Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Webinareke navneteweyî bi navê “Bêalî an Dîskaprim? Zehmetiyên mafê xwendina keçikên hîcabdar di pergalên sekulêr de, bi gihîştina taybet li Komara Azerbaycanê” bi hevkariya Rêveberiya Giştî ya Jin û Malbatê û Rêveberiya Welatên ku Çand û Dîrokên Hevpar bi serê aliyê Karên Navneteweyî yê Civata Cîhanî ya Ehle-Beyt (Silav liwanbin) de, hat lidarxistin.
Di vê civê de, axivêran bi nirxandina dîroka kevnar û rewşa niha ya hîcabê li Komara Azerbaycanê, li ser nêrînên xwe yên der barê sînorên li ser dibistan, navendên perwerdehî û hawirdorên kar de û encamên civakî û mafî yên wan axivîn.
Di vê webinarê de, Xanim Kowsar Naqi Ava, yek ji çalakvan û welatiyên Komara Azerbaycanê, bi behsa dîroka dînî û olî ya vê welatî, destnîşan kir: “Bi serçavdariya dîroka dirêj a hebûna Îslam û Şîeyetê di civaka Azerbaycanê de û her çend di serdema desthilatdariya Sovyet de sînor hebûn jî, baweriyên dînî û eleqeya bi hîcabê re di nav gel de hîn jî berdewam dike.”
Wê bi behsa zehmetiyên jinên hîcabdar de li ser gihîştina derfetên kar û perwerdehî, got: “Di salên dawî de, sînorên li ser dibistanan ji bo xwendekar û karmendên hîcabdar hatine sepandin û hin malbat ji bo berdewamkirina xwendina zarokên xwe bi zehmetiyên girîng re rû bi rû dimînin.” Wê her wiha behsa zext, gef û girtina hinek protestan kir.
Wê di dawiya axaftinê de behsa hin rewşên taybet ên sînoran kir ku pir girîng bûn: Di hemû bajarên welat de, heta ji bo wan mêran jî ku hevjînên wan hîcabdar in û rûsar li ser serê wan in, ji aliyê dewletê yan jî berpirsên relevan ve hişyarî dane wan. Ji wan re hatine gotin ku: “Divê hevjîna we rûsarê xwe baveje; nexwe hûn dê ji kar derxistin.” Ev kes ji bo kar, di nav saziyên ku bi eslê xwe têkildarî mijara hîcabê nîn in jî, dixebitin. Heta di hin navendên firoşgehan de jî, jinên hîcabdar naxwazin ber bi cihên kar an navendên bazirganî ve bibe. Di hin rewşan de, otobus naxwazin li ber van jinan sekinin da ku bikaribin ji wesayîtên giştî bikar bînin.
Bi kurtasî, bikaranîna jinên hîcabdar ji amûrên dewletê û kapasîteyên giştî yên welat re bûye di bin sînor de û rewş ji bo wan wisa zehmət bûye ku hin ji wan neçar in hîcabê xwe bavêjin. Gelek jin ji ber qirêjiya darê, nespêrbûna hêza aborî û nespêbarî di hemberî vê rewşê de, rûsarên xwe birine.
Lê xwendekar û zarok çi rewşekê dihêlin? Gelek ji wan her roj diçin ber berbangeyên dibistanê, her roj tundî dibin, bi peyamên încamî û gotinên bi heqaret re rû bi rû dimînin û paşê diçin mal. Tevlî vê yekê jî, hewl didin heta wê qas dikarin berxwedanê bikin û bibînin encama vê rewşê dê çi bibe. Ji ber ku li Azerbaycan qanûn girîngiyê dide xwendina mecbûrî. Heke xwendekar di dibistanê de nebe, dewlet diyar kiriye ku piştî heft rojan bêdengiyê, miqdara 100 manat cezayê (ceza) wergire. Piştî wê jî, miqdara ceza zêde dibe û di dema berdewamê de, dibe ku dibirê pîr an jî dê û bavên zarokê bi metirsîya girtinê re rû bi rû bibin. Paşê, li gorî gotina berpirsên dewletê, dibe ku ev erk ji bo dewletê çêbibe ku zarok ji malbata xwe bigire û bi awayekî mecbûr, bê hîcab, bişîne dibistanê.
Di berdewamiya vê de, Dr. Görkan Bijan, parêzgerê Tirkî, bi şirovekirina ezmûna dîrokî ya vê welat di mijara qedexekirina hîcabê de, bi taybetî di serdema ku wekî “28ê Sotembê/Seba de” tê naskirin de, li ser rûberên mafî, siyasî û civakî yên van sînoran axivî.
Wî bi gotina vê yekê ku ezmûna Tirkiyeyê dikare di analîzkirina guherînên Komara Azerbaycanê de bibe xwedî girîngî, destnîşan kir ku şîrovekirina sînorê sîcularîzm û mafên welatiyan dikare bibe sedema bêkarî û nedîtina mafên xwendin û karê kesên di bin bandora van sînoran de. Ev parêzger her wiha tekezî li ser pêwîstiya çalakiyên mafî û parastina bi awayê kolektî û aştiyane ya mafên bingehîn kir.
