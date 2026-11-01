Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Kursa "Cami' Tebyîna Wilayeta Faqîh" bi pêşkêşkirina Hucet-ul-îslam wel Muslimîn Seyîd Secad Îzedehî û ji aliyê Dibistana Ramanwerz Rahâ bi hevkariya Lêkolîngeha Çand û Raman a Îslamî ve tê lidarxistin. Beşa Perwerde û Şêwaza Jiyanê ya Nûçegeha Ebnâ dê vê kursê bi awayê rêzefîlmî bi navê "Wilayetnasî" belav bike û di vê nivîsarê de em berdewam in li weşandina nivîs û dengê civîna sêyem a vê kursê.
Dengê civîna sêyem
- Sîyra dîrokî ya ramana wilayeta faqîh di fiqha Şîeyê de
1. Cihê dîrokî yê wilayeta faqîh di fiqha Şîeyê de
Wilayeta faqîh wek yek ji meseleyên koka-dar di ramana fiqha siyasî ya Şîeyê de, di dirêjahiya dîroka fiqha Îmamiyê de her dem cihê balê bûye. Faqîhên Şîeyê di serdemên cuda yên dîrokî de, li gorî şert û mercên civakî û siyasî yên demê, berpirsiyariya birêvebirina beşek ji karûbarên civakê girtine ser xwe; çi di serdemên ku îmkanên sepandina hêz û birêvebirina rasterast a civakê li destê wan bûye, çi jî di demên ku wî îmkanî ji wan re nehatiye peydakirin.
Ji ber vê yekê, girêdana di navbera fiqhiyet û birêvebirina karûbarên civakî de tu carî bi temamî di dîroka Teşeyyu'ê de nenaviyet; her çend asta xuya û derketina wê, li gorî şert û mercên siyasî û civakî, guherîbe jî.
Dîroka fiqha Şîeyê, bi taybetî di warê danîn û pêşxistina meseleyên fiqhî de, tijî nîqaş û delîl e ku ji meseleya wilayeta faqîh û sînorên desthilatdariya faqîhan re hatiye veqetandin. Heta hinek ji faqîhên ku di delîlên xwe de îcma' wek delîl bikar anîne jî, li ser hebûna paşxaneya vê dîtinê di nav faqîhên berê de tekez kirine. Ji ber vê yekê, em nikarin danîna meseleya wilayeta faqîh tenê bi serdemeke dîrokî an bi faqîheke taybet, di nav de marhûm Mela Ehmed Neraqî, sînordar bikin.
Elbete divê em bala xwe bidin ku desthilatdariya civakî û siyasî ya faqîhan di dirêjahiya dîrokê de bandoreke rasterast li ser nêrîna wan a li ser meseleyên hikumetê kiriye. Her carê ku faqîh xwedî hêz, bandor û desthilatdariya civakî bûne, erd û mesele ji bo danîn û pêkanîna nêrîna herî zêde ya li ser kapasîteyên hikumetî yên dînî hate amadekirin. Li hemberî vê, gava ku faqîh bi sînordariyên siyasî re rû bi rû bûne û di bin fişara hikumetên zordar de bûne, bêtir li ser parastina kêmtirînên dînî û parêzvaniya karûbarên bawermendan hûr bûne.
Digel vê yekê, bala xwe dan karûbarên bawermendan û parastina kapasîteyên kêm ên dînî di şert û mercên zordestiyê de, ne wateya wê bû ku faqîh vê asta çalakiyê wek hemû kapasîteya dîn û şerîetê bihesibînin. Belê, em dikarin bêjin ku asta pêkanîna kapasîteyên siyasî û civakî yên Îslamê bi asta hêz û îmkana bandorkirina faqîhan di civakê de ve girêdayî bûye.
2. Avabûna hikumeta Sefewî û berfirehbûna kapasîteyên hikumetî yên fiqha Şîeyê
Yek ji qonaxên girîng ên dîrokî di lêkolîna ramana wilayeta faqîh de, avabûna hikumeta Sefewî di sedsala dehem a hicrî de û sazkirina wê di sedsala yazdehem de ye.
