Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Artêşa rejîma Siyonîst ji nîvê şeva Şemiyê heta sibeya Yekşemê gelek herêmên cuda yên başûrê Lubnanê kirin armanca êrîşên topxaneyî. Di heman demê de, li bajarokê Eytarûnê operasyoneke teqîner pêk anî.
Li gorî rapora weşandî, herêmên Serbîn, Wadi El-Hucêr li ser riya derûdora bajarokê Tûlîn, El-Mensûrî û Wadi Es-Selûqî ber bi Şeqra ve, ji wan deveran bûn ku rastî topbaranê hatin. Her wiha, devera di navbera bajarokên Hedasa û Harîsê de jî hate topbarankirin.
Di dema domandina van êrîşan de, herêmên El-Quseyr, El-Qantara, Wadi Zebqîn û Wadi El-Ezziye, her wiha derûdora bajarokên Berêşît û Kûnînê jî bûn armanca êrîşên topxaneyî.
Di heman demê de, teqînek li bajarokê Eytarûnê qewimî. Ev kiryar di çarçoveya binpêkirina serweriya Lubnanê û destdirêjiyên dubare yên rejîma Siyonîst li ser axa vî welatî de hate ragihandin.
Dawiya nûçeyê
Etîket:
- Başûrê Lubnanê
- Îsraîl
Your Comment