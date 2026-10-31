Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Pîşesaziya teknolojiyê ya rejîma Siyonîst bi zextên ku şiyana wê ya domandina mezinbûnê tehdîd dikin, re rû bi rû ye. Yek ji girîngtirîn van zextan, kêmbûna çalakiyên karsaziyê û koçkirina hêza kar a pispor a vê rejîmê ber bi derveyî erdên dagirkirî ve ye.
Li gorî rapora rojnameya «El-Arabî el-Cedîd», nîşaneyên karî yên ku hinekî stabîl xuya dikin û serkeftina hin pargîdaniyên pîşesaziya teknolojiyê ya rejîma Siyonîst di kişandina sermayeyê û pêkanîna danûstandinên firotinê an jî desteserkirinê de, ne hewce ye ku mezinahiya xetereyan nîşan bidin; xetereyên ku dibe ku bandorên wan çend salan şûnda derkevin holê. Ev di demekê de ye ku damezrandina pargîdaniyên nû yên teknolojiyê di vê rejîmê de kêm bûye û şiyana vê beşê ya kişandina hêza kar û parastina karmendên xwe hêdî hêdî lawaz dibe.
«Afî Traub», rêvebirê Yekîtiya Teknolojiya Pêşketî ya di nav Yekîtiya Hilberînerên rejîma Siyonîst de, di hevpeyvînekê de bi rojnameya Îbranî «Maariv» re, ku îro roja şemiyê hatiye weşandin, hişyarî da ku hêza niha ya vê beşê garantiyek ji bo domandina wê nîne û dibe ku encamên vê pêvajoya berbi kêmbûnê tenê piştî derbasbûna çend salan xuya bibin.
Stabîlîta xuya ya kar, hêdîbûna mezinbûnê vedişêre
Li gorî daneyên Yekîtiya Teknolojiyê ya rejîma Siyonîst, hejmara kesên ku di beşên teknolojiyê yên vê rejîmê de dixebitin, di sê mehên yekem ên sala 2026’an de gihîştiye nêzîkî 362 hezar û 200 kesan. Ev hejmar di sala 2024’an de nêzîkî 361 hezar û 200 kes û di sala 2025’an de jî nêzîkî 360 hezar û 100 kes bû.
Ev zêdebûna sînordar nîşana hêdîbûna mezinbûna karî ya vê pîşesaziyê ye, piştî çend salên pêşketina bilez. Ev rawestana nisbî di heman demê de bi fikarên derbarê kêmbûna hejmara pargîdaniyên nû yên ku dest bi kar dikin, re rû bi rû bûye.
Traub bawer dike ku serkeftina hin pargîdaniyên teknolojiyê yên rejîma Siyonîst di kişandina veberhênanê û pêkanîna danûstandinên firotinê an desteserkirinê de, garantiyek ji bo domandina leza mezinbûna vê pîşesaziyê nîne. Ji ber ku van pargîdaniyan li ser bingeha projeyên ku destpêka wan vedigere çend sal berê, kar kirine.
Ew hişyarî dide ku kêmbûna çalakiyên karsaziyê dibe ku demekê di daneyên karî, hinardeyê û veberhênanê de veşartî bimîne û bandorên wê yên rastîn tenê piştî çend salan derkevin holê.
Hişmendiya çêkirî li ser kar û modelên karsaziyê zextê dike
Daneyên Yekîtiya Teknolojiyê ya rejîma Siyonîst, ku rojnameya «Maariv» weşandiye, nîşan didin ku bikaranîna hişmendiya çêkirî di nav pargîdaniyan de berfireh dibe. Li gorî van daneyan, ji sedî 73ê pargîdaniyên ku hatine nirxandin, vê teknolojiyê di warê lêkolîn û pêşvebirinê û nûjeniyê de bikar aniye; ji sedî 66ê jî wê di pêvajoyên îdarî û bazirganiyê de bi kar aniye.
Traub got ku hişmendiya çêkirî pargîdaniyan neçar dike ku stratejî û hilberên xwe biguherînin û bi hejmara karmendên kêmtir, karê zêdetir pêk bînin.
Wî tekez kir ku ev veguherîn hîn jî didome û hîn zû ye ku bê gotin pargîdaniyan ji encamên wê rizgar bûne.
Li gorî gotina wî, xwezaya karan jî ji ber otomatîzekirinê diguhere. Traub ji bo ravekirina vê pêvajoyê behsa robotên boyaxkirina avahiyan kir; bi hatina van teknolojiyan, hewcedariya hin karên destan kêm dibe, lê di hember de, ji bo sazûmankirina, rêvebirin û kontrolkirina robotan, erkên nû derdikevin holê.
Wî kêmbûna hêza kar di beşa pîşesaziyê de pir mezin binav kir û bawerî nîşan da ku tevliheviya hişmendiya çêkirî û robotîk dikare alîkariya kêmkirina vê kêmasiyê bike.
Cudahiyên di navbera pargîdaniyan de û zêdebûna lêçûnên pêşvebirina teknolojiyê
Traub bal kişand ser cudahiyên berbiçav di navbera pargîdaniyên nermalavê û yên hişkayî (hardware), her wiha di navbera start-upan û komên mezin ên cîhanî de.
Li gorî gotina wî, van pargîdaniyan ji aliyê asta pêşketinê, hewcedariyên darayî û şiyana wan ya li hember veguherînan de, şert û mercên wekhev nînin.
Her wiha, pêşvebirina çalakiyan di warên teknolojiyên pêşketî de, ji berê zêdetir girêdayî binesaziyên biha û veberhênanên mezin bûye. Ev yek astengiyek mezintir li pêşiya pargîdaniyan datîne; astengiyek ku pargîdaniyên di warên wek ewlehiya sîber de dixebitin, di salên borî de kêmtir bi wê re rû bi rû bûn.
Di hin beşên ewlehiya sîber de, komek pispor dikaribûn bi pişta xwe ya zanîn û ezmûnê û bi îmkanên nisbî sînordar dest bi kar bikin. Lê berfirehbûna teknolojiyên pêşketî yên nû, çavkaniyên darayî û binesaziyên berfirehtir hewce dike.
Kêmbûna nirxa dolarê, dahata pargîdaniyên teknolojiyê dixe bin zextê
Kêmbûna nirxa dolarê li hember şekelê ya rejîma Siyonîst, zexta zêde li ser pargîdaniyên teknolojiyê yên vê rejîmê dike. Ev pargîdanî beşeke mezin a dahata xwe ji bazarên derve peyda dikin, lê lêçûnên xebitandinê û meaşên karmendên xwe li hundirê erdên dagirkirî didin.
Bi kêmbûna nirxa dolarê, nirxa dahata van pargîdaniyan a bi pereyên biyanî, piştî veguheztina wê bo şekelê, kêmtir dibe. Di heman demê de, gelek ji lêçûnên wan hîn jî bi pereya neteweyî têne dayîn.
Traub qebûl dike ku ne pargîdanî û ne jî hikûmet bi tena serê xwe kontrola tam li ser rêjeya pereyan heye. Lê wî daxwaz kir ku tedbîrên ku alîkariya pargîdaniyên hinardekar ên pîşesaziya teknolojiyê ya rejîma Siyonîst dikin da ku windahiyên ji guherîna rêjeya pereyan derdikevin, werin girtin.
Li gorî gotina wî, ev mijar ji bo pargîdaniyên ku girêdana wan bi hinardeyê re zêde ye û dehan an jî sedan kes dixebitînin, girîngtir e.
..............................
Dawiya peyam/
Your Comment