Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (S.X) – ABNA – Aboriya Erebistana Siûdî di çaryeka sêyem a sala îsal a zayînî de careke din bi hûrbûnê re rû bi rû bû, her çend leza vê kêmbûnê li gorî çaryeka berê hindiktir bû. Ev performansa aborî nîşana fişarên ku berî zêdebûna rûbirûbûna bi Hêzên Çekdar ên Yemenê li ser aboriya vî welatî hatibûn barkirin e.
Li gorî rapora rojnameya "El-Erebî El-Cedîd", dane ji kêmbûna tund a çalakiyên neftê yên Erebistana Siûdî digel berdewamiya mezinbûna beşa ne-neftî vedibêjin; di heman demê de, hilbera navxweyî ya giştî ya Erebistana Siûdî piştî hûrbûna di çaryeka duyem a sala îsal de, di pîvana fasalî de zêde bû.
Berdewamiya hûrbûna aboriya Erebistana Siûdî ji bo du fasalên li pey hev
Li gorî texmînên destpêkî yên ku Saziya Giştî ya Îstatîstîkê ya Erebistana Siûdî îro Yekşemê belav kir, hilbera navxweyî ya rastîn a vî welatî di çaryeka sêyem a sala îsal a zayînî de li gorî heman heyama sala borî %3.8 kêm bûye. Ev yek di rewşê de ye ku rêjeya hûrbûna aborî di çaryeka duyem a sala îsal de li Erebistana Siûdî %4.7 bû.
Ev yek cara yekem e ji sala 2023an ve ku aboriya Erebistana Siûdî ji bo du fasalên li pey hev bi kêmbûna salane ya hilbera navxweyî ya giştî re rû bi rû dimîne.
Kêmbûna çalakiyên neftê; sedema sereke ya hûrbûna aboriyê
Çalakiyên beşa neftê ya Erebistana Siûdî di çaryeka sêyem a sala îsal de li gorî heman heyama sala borî %20.4 kêm bû. Ev hejmar di çaryeka duyem a sala îsal de %24.8 bû.
Kêmbûna çalakiyên neftê yên Erebistana Siûdî bi tena serê xwe bû sedema kêmbûna 4.7 puanî ya mezinbûna hilbera navxweyî ya giştî ya vî welatî.
Herwiha, çalakiyên beşa giştî ya Erebistana Siûdî %2.7 kêm bûn. Ev yek di rewşê de ye ku ev beş di çaryeka borî de mezinbûna %0.9 qeyd kiribû.
Li hember vê yekê, çalakiyên ne-neftî yên Erebistana Siûdî bi mezinbûna %1.9 re rû bi rû bûn, ku li gorî mezinbûna %0.8 ya çaryeka duyem a sala îsal, zêdebûnek nîşan dide. Ev beş jî bandoreke erênî ya bi qasî 1.1 puanî li ser hilbera navxweyî ya giştî hebû.
Ev pêşveçûn di rewşekê de rû didin ku rayedarên Erebistana Siûdî li ser pêşxistina çalakiyên ne-neftî disekinin da ku aboriya vî welatî ku nirxa wê bi qasî 1.4 trîlyon dolar tê texmînkirin, veguherînin û pabendbûna wê bi dahatên neftê kêm bikin.
Başbûna mezinbûna aborî di pîvana fasalî de
Li gorî daneyên fasalan-guhartî, hilbera navxweyî ya giştî ya Erebistana Siûdî di çaryeka sêyem a sala îsal de li gorî çaryeka berê %1.3 zêde bû. Ev yek di rewşê de ye ku aboriya vî welatî di çaryeka duyem a sala îsal de bi hûrbûna %4.8 re rû bi rû bûbû.
Di heman heyamê de, çalakiyên neftê yên Erebistana Siûdî li gorî çaryeka berê %5.7 mezin bûn û çalakiyên ne-neftî yên vî welatî jî zêdebûna %0.6 qeyd kirin. Li hember vê yekê, çalakiyên beşa giştî ya Erebistana Siûdî %1.2 kêm bûn.
Ev hejmar nîşan didin ku aboriya Erebistana Siûdî li gorî çaryeka borî baştir bûye, her çend hê jî ji asta ku di heman heyama sala borî de hatibû qeydkirin nizimtir e.
Asta wêranbûna li bazara neftê û rêyên îxracatê yên Erebistana Siûdî
Daneyên aborî yên çaryeka sêyem a sala îsal a Erebistana Siûdî di rewşekê de hatine weşandin ku şerê Amerîka û rejîma Siyonîst a li dijî Îranê ku nêzîkî heşt mehan berê dest pê kir, astengiyeke berfireh di hilberîn û bazirganiya neftê de li herêmê çêkiriye.
Êrişên hatine kirin, tesîsên enerjiyê yên Erebistana Siûdî jî bandor kirin û li ser rêya veguhastina neftê û îxracata wê tesîr kirin. Ev pêşveçûn di heman demê de bi astengbûna çûnûhatina keştiyan ji Tengava Hurmuzê re rû dan.
Erebistana Siûdî ji bo kêmkirina encamên girtina Tengava Hurmuzê, hewl da ku barên xwe yên neftê bi rêya xeta lûleyê ku herêmên rojhilatî yên vî welatî bi bendergeha "Yenbu" ya li ser peravên Deryaya Sor ve girê dide, veguhast bike.
