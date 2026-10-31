Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Mihemed Hacî Mehmûd, serokê Hizba Sosyalîst a Demokratî ya Kurdistanê, ragihand ku hemû hizbên Kurdistanê ji hikûmeta Îraqê pere wergirtine û ev mijar tenê bi Hizba Sosyalîst ve sînordar nebûye.
Ew derbarê gotinên Dr. Mehmûd Osman ên ku dibêje Mihemed Hacî Mehmûd ji Elî Hesen Mecîd, ku bi navê «Elî Kîmyawî» tê naskirin, pere wergirtiye, got ku 25 sal berê jî li ser vê mijarê axivîbû û wê demê du heyet ji Herêma Kurdistanê çûbûn Bexdayê.
Li gorî gotina wî, heyeta yekem bi serokatiya Celal Talebanî û bi nûneratiya Kak Resûl Memend ji Hizba Sosyalîstê bû. Heyeta duyem jî bi serokatiya Mesûd Barzanî û bi nûneratiya Dr. Mehmûd Osman ji Hizba Sosyalîstê bû. Her du heyet ji bo danûstandinan çûbûn Bexdayê.
Mihemed Hacî Mehmûd zêde kir ku her du heyet 42 roj li Bexdayê man û di wê demê de hemû hizb di danûstandinan de beşdar bûn û danûstandinên wan jî di heman çarçoveyê de pêk dihatin.
Wî derbarê wergirtina pere ji hikûmeta Be'sê ya Îraqê de got:
«Hemû hizb di dema hebûna heyeta Herêma Kurdistanê li Bexdayê de ji Îraqê pere wergirtin. Her yek bi awayekî cuda pereyê xwe wergirtiye, lê hemû hizban pere ji Wezareta Darayî ya Îraqê wergirtiye.»
Herwiha got ku Hizba Sosyalîst jî di wê demê de, dema ku Dr. Mehmûd Osman serokatiya heyetê dikir, bi beşdariya Ednan Miftî û Mamosta Se'd pere wergirtiye.
Mihemed Hacî Mehmûd tekez kir ku hizbên din ên wekî Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistanê, Partiya Demokratî ya Kurdistanê û Partiya Gel jî ji Îraqê pere wergirtine.
Wî herwiha got ku bilindkirina vê mijarê li dijî Hizba Sosyalîst girêdayî Dr. Mehmûd Osman e û «dibe ku ev yek li dijî paşxaneya dîrokî ya xwe be».
Dr. Mehmûd Osman, siyasetmedar û çalakvanê siyasî yê kevneşop ên Kurd, di pirtûka bîranînên xwe de Mihemed Hacî Mehmûd tawanbar kiriye ku ew sê milyon dînarên Swîsreyî ji Elî Hesen Mecîd wergirtiye.
………..
Dawîya Peyam/
Your Comment