Wê di dawiya axaftinê de bi vê gotinê dest nîşan da: “Ji bo me, tiştê xemgînker ew e ku li Tirkiyeyê jî, heta rexnekirina vê mijarê jî bûye mijarek qedexe.” Wê wiha berdewam kir: “Di demên dawî de me dît ku kesên di asta serokiyê de, ji ber vê mijarê ji aliyê xwe ve berpirsiyarî (istîfa) kirin. Her wiha em bihîstiye ku meriyetên siyasî yên bilind li Tirkiyeyê, karmendên dewletê yên ku der barê qedexeya hîcabê li Komara Azerbaycanê de rexne kirine, yên di bin gefê de ne ku dê ji desthilatdariya dewletê derxistin an jî cezakî bikin. Em vê mijarê li Tirkiyeyê dibihînin û şahidî wê ne.”
“Ji ber vê yekê, îro heta gotina vê yekê ku rêzikek li Komara Azerbaycanê bi mafên bingehîn ên mirovan ne, li hundurê Tirkiyeyê jî bûye mijareke kêşdar. Ev mijar bi rastî ji bo Tirkiyeyê, bi taybetî ji perspektîfa azadiya bawerî, raman û îfadeyê, metirsîdar e. Di rastiyê de, ku em li ser yek ji mijarên hundirîn yên Komara Azerbaycanê biaxivin, îro ev yek tê wateya xetereke ji bo pozîsyona civakî, kar û pêşeroja me li Tirkiyeyê.”
“Bi vê rewşê re, divê em mijarê di çarçoveyeke berfirehtir de lêkolîn bikin. Çi îradeyek di nav van her du welatan de tê xebitandin ku dikare hemû kesên ku dixwazin ji azadiya raman û baweriyê parastinê bikin, bi heman demê bîne ser bêdengiyê?”
“Belkî werê got: Hemû van guherînan di çarçoveya projeyekê de ne ku ji aliyê Siyonîstan ve tê pêşkêşkirin. Bêguman ev gotin dikare wekî nêrîneke 'te’orîya komplotê xuya bike. Belkî kesek bêje: ‘Çawa dibe ku tiştekî wisa pêkan be? Gelo Siyonîst ne tiştekî din jî wan heye ku wan bixin nav hev li ser vê mijarê, li ser navê Komara Azerbaycanê û Tirkiyeyê? Her wiha di dema ku em dizanin dewleta Tirkiyeyê dewleteke muhafazekar e û vê dewletê bi rêya protestên hîcabê û rêzên piştî wê gihîştiye vê rewşa niha? Gelo tiştekî wusa pêkan e?’”
“Lê belê, em gelek mînakên berdest di destê xwe de hene ku nîşan didin hinek mijarên ku di destpêkê de wekî nêrîneke te’orî ya komplotê xuya dikin, piştî demeke dirêj diyar dibin. Ji ber vê yekê, li gorî min, ne şaş e heke em vê îhtimalê di nav xwe de biaxivin ku sînorên hîcabê li Komara Azerbaycanê û sînorên ku li Tirkiyeyê, bi hinceta mijarên hundirîn ên Komara Azerbaycanê, li ser azadiya gel di mijara îfadeya raman û nêrînên wan de tên sepandin, dibe ku ji aliyê hin saziyên birêvebir an mekanîzmeyên birêvebirinê yên di asta bilind de hatibin îdrackirin.”
Xanim Aliyeva ji Rûsya, yek ji axivêran ên vê webinarê, jî di axaftina xwe de, bi behsa berdewamiya zehmetiyên hîcabê li Komara Azerbaycanê, daxwaza baldana zêdetir li ser mafên welatiyan û keçik û xwendekarên hîcabdar kir.
Wê bi gotina vê yekê ku daxwaza azadiya hîcabê êdî ne tenê ji aliyê qatên dînî ve ye, tekezî li ser pêwîstiya hevkariya civakî, parastina xwendekar û mamosteyan û parastina mafên hemû welatiyan kir.
Axivêranên vê webinarê, di dema nirxandina ezmûna dîrokî ya Tirkiyeyê û guherînên Komara Azerbaycanê de, li ser girîngiya parastina azadiya baweriyê, mafê perwerdehiyê, rûmeta mirovî û pêwîstiya piştgirîkirina mafên jin û keçikên hîcabdar tekez kirin. Ew destnîşan kirin ku parastina mafê dîn û hîcabê divê bi rêyên sivîl, aştiyane û yekgirtî bê kirin, û qeyranbûna vê krîzê wekî encama hiştina daxwazên gel ji aliyê saziyên dewletê ve dîtin.
Ew tekez kirin ku bi berçavkirina kokên siyasî yên van biryaran, têkoşîna li dijî vê rêzê pêwîstî bi îradeya siyasî, çalakiyên civakî û avakirina saziyên sivîl ên serbixwe heye, da ku mafên welatiyan û azadiyên dînî werin pêkanîn.
Etîket
-
Azerbaycan
-
Komara Azerbaycanê
-
Sekulerîzm
-
Şîetî
-
Hicab
Your Comment