Hikumeta Sefewî dikare wek yekem hikumeta berfireh û mayînde li Îranê were hesibandin ku nasnameya xwe ya fermî û strukturа xwe ya siyasî li ser bingeha Teşeyyu'a Dozdeh Îmamî ava kir. Berî wê jî hikumetên wek Al Bûye piştgirî didan Şîeyan û erd û mesele ji bo çalakî û amadebûna faqîhên Şîeyê amade dikirin; lê belê derbarê Dozdeh Îmamî bûna hemû wan hikumetan de em nikarin bi biryardarî biaxivin.
Di serdema Sefewiyan de, her çend baweriyên Şîeyê di beşên civaka Îranê de belav bû jî, ne mecbûrî hemû aliyên jiyana civakî û strukturên rêveberî yên civakê li gorî hîngehên fiqha Şîeyê hatibûn sazkirin. Bi gotineke din, di navbera belavbûna baweriyên Şîeyê di asta îtiqadî de û pêkanîna Teşeyyu'ê di warên kirdarî, civakî û hikumetî de mesafe hebû.
Bi sazkirina hikumeta Sefewî, meseleya birêvebirina civakê li ser bingeha bingehên fiqha Şîeyê girîngiyeke taybet peyda kir. Xwezayî bû ku hikumeteke bi nasnameya fermî ya Şîeyê, ji bo rêzkirina strukturên xwe yên hiqûqî, aborî, siyasî û îbadî hewceyî bingehên fiqha Îmamiyê be. Ji ber vê yekê, hukûmetdarên Sefewî berê xwe dan faqîhên navdar ên Şîeyê û xwestin hevkariya wan ji bo rêkxistina karûbarên hikumetê li gorî fiqhê bi dest bixin.
Yek ji navdartirîn kesayetên vê serdemê, Muheqiq Kerekî bi navê Muheqiqê Sanî, ji faqîhên navdar ên Îmamiyê bû ku li Necefê bi dersdayîn û çalakiya zanistî re mijûl bû. Wî bi qebûlkirina daweta hikumeta Sefewî hat Îranê û di avakirina strukturа fiqhî û dînî ya hikumeta Şîeyê de roleke bandor lîst.
Çalakiyên Muheqiq Kerekî yê dikarin wek nimûneyeke hewldana faqîhên Şîeyê ji bo pêkanîna kapasîteyên hikumetî yên fiqha Îmamiyê di şert û mercên ku îmkana amadebûn û bandorkirina rasterast a wan di strukturа hêzê de hate peydakirin, were hesibandin.
3. Rola Muheqiq Kerekî di ravekirina bingehên fiqhî yên hikumeta Sefewî de
Çalakiyên Muheqiq Kerekî yê di serdema Sefewiyan de ji çend aliyan ve dikarin werin lêkolînkirin. Girîngiya çalakiyên wî ne tenê di nivîsandina berhemên fiqhî de bû, belê ew dixwest bersiva pirsgirêk û astengên fiqhî yên beramberî hikumeta Şîeyê li gorî bingehên fiqha Îmamiyê bide û erd û mesele ji bo meşrûiyet û kargêriyê strukturа hikumetê amade bike.
A: Meseleya meşrûiyeta hikumdariya siltanê Sefewî
Yek ji girîngtirîn astengên fiqhî yên hikumeta Sefewiyan, meseleya meşrûiyeta siyasî ya siltan bû.
Li gorî bingehên fiqha siyasî ya Şîeyê, hikumdariya resen û serbixwe di destê Îmamê Mesûm (a.s.) de ye û di serdema xeybê de jî meseleya desthilatdariya faqîhê cami'uş-şerayit û têkiliya wê bi birêvebirina civakê re tê gotûbêjkirin. Ji ber vê yekê, ev pirsgirêka bingehîn hebû ku siltanê Sefewî bi kîjan bingeha fiqhî dikare berpirsiyariya hikumetê bigire ser xwe û gel jê îtaet bike?
