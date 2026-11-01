Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA –Di encama zêdebûna girtin û erkariyên ewlehiyê li dijî îlahî û çalakvanên dînî li Bahreynê de, Şîeyên vê welatî bi amadebûna xwe li kolanan û bi lidarxistina civan, daxwaza azadiya ciwanên girtî û îlahiyên hatine girtin dikin.
Li gorî wêneyên kêm yên ku ji van protestan hatine parvekirin, ji bo dû de şevê li herêmên derdora Maname, paytexta Bahreynê, civan hatine lidarxistin û li hin xalan di navbera ciwanên protestan û hêzên ewlehiyê de pevçûn çêbûye.
Ev protestan di dema ku çîrokên mafên mirovan ji zêdebûna girtina ciwanên Şîey ber bi pêş ve diçin, berdewam dikin.
“Encûmena Karên Girtiyên Bahreynê” ragihand ku hêzên ewlehiyê di 29ê Cotmehê de bi têketina herêma "Al-Diyah"ê, çar ciwan, di nav wan de yek ciwanekî 16 salî, girtine. Her wiha hat ragihandin ku girtina heşta ciwanên xelkê herêma “Sitra” ji bo du hefteyên din hatî dirêjkirin û ew hîn jî di girtîtiyê de ne.
Di heman demê de, pêleya nû ya girtina ruhaniyan, mûedîdan (mêhîdan) û berpirsên heyetên dînî yên Şîeyî jî bûye sedema zêdebûna fikar û endêşan.
Di vê çarçoveyê de, “Bingahê Musilmanên Şîeyî yên Amerîkayê” di daxuyaniya xwe ya herî nû de, behsa girtina herî kêm şeş çalakvanên dînî ya di hefteyên dawî de kir û daxwaza azadiya kesên ku ji ber lidarxistina merasîmên dînî hatine girtin, kir.
Koma nêrikereke (muariz) Bahreynê jî bi şermezarkirina berdewamiya girtinan û sînorên dînî, tekez kirin ku erkariyên ewlehiyê nikarin daxwazên gel ji bo azadiya girtiyan û rêzgirtinê ji mafên welatî û dînî bi dawî bikin.
Bi berdewamiya protestanên kolanê û zêdebûna fikarên der barê rewşa ciwanên girtî de, mijara girtinên siyasî û dînî careke din bû yek ji mijarên sereke yên nerazîbûnê li herêmên Şîeyê-nişîn ên Bahreynê.
..........................
Dawiya peyamê
Etîket
-
Şî'e
-
Behreyn
-
Şî'eyên Behreynê
-
Manama
Your Comment