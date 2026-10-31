Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (A) – ABNA –Îmamên Me'sûm (s.x) di dehan rivayetan de cih û girîngiyeke taybet dane cîranan û li ser dilovanîkirin û xizmetkirina wan tekez kirine.
Bo nimûne, Pêxemberê Xwedê (s.x.a) di rivayetekê de dibêje:
«أحسِنْ مُجاوَرَة مَن جاوَرَکَ تَکُنْ مؤمنا»
«Bi cîranê xwe re baş û bi dilovanî tevbigere, da ku bibî bawermend.»
Her wiha di rivayetekê din de ji wî hatiye vegotin:
«مَن کانَ یُؤمنُ باللّه ِو الیَومِ الآخِرِ فلا یُؤْذی جارَهُ»
«Kesê ku bi Xwedê û roja dawî bawer dike, divê cîranê xwe aciz neke.»
Her wiha Îmam Elî (s.x) di wesiyetnameya xwe de, ku di nameya 47em a Nehc-ul-Belaxe de hatiye, dibêje:
«اللّه اللّه فی جِیرانِکُم فإنَّهُم وَصیَّةُ نَبیِّکُم، ما زالَ یُوصی بِهِمْ حتّی ظَنَنّا أنَّهُ سَیُوَرِّثُهُم»
«Xwedê, Xwedê li ser cîranên xwe bînin bîra xwe! Ew ji wan kesan in ku Pêxemberê we (s.x.a) li ser wan weṣiyet kiriye. Wî ewqas li ser cîranan tewsiyê dikir ku me guman kir dê wan jî mîrasgir bike.»
Di hin çavkaniyên rivayetê de hejmarê cîranan «çil mal ji her alî ve» hatiye diyarkirin. Mînak, di hedîseke Îmam Elî (s.x) de hatiye:
«حَرِیمُ المَسجدِ أربعونَ ذِراعا وَ الجِوارُ أربعونَ دارا مِن أربعةِ جَوانِبِها»
«Qada taybet a mizgeftê çil zirê ye û cîrantî jî çil mal ji çar aliyên wê ve digire nav xwe.»
Her wiha di hin rivayetan de reftar û exlaqê xweş wek sedemên zêdebûna hejmara cîranan hatiye destnîşankirin. Bo nimûne, Îmam Elî (s.x) dibêje:
«مَن حَسُنَ جِوارُهُ کَثُرَ جِیرانُهُ»
«Kesê ku bi cîranên xwe re baş tevbigere, hejmara cîranên wî zêde dibe.»
Her wiha wî di rivayetekê din de gotiye:
«مَن أحسَنَ إلی جِیرانِهِ کَثُرَ خَدَمُهُ»
«Kesê ku ji cîranên xwe re qenciyê bike, xizmetkarên wî zêde dibin.»
Zelal e ku li gorî van rivayetan, cîran ne tenê ew kes in ku bi dîwarekî hevpar bi mala mirov ve girêdayî ne; belkî ew kesên ku li taxa, herêm an bajarê ku mirov lê dijî, niştecih in jî di nav wan de tên hesibandin.
Wek ku Îmam Seccad (s.x) di duaya 26em a Sahîfeya Seccadiyê de, duayek ji bo «cîran û hevalên wan» ango cîran û hevalan vegotiye. Bi gotineke din, Cenabê Îmam heman daxwaza ku ji Xwedê re ji bo hevalên xwe dike, ji bo cîranên xwe jî dike; da ku nîşan bide cîran jî mîna hevalên herî hêja, şayeste dua û daxwazên herî baş in.
Di nav çavkaniyên duayan de jî gelek dua ji Îmamên Me'sûm (s.x) hatiye vegotin. Di lêkolîneke li ser heft kesayetiyên me'sûm de, di nav de Resûlê Xwedê (S), Îmam Elî (A), Hz. Fatime (S), Îmam Seccad (s.x), Îmam Sadiq (s.x) û Îmam Riza (s.x), herî kêm 12 dua ji bo cîranan hatiye dîtin. Lêkolîna van duayan yek ji mijarên ku kêm hatiye lêkolînkirin e.
Di nav van duayan de, ji bilî duayên ku bi sernavê serbixwe yê «Dua ji bo cîran û hevalan» hatine vegotin, di nav duayên roja Înê, duayên dema rêwîtiyê û Hecê, duayên dema ketina meha pîroz a Remezanê û her wiha duayên dema nimêjên nafîle yên meha Remezanê de jî beşên taybet ên ji bo duakirina cîranan hene.
Di beşên bê yên vê nivîsê de, dua û daxwazên Îmamên Me'sûm (s..x) yên derbarê cîranan de dê bên lêkolînkirin.
Seyîd Elî Esxer Huseynî / Ajansa Nûçeyan a ABNA
Dawiya peyamê
Etîket:
- Duayên Şîiyan
- Cîran
- Dua ji bo cîranan
- Jiyana civakî
- Duayên Îmamên Me'sûm (s.x)
Your Comment