Muheqiq Kerkî di rûbirûbûna vê meseleyê de, teorîya destûr û çavdêriya faqîh pêşkêş kir. Li gorî vê nêrînê, faqîhê cami'uş-şerayit dikare bi dayîna destûr û piştrastkirina şer'î, erd û mesele ji bo girtina karûbarên hikumetê ji aliyê siltan ve amade bike.
Di vê çarçoveyê de, meşrûiyeta çalakiyên hikumetî yên siltan bi destûr û piştrastkirina faqîh ve girêdayî dibe û faqîh roleke navendî di dayîna îtibara şer'î bo strukturа hêzê de dilîze.
Ev nêrîn, erd û mesele ji bo avabûna modelekê hikumeta Şîeyê amade kir ku tê de siltan berpirsiyarê birêvebirina îcraî ya welêt bû, lê belê meşrûiyeta dînî û şer'î ya kirdariya wî bi cihê faqîh ve girêdide.
B: Meseleya bac, xerac û hevkariya aborî bi hikumetê re
Pirsgirêka duyem a girîng, çawaniya têkiliya aborî û darayî bi hikumeta Sefewiyan re bû.
Ev pirs dihat kirin ka gelo dayîna bac û xeracê bi siltanê Sefewî re ji nihêrîna fiqha Şîeyê destûr e? Her wiha gelo hevkarî bi dezgeha hikumetê re, girtina ser xwe erkên dewletê û xebitîn di strukturа îdarî ya hikumetê de meşrûiyeta şer'î heye?
Ev mesele ji ber wê girîng bûn ku di rewşa tunebûna bingeheke fiqhî ya zelal de, beşeke girîng a çalakiyên aborî û îdarî yên hikumetê bi astenga meşrûiyetê re rû bi rû dibû.
Muheqiq Kerkiyê bi nivîsandina risaleyan di warê xeracê de, di nav de meselên têkildarî risaleya xeraciyê, dest bi ravekirina van meseleyan kir. Wî bi danîna meseleya destûr û îtibara şer'î ya hikumetê, bingeha fiqhî ya têkiliyê bi strukturа aborî û darayî ya dewletê re amade kir.
Li gorî vê nêrînê, di rewşa pêkanîna şert û mercan û hebûna destûreke şer'î ya pêbawer de, îmkan dayîna xeracê û beşdarbûn di hinek çalakiyên aborî û îdarî yên hikumetê de peyda dibû.
Bi vî awayî, fiqha Şîeyê dikaribû di warên darayî û îcrayî de jî roleke bandor di birêvebirina civakê de bilîze.
C: Meseleya nimêja înê û têkiliya hikumetê bi civakê re
Pirsgirêka sêyem a girîng, lidarxistina nimêja înê bû.
Di wê serdemê de, derbarê şert û mercên meşrûiyeta lidarxistina nimêja înê û têkiliya wê bi amadebûna Îmamê Mesûm (a.s.) re nêrînên fiqhî yên cuda hebûn. Yek ji nêrînên hatine danîn, veqetandina lidarxistina nimêja înê bi Îmamê Mesûm an kesê destûrdar ji aliyê wî ve bû.
Muheqiq Kerkiyê bi piştgirî li bingehên xwe yên fiqhî, îmkana lidarxistina nimêja înê di serdema xeybê de bi amadebûn û destûra faqîh danî û di belavkirina wê de di qada hikumeta Sefewiyan de roleke bandor lîst.
Nimêja înê ji bilî cihê xwe yê îbadî, xwedî fonksiyonên girîng ên civakî û siyasî jî bû. Ev merasim îmkana têkiliya rasterasttir a hikumetê bi gel re peyda dikir û bû yek ji bingehên îlankirina helwestên fermî û xurtkirina nasnameya olî ya hikumetê.
Xutbeyên nimêja înê, îlankirina helwestên siyasî û olî yên hikumetê û amadebûna giştî ya gel, hemû di avabûna girêdana di navbera strukturа hêzê û civakê de role hebûn.
Ji vî aliyî ve, çalakiyên Muheqiq Kerkiyê di warê meşrûiyetdayîna siltan, ravekirina hukmên darayî û berfirehkirina nimêja înê de, komela hewldanên fiqhî bûn ji bo pêkanîna kapasîteyên siyasî û hikumetî yên Teşeyyu'ê.
