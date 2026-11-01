Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Tevgera Jinên Azad (TJA), Kongreya Demokratîk a Gelan (HDK) û Partiya Wekheviyê û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) bi boneya 1ê Çiriya Paşîn, Roja Cîhanî ya Kobanê, li ber konsolosxaneya Sûriyê li herêma Şişliyê ya Stenbolê daxuyaniyek dan.
Dayikên Aştiyê, nûnerên partiyên siyasî û hejmareke mezin ji welatiyan beşdarî vê bernameyê bûn. Beşdaran pankarteke bi naveroka piştgiriyê ji şoreşa jinan û têkoşîna hevbeş a gelan ji bo hevjiyanê hilgirtin û dirûşmên "Bijî berxwedana Kobanê" û "Kurdistana Sûriyê hêvî ye; hêvî hîn jî berdewam e" dan.
Mewlûd Aykûç, ji rêveberên herêma Marmarayê ya Partiya Herêman a Demokratîk (DBP), metna kurdî û Rojda Yilmaz, ji çalakvanên TJA, metna tirkî ya daxuyaniya hevbeş xwendin.
Sabîhe Bozan, ji endamên Dayikên Aştiyê, got ku şoreşa Kurdistana Sûriyê ji aliyê gelên cîhanê ve hate dîtin û pejirandin. Wê bi tekezkirina li ser pêdiviya bidawîanîna şeran got ku ew daxwaza sazkirina aştiyeke berdewam ne tenê li Tirkiyeyê, lê li seranserê cîhanê dikin.
Berxwedana Kobanê bû sembola hevgirtina navneteweyî
Di daxuyaniya hevbeş de, Roja Cîhanî ya Kobanê wek sembola vîna gelan ji bo berxwedanê li dijî tariyê hate danasîn. Di daxuyaniyê de hatibû gotin ku DAÎŞ, ku dijminatiya xwe bi komên bawerî, nasname, çandên cuda, hevjiyana gelan û azadiya jinan re hebû, di 15ê Îlona 2014an de Kobanê dorpêç kir da ku destkeftiyên şoreşa Kurdistana Sûriyê ji holê rabike.
Derdêrxistên daxuyaniyê tekez kirin ku kurd, ereb, ermenî, êzidî û şervanên navneteweyî li dijî êrîşên DAÎŞê berxwedan û piştî 134 rojan pêşî li ketina Kobanê girtin.
Di berdewamiya daxuyaniyê de hatibû gotin: "Berxwedana Kurdistana Sûriyê bûye sembola hêza piştgiriya cîhanî û hevgirtina navneteweyî. Şoreşger, sosyalîst û femînîstên ku ji deverên cuda yên cîhanê beşdarî vê têkoşînê bûn, nimûneyeke berbiçav a berxwedaneke hevbeş nîşan dan."
Daxwaza azadiya girtiyên doza Kobanê
TJA, HDK û DEM Partî bi îşareta xwepêşandanên ku di sala 2014an de ji bo piştgiriyê ji Kobanê hatine lidarxistin, ragihandin ku hejmarek siyasetmedarên ku piştgirî ji vê berxwedanê kirine, hîn jî di girtîgehê de ne.
Di daxuyaniyê de hate gotin: "Parastina Kobanê, li hemberî tawanên li dijî mirovahiyê sekinîn û parastina hevjiyana cudahiyan li hemberî polîtîkayên yeknasname, zayendperest, mezhepger û leşkerperest e."
Ev her sê rêxistinan daxwaza azadiya Figen Yüksekdağ û Selahattin Demirtaş, hevserokên berê yên Partiya Demokrasiyê ya Gelan, û hemû girtiyên doza Kobanê kirin û tekez kirin ku divê astengên li ber çalakiya siyaseta demokratîk werin rakirin.
Di beşeke din a daxuyaniyê de hatibû gotin ku Kobanê ne tenê bajarê ku DAÎŞê êrîşî wê kir û gelê wê xwe parast, lê cihê ku "raman û baweriyeke berxwedanê jiyan kir" û ji bo gelên ku di bin zexta strukturên dewlet-netewetê de ne, perspektîfeke nû peyda bû.
Tekeza li ser parastina destkeftiyên Kurdistana Sûriyê
Derdêrxistên daxuyaniyê, pêvajoya aştiyê û civaka demokratîk li Tirkiyeyê û pêvajoya entegrasyona demokratîk li Sûriyê du pêşkeftinên têkildarî hev zanîn û tekez kirin ku pêşkeftinên her du welatan ji hevsengiyên siyasî yên herêmê bandorê werdigirin.
Di vê daxuyaniyê de, bicihkirina peymana 29ê Çileyê û pêvajoya entegrasyona siyasî, leşkerî û îdarî li Sûriyê, bi pêvajoya çareserkirina pirsgirêka kurd û danûstandinên berdewam li Tirkiyeyê ve têkildar hatin zanîn.
TJA, HDK û DEM Partî ragihandin ku di danûstandinên têkildarî pêşeroja Sûriyê de divê destkeftiyên şoreşa Kurdistana Sûriyê werin parastin û hebûn û nasnameya kurdan were nasîn. Wan her wiha garantîkirina mafên zimanî û çandî, pejirandina kurdan wek yek ji gelên damezrîner ên Sûriyê, nasîna rêveberiyên herêmî û mafê xwedîbûna mekanîzmayên parastinê wek pêdiviyên entegrasyona demokratîk danasîn.
Di dawiya daxuyaniyê de hatibû gotin: "Kobanê bîra hevbeş a gelan e. Şoreşa jinan li Kurdistana Sûriyê hîn jî ji bo gelên herêmê hêvî diafirîne û berxwedana Kobanê hêzê dide têkoşîna navneteweyî. 1ê Çiriya Paşîn, Roja Cîhanî ya Kobanê, li hemû gelên cîhanê pîroz be."
…………….
Dawîya Peyam/
Your Comment