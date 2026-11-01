Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Nivîsgeha ragihandinê ya serokwezîrê Îraqê di daxuyaniyekê de ragihand ku Alî Falih El-Zeydî, serokwezîrê vî welatî, roja Şemiyê mêvandariya Seyid Ammar El-Hekîm, serokê Tevgera Hikmeta Neteweyî ya Îraqê, kir.
Li gorî vê daxuyaniyê, her du aliyan di vê hevdîtinê de li ser rewşa giştî ya Îraqê, bernameyên hikûmetê ji bo rûbirûbûna pirsgirêkên heyî û planên reform û pêşketinê di warê aborî û sektorên din ên xizmetguzariyê de gotûbêj kirin.
Her wiha, beşdaran li ser girîngiya piştgirîkirina hewldan û gavên hikûmetê di têkoşîna li dijî gendeliyê de tekez kirin û ev gav di xurtkirina îstîqrara li seranserê Îraqê de bi bandor dîtin.
Dawiya nûçeyê
Etîket:
- Seyîd Ammar El-Hekîm
- Alî El-Zeydî
- Îraq
- Gendelî
Your Comment