Bi rastî, desthilatdariya civakî û siyasî ya faqîhan di vê serdemê de îmkan da ku beşeke girîng a kapasîteyên fiqha Şîeyê di warê hikumet û birêvebirina civakê de xuya û derkeve.
4. Lawazbûna nêrîna hikumetî ya fiqha Şîeyê di serdema serdestiya Exbariyê de
Piştî serdema Muheqiq Kerkiyê, bi guherîna şert û mercên siyasî û zanistî, asta desthilatdariyê û bandorkirina faqîhên Şîeyê di warê hikumetê de guherîn.
Yek ji guherînên girîng di vî warî de, belavbûna herika Exbariyê di sedsalên yazdehem û dozdehem a hicrî de bû.
Exbarîtî herikek bû di dîroka fiqha Îmamiyê de ku di rêbaza derxistina hukmên şer'î de tekez li ser exbar û rîwayetan dikir û bi hinek bingeh û rêbazên Usûliyan re dijî bû.
Di hinek ravekirinên Exbariyan de, qada îtibara aqilî di derxistina hukman de sînordar dibû û derbarê îmkana fêhmkirina serbixwe ya metnên dînî, bi taybetî Quranê Kerîm, sînordarî dihatin danîn. Her wiha ev herik di hinek nêrînên xwe de bi strukturа mercîyet û teqlîdê bi awayê berbelav yê Usûliyan re dijî bû.
Xwezayî bû ku serdestiya vê nêrînê li ser atmosfera zanistî ya hewzeyên Şîeyê, bandor li ser cihê îctihadê, mercîyeta fiqhî û îmkana sepandina desthilatdariya faqîh di civakê de bike.
Ji ber ku pêkanîna roleke civakî û hikumetî ya faqîh, heta radeyeke mezin bi qebûlkirina cihê îctihadê, mercîyeta zanistî û îmkana şopandina kesên din a hukm û nêrînên fiqhî yên wî ve girêdayî ye.
Di şert û mercên ku cihê mercîyet û teqlîdê lawaz dibe, îmkana sepandina desthilatdariya fiqhî ya berfirehtir di warê civakî û siyasî de jî sînordar dibe.
Herika Exbariyê nêzî du sedsalan di beşên cîhana Teşeyyu'ê de bandor bû; lê belê bi hêdî bi hêdî bi hewldana faqîhên Usûlî ber bi lawazbûnê ve çû.
Di vê navberê de, rola Wahîd Behbahanî di vejandina ramana Usûlî û rexnekirina bingehên Exbariyê de pir berbiçav bû. Gotûbêj û nîqaşên wî yên zanistî bi Exbariyan re, bi taybetî di hewzeyên zanistî yên Kerbela û Necefê de, erd û mesele ji bo lawazkirina herika Exbariyê û xurtkirina dîsa a cihê îctihad û mercîyeta Usûlî amade kir.
5. Vejandina ramana wilayeta faqîh di sedsala sêzdehem a hicrî de
Bi lawazbûna herika Exbariyê û vejandina ramana Usûlî, erd û mesele ji bo pêşxistina meseleyên têkildarî wilayeta faqîh di hewzeyên zanistî de hate amadekirin.
Di vê serdemê de, ramana wilayeta faqîh bi hêdî bi hêdî di berhemên fiqhî de berbiçavtir bû û faqîhan bi bikaranîna bingehên îctihadî û Usûlî, dest bi lêkolîna firehiya desthilatdariya faqîh di karûbarên ferdî, civakî û hikumetî de kirin.
Di nav kesayetên girîng ên vê serdemê de em dikarin behsa Wahîd Behbahanî, şagirt û berdewamkarên mekteba wî ya zanistî, Mela Ehmed Neraqî û Sahib Cewahir bikin.
Di vê navberê de, Mela Ehmed Neraqî û Sahib Cewahir cihê taybet di pêşxistin û ravekirina fiqhî ya wilayeta faqîh de hene.
