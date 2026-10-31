Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Rojnameya Amerîkî ya «Wall Street Journal» di lêkolîneke xwe de, ku li ser bingeha analîza wêneyên peykî hatiye kirin, mezinahiya zirarên ku êrîşên Îranê di şeş mehên destpêkê yên şer de li baregeh û tesîsatên leşkerî yên ku hêzên Amerîkî li herêmê lê bicîh bûne, gihandine eşkere kiriye.
Li gorî vê raporê, herî kêm 274 avahî û tesîsat li 24 cihên leşkerî yên Amerîkayê li herêmê zirar dîtine. Her wiha dibe ku lêçûna zirarên ku baregehên Amerîkî dîtiye bigihîje 15 milyar dolarî.
Hedefgirtina cihên rûniştina leşkeran û binesaziyên berevaniya Amerîkayê
Li gorî vê lêkolînê, ku bi lêkolîna deh hezaran wêneyên peykî yên bi çareseriya kêm ên Ajansa Fezayê ya Ewropayê, li gel daneyên leşkerî yên Îranê û hevpeyvînên bi berpirsên Amerîkî re hatiye kirin, êrîşên Îranê avahiyên ku leşkeran lê diman, pergalên radarê, amûrên berevaniya dijî-mûşekan û binesaziyên ragihandinê yên Amerîkayê kirine armanc.
Ev rojname her wiha nivîsiye ku êrîşên ku di meha Tîrmeha borî de hatin kirin, nîşana guherîna taktîkên Îranê ber bi hedefgirtina rasttir a cihên rûniştina hêzên Amerîkî ve bûn.
Wall Street Journal ragihandiye ku li gorî belgeyekê ku gihîştiye destê wê, texmînên dawî yên lêçûna şerê Amerîkayê li dijî Îranê heta 16ê Cotmeha îsal gihîştiye 47.1 milyar dolarî. Ev hejmar zirarên gihîştî baregehên leşkerî nagire nav xwe.
Wezareta Parastinê ya Amerîkayê (Pentagon) zirarên baregehên leşkerî bi awayekî cuda hesab kiriye û nirxa wan herî kêm 5 milyar dolar texmîn kiriye. Lêbelê, çavkaniyeke din a haydar ji lêçûnan gotiye ku dibe ku ev hejmar bigihîje 15 milyar dolarî.
Ev rojname her wiha diyar kiriye ku Navenda Lêkolînên Stratejîk û Navneteweyî (CSIS), ku gihîştiye encamên analîza rojnameyê ya derbarê avahiyên zirardîtî de, lêçûna nûvekirina tenê van avahiyan zêdetirî 4 milyar dolar texmîn kiriye. Ev hejmar lêçûna guhertina amûr û pergalên ku di hundirê van avahiyan de bicîh bûne nagire nav xwe.
Di du hefteyên destpêkê yên şer de 119 avahî zirar dîtin
Li gorî vê lêkolînê, di du hefteyên destpêkê yên şerê li dijî Îranê de, ku ji 9ê Esfenda 1404an dest pê kir, herî kêm 119 avahî li 13 cihên leşkerî yên Amerîkayê zirar dîtin. Di vê heyamê de êrîş bi piranî li ser baregehên nêzîkî Îranê, bi taybetî li Kuweytê, kom bûne.
Navenda Fîloya Pêncem a Hêza Deryayî ya Amerîkayê li Bahreynê jî bû armanca êrîşên berfireh. Ev êrîş Fermandariya Navendî ya Amerîkayê (CENTCOM) neçar kir ku piraniya hêzên li vê navendê bicîh bûne derxe wir.
Wall Street Journal her wiha nivîsiye ku heta destpêka Nîsanê, şopên zirarê li zêdetirî 15 beşên binesaziyên ku ji bo parastina baregehan hatibûn veqetandin, di nav de pergalên radarê, berevaniya dijî-mûşekan û ragihandinê, hatibûn dîtin.
