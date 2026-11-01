Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA –Yek ji girîngtirîn zehmetiyên misilmanên ku li welatên ne îslamî dijîn, parastina sînorên şerî ye di wan hawîrdoran de ku çanda serdest ji hukmên dînî dûr e. Di vê navberê de, mijara kalîteya cilûberg û hicaba jinan girîngiyeke ducarî heye. Li jêr, em vê mijara girîng û pirsa yek ji guhdaran ji aliyê fiqhî ve û bi bersiva Hucet-ul-îslam wel Muslimîn Muminî (bi îstinad bi nêrînên Ayetullah Sîstanî) dinirxînin.
Pirs:
Yek ji guhdar û temaşevanên hêja ku li welatê Çînê dijî, ev pirs rakir daye ku ji ber ku hicab û rûmal li wir belav nîne (heta rûmala reş jî), nixumandina serî dibe ku bibe sedema baldariya namahraman; di rewşeke wiha de, erkê şerî yê jinan çi ye?
Bersiv:
Ev pirs ji Hucetulîslam wel Muslimîn Muminî (ji şagirt û belavkerên ofîsa fetwayan a Ayetullahil Uzma Sîstanî) hate pirsîn û bersiva wî wiha ye:
Eger li cihekî hebûna hîcab an rûmalê bibe sedema baldariya namahraman, ev yek bi tu awayî destûr û bahaneyek ji bo rakirina hîcabê an paşvekişîna ji sînorên hîcaba îslamî nabe. Heta eger parastina cilûberga îslamî bibe sedema baldariyê jî, dîsa divê sînor û pêdiviyên hîcabê bi temamî werin parastin.
Ji ber vê yekê, jinên hêja li welatekî wek Çînê jî erkdar in ku hîcaba xwe ya şerî biparêzin. Bi eslê xwe, rêwîtiya bo welatên ne îslamî eger bi awayekî be ku mirov mecbûr bike ku ferezan (wek hîcabê) bihêle an heremekê bike, ji aliyê şerî ve destûr nîne û rêwîtiya bo wir pirsgirêk heye, ji bilî ku mecbûrî an neçarî pê re hebe.
Etîket:
Hîcab
Îfet û hîcab
Welatê îslamî
Fetwa
Your Comment