Xala balê ew e ku Mela Ehmed Neraqî li Kaşanê û Sahib Cewahir li Necefê çalakiya zanistî dikirin, lê belê her du jî di rêya ravekirina bingeh û sînorên desthilatdariya faqîh de meşiyan.
Ev hevdemî nîşan dide ku gotûbêja wilayeta faqîh di vê serdemê de, ne tenê meseleyeke sînordar bi hewzeyeke zanistî an jîngeheke erdnîgarî re bû, belê bû yek ji meseleyên girîng ên fiqha Îmamiyê.
6. Cihê wilayeta faqîh di ramana Sahib Cewahir de
Sahib Cewahir ji navdartirîn faqîhên dîroka Şîeyê ye ku di berhema xwe ya bi nirx, Cewahîrul-Kelam, di beşên cuda yên fiqhî de li meseleya wilayeta faqîh hûr bûye.
Gotûbêja wilayeta faqîh di berhemên wî de ne sînordar bi beşeke taybet e, belê di mijarên wek zekat, xums, cîhad û qeda de jî hatiye danîn.
Girîngiya nêrîna Sahib Cewahir ew e ku wî wilayeta faqîh wek meseleyeke kevanî û negirêdayî bi strukturа giştî ya fiqhê nedidît, belê ji bo wê cihê bingehîn di fêhmkirin û îcrakirina hukmên şer'î de didît.
Di vî warî de, ji wî hatiye vegotin ku:
"Eger kesek wilayeta faqîh di fiqhê de nebîne, wisa dixuye ku ew bêhna fiqhê nekiribe."
Ev îfade nîşan dide girîngiya taybet a ku Sahib Cewahir ji meseleya wilayeta faqîh re dida.
Ji nihêrîna wî, fiqh ne tenê komela hukmên ferdî û îbadî ye, belê hukmên civakî û hikumetî jî beşeke girîng a strukturа wê pêk tînin. Îcrakirina van hukman jî hewceyî hebûna mercîyet û wilayeta pêbawer e.
Di vî warî de, em dikarin behsa rîwayeta navdar "BUNIYEL-ÎSLAMU ALA XEMS" bikin ku tê de wilayet li kêleka nimêj, zekat, rojî û hecê wek ruknên Îslamê hatiye danasîn.
Li gorî vê nihêrînê, wilayet roleke bingehîn di pêkanîn û rêkxistina hukm û karûbarên dînî yên din de heye.
Sahib Cewahir di gotûbêjên xwe yên fiqhî de, bi taybetî di mijarên wek cîhad, bala xwe dide vê meseleyê ku di rewşa nebûna îmkana girtina rasterast a hinek karûbaran ji aliyê faqîhê cami'uş-şerayit ve, gelo mirov dikare kirina wan karûbaran bi hikumdar an nûnerê din re bihêle?
Ev gotûbêj nîşan didin ku ji nihêrîna wî, nebûna îmkana amadebûna rasterast a faqîh di strukturа hikumetê de, divê neyê wateya betalkirina hukm û kapasîteyên civakî û hikumetî yên Îslamê.
Bi gotineke din, mirov nikare îcrakirina hukmên wek hudûd, diyat, qisas, cîhad û qeda ji bo demeke bêsînor betal bike û pêkanîna wan tenê bi zuhûra Îmamê Mesûm (ecelellahu ferecehu) ve bihêle.
Ev mesele, yek ji bingehên girîng di delîla Sahib Cewahir de ji bo pêwîstiya hebûna wilayet û desthilatdariya faqîh di serdema xeybê de tê hesibandin.
Ew li ser vê baweriyê ye ku hukmên civakî û hikumetî yên Îslamê hewceyî xwedan û îcrakar in û mirov nikare ji ber nebûna gihîştina Îmamê Mesûm, îcrakirina bingehîn a van hukman bidin alî.
Ji vî aliyî ve, wilayeta faqîh û xwedîbûna faqîh bi desthilatdariya pêwîst ji bo birêvebirina karûbarên civakê, pêwîstiyeke ji strukturа fiqha Îslamî derketî ye.