Ev di demekê de ye ku «Pete Hegseth», Wezîrê Şerê Amerîkayê, di 13ê Adarê de ragihandibû ku şiyana Îranê ya hilberîna mûşekên balîstîk hema hema bi tevahî hatiye tunekirin.
Guherîna arasteya êrîşan ber bi baregehên rojavayê Îranê ve
Piştî hilweşîna agirbestê di 7ê Tîrmehê de, giraniya êrîşên Îranê veguherî baregehên ku li rojavayê sînorên Îranê û dûrtir ji vê welatê bûn. Ev êrîş bi taybetî baregehên Amerîkî yên li Urdunê kirin armanc.
Vê lêkolînê herî kêm 11 êrîşên cuda nas kirine ku heta dawiya şeş mehên destpêkê yên şerê li dijî Îranê zirar li pey xwe hiştine. Pênc ji van êrîşan li Urdunê pêk hatine.
Di 17ê Tîrmehê de, êrîşa Îranê ya li ser baregeha hewayî ya «Muwaffaq al-Salti» li Urdunê bû sedema mirina sê leşkerên Amerîkî. Wêneyên peykî jî nîşan didan ku herî kêm 19 avahiyên ku ji bo rûniştina leşkeran hatibûn bikaranîn, li vê baregehê zirar dîtine.
Lêkolîna Wall Street Journal her wiha zirara gihîştî avahiyên bi heman taybetmendiyan li çend cihên leşkerî yên din ên Amerîkayê di heman hefteyê de tomar kiriye.
Zirara gihîştî 12 avahiyan li baregeha El-Udeyd a Qeterê
Li baregeha hewayî ya El-Udeyd a Qeterê jî analîza wêneyên peykî herî kêm 12 avahiyan nîşan dide ku şopên zirarê tê de têne dîtin.
Wall Street Journal di vê derbarê de nivîsiye ku êrîşên Îranê hêdî hêdî avahiyên biçûktir kirine armanc. Li gorî vê rojnameyê, piştî hilweşîna agirbestê, navgîniya rûbera avahiyên zirardîtî daketiye bin nîvê rûbera avahiyên ku di qonaxên berê yên şer de hatibûn hedefgirtin. Ev yek nîşana başbûna rastbûna êrîşan e.
Zêdebûna zexta siyasî li ser Trump beriya hilbijartinên Kongreyê
Belavbûna van agahiyan di rewşekê de pêk tê ku «Donald Trump», Serokkomarê Amerîkayê, beriya hilbijartinên navbera-dawreyî yên Kongreyê, ku dê roja sêşemê ya hefteya bê bên lidarxistin, bi rexneyên zêde li ser zêdebûna lêçûnên darayî û mirovî yên şerê li dijî Îranê re rû bi rû ye.
Bandorên şerê li dijî Îranê li ser bihayên enerjiyê û lêçûnên jiyana hemwelatiyên Amerîkî jî van zextan zêdetir kirine. Ev di demekê de ye ku şerê leşkerî hîn jî berdewam e, tevî ku rêveberiya Trump gelek caran li ser lawazbûna şiyanên leşkerî yên Îranê tekez kiriye.
Ev pêşketin zexta siyasî li ser Partiya Komarî zêde kirine, bi taybetî ji ber ku piştgiriya raya giştî ji awayê rêvebirina şer ji aliyê rêveberiya Trump ve kêm bûye.
Li gorî anketeke Enstîtuya Lêkolînê ya «Pew» ku di destpêka Cotmeha îsal de hatiye kirin, 65 ji sedî yên Amerîkiyan nerazîbûna xwe ji awayê rêvebirina şerê li dijî Îranê ji aliyê Trump ve nîşan dane.
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Kuweyt
- Wall Street Journal
- Mûşekên balîstîk
- Urdun
- Îran
- Amerîka
- Bahreyn
- Hêza Deryayî ya Amerîkayê
- Şerê li dijî Îranê
- Baregeha Hewayî ya El-Udeyd a Qeterê
Your Comment