Lêbelê, ev xeta lûleyê piştî êrişên ku di meha Îlonê de tesîsên wê kiribûn hedef, bi awayekî demkî ji çerxa xebatê derket. Lê piştî wê, herika veguhastina neftê dîsa dest pê kir û îxracat ji vê rêyê jî zêde bû.
Ajansa Nûçeyan a Bloomberg di 28ê Îlonê de ragihand ku ev xeta lûleyê bi qasî nîvê kapasîteya xwe dîsa dest bi xebatê kiriye. Ev ajansa nûçeyan paşê di 2ê Cotmehê de ragihand ku rêjeya veguhastina neftê ji vê xeta lûleyê ji %80 kapasîteya wê derbas bûye û qebareya nefta ku di dema şer de dikare bê îxracat, gihîştiye astên bilind.
Daneyên têkildarî şopandina keştiyan ku Bloomberg roja Çarşemê belav kir jî nîşan dide ku îxracata neftê ya Erebistana Siûdî, tevî pêla êrişên li ser tesîsên enerjiyê yên vî welatî, hê jî nêzîkî asta xwe ya di dema şer de maye.
Zêdebûna tengasiyên di Cotmehê de; fişarên nû li ser aboriya Erebistana Siûdî
Texmînên aborî yên hatine weşandin herwiha têkildarî heyama berî pêla dawî ya zêdebûna tengasiyan di navbera Erebistana Siûdî û Hêzên Çekdar ên Yemenê de di meha Cotmehê de ne.
Êriş û gefên di vê heyamê de hatine kirin, bûn sedema astengbûna firînên ketin û derketina Riyadê, betalkirina hin firînan û bi paş ve xistina bûyerên mezin.
Ajansa Nûçeyan a Reuters roja Duşemê ya borî ragihand ku ji nav 4736 firînên plankirî li Firokexaneya Navneteweyî ya Melik Xalid a Riyadê, hejmara 4071 firînan di navbera 8 û 25ê Cotmehê de hatine betalkirin.
Ev betalkirina firînan li firokexaneyên din ên Erebistana Siûdî jî belav bû.
Berxwedana nisbî ya beşa neftê li hember qeyranê û zêdebûna fikarên li ser beşên din
Tevî berdewamiya astengbûna dabînkirina neftê, bihayê nefta xav a Brent hê jî li jor 115 dolaran di her bermîlekê de ma. Ev mijar alîkarî kir ku berxwedana nisbî ya beşa neftê ya Erebistana Siûdî xurt bibe.
Lêbelê, fikarên li ser rewşa beşên din ên aboriya Erebistana Siûdî her ku diçe zêde dibin. Ji ber ku encamên şer belav bûne qadên wekî veguhastin, bazirganî, turîzm û baweriya pargîdaniyan û veberhêneran.
Sindoqa Navdewletî ya Diravî (IMF) di Cotmeha borî de ragihand ku rezervên darayî yên Erebistana Siûdî û hebûna rêyên alternatîv ji bo îxracata neftê, alîkarî kêmkirina tesîrên şer dikin û ev welat li gorî hin welatên din ên Ereb ên Kendavê, rewşeke baştir ji bo rûbirûbûna astengiyan heye.
Ev saziyê herwiha tekez kir ku qabîliyeta Erebistana Siûdî ji bo veguhastina bilez a îxracata neftê bi rêya binesaziya alternatîf, yek ji faktorên girîng ên kêmkirina giranî û tundiya şokên aborî yên ji ber şer tê hesibandin.
Kêmasiya budceyê ya %4.9 û pêşbîniya hûrbûna aborî di sala 2026an de
Hikûmeta Erebistana Siûdî di texmînên xwe yên berê de, pêşbîniya kêmasiya budceya vî welatî ji bo sala 2026an zêde kiribû û gihandibû %4.9 hilbera navxweyî ya giştî.
Herwiha pêşbînî kiribû ku aboriya Erebistana Siûdî di tevahiya sala îsal de bi qasî %3.6 biçûk bibe. Ev hejmar hema hema bi rêjeya hûrbûna aboriya vî welatî di lûtkeya pandemiya Koronayê de di sala 2020an de wekhev e.
________________________________________
Dawiya peyamê /
Etîket (Taq)
• Erebistana Siûdî
• Neft
• Riyad
• Îran
• Yemen
• Hêzên Çekdar ên Yemenê
• Aboriya Erebistana Siûdî
- Aboriya Erebistana Siûdî
"Encamên(Bandorên) şerê li dijî Îranê gihîştin aboriya Erebistana Siûdî; hûrbûna 3.8% û hilweşîna beşa neftê"
"Berdewamiya şerê Amerîkayê li dijî Îranê û astengbûna rêyên îxracata enerjiyê, aboriya Erebistana Siûdî di bin zextê
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (S.X) – ABNA – Aboriya Erebistana Siûdî di çaryeka sêyem a sala îsal a zayînî de careke din bi hûrbûnê re rû bi rû bû, her çend leza vê kêmbûnê li gorî çaryeka berê hindiktir bû. Ev performansa aborî nîşana fişarên ku berî zêdebûna rûbirûbûna bi Hêzên Çekdar ên Yemenê li ser aboriya vî welatî hatibûn barkirin e.
Your Comment