Girîngiya vê nihêrînê gava em bala xwe didin ku Sahib Cewahir di atmosfera siyasî û civakî ya cuda ji hikumeta Sefewiyan de jiyaye zêdetir xuya dibe. Ew li Iraqê û di şert û mercên hikumdariya Osmanî de bi çalakiya zanistî mijûl bû û delîlên wî derbarê wilayeta faqîh de nikarin tenê berhema amadebûna wî di strukturа hêzê an têkiliyên siyasî yên hikumeta Şîeyê de bên hesibandin.
Ji ber vê yekê, berhemên fiqhî yên Sahib Cewahir ji çavkaniyên girîng ji bo lêkolîna bingehên teorîk yên wilayeta faqîh di fiqha Îmamiyê de tên hesibandin.
7. Cihê Mela Ehmed Neraqî û teorîpêşxistina serbixwe derbarê wilayeta faqîh de
Yek ji kesayetên din ên berbiçav di pêşxistina teorîya wilayeta faqîh de, Mela Ehmed Neraqî ye.
Wî di pirtûka xwe ya bi nirx "Ewaidul-Eyyam" de bi awayekî serbixwe û hevgirtî li gotûbêja wilayeta faqîh hûr bûye.
Di vê berhemê de, wî di çarçoveya yek ji qaîdeyên fiqhî de, meseleya wilayeta faqîh lêkolîn kiriye û bi pêşkêşkirina delîlên cuda, dest bi ravekirina bingeh û firehiya desthilatdariya faqîh kiriye.
Neraqî di vê gotûbêjê de, hewl dide qada desthilatdariya faqîh di karûbarên civakî û siyasî de diyar bike û nîşan bide ku wilayeta faqîh tenê bi hinek karûbarên sînordar û piçûk ve sînordar nîne.
Girîngiya gava Neraqî ew e ku berî wî, gotûbêjên têkildarî wilayeta faqîh di beşên cuda yên fiqhê de belav bûn; lê belê wî hewl da vê meseleyê di çarçoveya qaîdeyeke serbixwe ya fiqhî de formule bike û aliyên cuda yên wê bi awayekî rêkûpêk lêkolîn bike.
Hinek şert û mercên civakî û siyasî yên Îranê di serdema Neraqî de û asta têkiliya wî bi strukturа hêzê re jî dikarin di analîza erd û meseleyên bala wî bo vê meseleyê de bên lêkolînkirin.
Elbete gotûbêja wilayeta faqîh tenê di berhemên Neraqî de nehatiye danîn û di berhemên faqîhên din ên vê serdemê de, di nav de hinek nivîsên fiqhî bi navendiya qaîde û sernavan fiqhî, jî mirov dikare gotûbêjên têkildarî wê bibîne.
8. Nêrîna Şêx Ensarî û berdewamiya gotûbêja wilayeta faqîh
Yek ji girîngtirîn qonaxên di dîroka guherîna ramana wilayeta faqîh de, lêkolîna nêrîna Şêx Murtaza Ensarî ye.
Şêx Ensarî ji navdartirîn faqîhên dîroka Îmamiyê ye û cihê wî yê zanistî û fiqhî di sunneta îctihadî ya Şîeyê de cihê balê yê taybet e.
Wî di pirtûka Mekasib de, di bin gotûbêja wilayeta bav û bapîr de, bi munasebetê li ser wilayeta faqîh jî gotûbêj kiriye.
Di vê beşê de, pirsgirêka bingehîn ew e ka gelo faqîhê cami'uş-şerayit xwedî wilayeta giştî û berfireh e an desthilatdariya wî bi meseleyên taybet û mensûs ve sînordar e.
Hinek fêhmkirinên ji îbareyên Şêx Ensarî di pirtûka Mekasib de, li ser sînordarbûna desthilatdariya faqîh tekez dikin. Li gorî vê fêhmkirinê, mirov nikare bi hêsanî wilayeta berfireh û giştgir ji bo faqîh îspat bike.
Li hemberî vê, komek bawer dikin ku ji bo fêhmkirina rast a nêrîna Şêx Ensarî divê mirov li berhemên wî yên din ên fiqhî, di nav de gotûbêjên têkildarî qeda, zekat û berhemên wî yên fetwayê jî binêre; ji ber ku nêrîna wî derbarê desthilatdariya faqîh de nikare tenê ji beşeke pirtûka Mekasib were derxistin.
Li gorî vê xwendinê, Şêx Ensarî di hinek berhemên xwe de, ji bo faqîh desthilatdariyên girîng di birêvebirina karûbarên civakê de danîne; bi awayekî ku di rewşa nebûna hikumdareke xwedî şert û merc de, îmkana radestkirina hinek desthilatdarî û erkên hikumetî ji faqîh re tê danîn.
Ji ber vê yekê, derbarê firehiya wilayeta faqîh di ramana Şêx Ensarî de, du fêhmkirin û xwendinên cuda hene:
Ya yekem, xwendina ku bi piştgirî li îbareyên pirtûka Mekasib, desthilatdariya faqîh sînordartir tefsîr dike.
Ya duyem, xwendina ku bi venêrin li komela berhemên wî yên fiqhî û fetwayê, bi taybetî gotûbêjên qeda û zekatê, kapasîteyeke berfirehtir ji bo
9. Komkirin û Encam
Lêkolîna dîrokî ya ramana wilayeta faqîh di fiqha Şîeyê de nîşan dide ku ev mesele di qonaxeke dîrokî ya taybet de derneketiye û mirov nikare wê bi faqîhekê an bi serdemeke sînordar bike.
Ev raman di dirêjahiya dîroka fiqha Îmamiyê de, li gorî şert û mercên siyasî, civakî û zanistî, qonaxên cuda yên danîn, pêşxistin û formulekirinê li paş xwe hiştiye.
Di serdemên ku faqîh xwedî desthilatdarî û bandoreke civakî ya zêdetir bûne, îmkana pêkanîna kirdarî ya kapasîteyên hikumetî yên fiqha Şîeyê bi awayekî pratîktir hate peydakirin. Serdema Sefewiyan û çalakiyên Muheqiq Kerkiyê ji nimûneyên berbiçav ên vê rewşê tên hesibandin.
Li hemberî vê, serdestiya herika Exbariyê û lawazbûna cihê îctihad û mercîyeta Usûlî, di hin qonaxan de bû sedema sînordarbûna kapasîteyên civakî û siyasî yên fiqha Şîeyê.
Bi vejandina ramana Usûlî bi hewldanên Wahîd Behbahanî û faqîhên din ên Usûlî, erd û mesele ji bo pêşxistina dîsa a gotûbêjên wilayeta faqîh hate amadekirin.
Di berdewamê de, kesayetên wek Mela Ehmed Neraqî û Sahib Cewahir bi formulekirina hevgirtîtir a vê meseleyê û pêşkêşkirina delîlên fiqhî, roleke girîng di pêşxistina teorîya wilayeta faqîh de lîstin.
Şêx Ensarî jî bi danîna gotûbêjên têkildar di berhemên xwe yên fiqhî de, ji bo berdewamî û berfirehbûna vê gotûbêjê alîkarî kir; her çend derbarê firehiya tam a desthilatdariya faqîh di ramana wî de, di nav lêkolîner û faqîhan de cudahiya fêhmkirinê heye.
Li ser vê bingehê, divê dîroka wilayeta faqîh bi girêdana bi guherînên fiqhî, desthilatdariya civakî ya faqîhan, şert û mercên siyasî û kapasîteyên kirdarî yên hikumetê di civakên Şîeyê de were lêkolînkirin.
Ev seyra dîrokî nîşan dide ku meseleya wilayeta faqîh her dem yek ji mijarên girîng di têkiliya di navbera fiqh, civak û hikumetê de bûye û faqîhên Îmamiyê di serdemên cuda de, li gorî şert û mercên demê, ji bo ravekirina bingeh û qada wê hewl dane.
Wes-Selamu Eleykum we Rehmetullahi we Berakatuh.
Etîket:
- Welayetê Feqîh
- Nasîna Welayetê
- Seyid Seccad Izdehi
- Ramaneya Welayetê Feqîh
- Welayetê Mutleqê Feqîh
Your Comment