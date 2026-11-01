Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Di neynika wehiyê û Sunneta Pêxember de, di pergala zanistî û bawerî ya Îslamê de, kesayetî ne bi pîvanên dinyayî, lê bi pîvanên ezmanî tên nirxandin.
Di nav van kesayetan de, Hz. Fatima Zehra (S) ne tenê jinek e ku di dîrokê de şopeke mezin hiştiye; ew rastiyeke ronahî ye ku Xwedê, berî afirandina cîhana madî, ronahiya wê hilbijartiye û ew kiriye hûceteke Xwedê li hember xulqê xwe, heta li hember pêxember û weliyên Îlahî jî [1].
Ya ku vê maqamê ji asteke tenê dîrokî derbas dike, delîlên Qur’anî û rivayetî ne ku wê di nav bingeha dînê de, di asteke nêzîkî risalet û îmametê de nîşan didin [2].
1. Cihê xuyabûna îradeya Xwedê di ayeta Tet'hîrê de
Ayeta herî eşkere ku maqama îsmet û paqijiya Hz. Fatima (S) piştrast dike, di sûreta Ehzabê de ye: «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا» [۳]
«Xwedê dixwaze ku her qirêjiyê ji we, ya Ehli Beytê, dûr bike û we bi awayekî tam paqij bike.» [3]
Şîrovekar û muhaddîsên mezin ên Şîe û Sunnî li ser vê yekê li hev dikin ku ev ayet di derbarê pênc kesên bin kisa de hatiye nîşandan: Pêxember (s.x.a), Elî (s), Fatima (s), Hesen (s) û Huseyn (s) [4].
Allame Tabatabaî di kitêba El-Mîzan de vediguhezîne ku Ummu Seleme, jina Pêxember, piştî hatina vê ayetê ji wî pirsî:
«Ma ez jî ji Ehli Beytê me?»
Pêxember (s.x.a) bersiv da:
«Tu li cihê xwe yî û li ser xêrê yî; lê ev kes Ehl-ul- Beyta min in.»
Paşê wî kisa xwe li ser wan çar kesan û xwe kişand û dua kir:
«Xwedayê min! Ev kes Ehl-ul- Beyta min in. Qirêjiyê ji wan dûr bike.» [5]
Ev ayet ne tenê paqijiya Hz. Fatima (S) piştrast dike, lê di vê şîroveyê de ew ji xeletî û her cure nîpakiyê diparêze; maqameke ku ji bo hûcet û welayeta Îlahî şertê bingehîn e [6].
2. Hûcetbûna Elawî di qada Mubahileyê de
Heke ayeta Tet'hîrê maqama manewî û paqijiya hundirîn a Hz. Fatima (S) nîşan dide, ayeta Mubahileyê (Alî Imran, ayeta 61) cihê wê di qada munazereyê û îsbatkirina rastiya dînê de nîşan dide:
«فَمَنْ حَاجَّکَ فِیهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ» [۷
«Ji ber vê yekê, piştî ku zanîn ji te re hatiye, kesên ku di derbarê wî de bi te re nîqaş dikin, bêje: Werin em kurên xwe û kurên we, jinên xwe û jinên we, û xwe û xwe yên xwe bang bikin...» [7]
Dema ku xirîstiyanên Necranê ji qebûlkirina rastiyê red kirin, Xwedê fermana Mubahileyê da Pêxemberê xwe. Ji bo vê yekê, diviyabû ew «kurên me», «jinên me» û «canên me» bang bikira.
Pêxember (s.x.a) di pratîkê de tenê Îmam Hesen û Îmam Huseyn (s) wekî kurên xwe, Hz. Fatima (S) wekî yekane mîsala «jinên me» û Emîrul-Mu'minîn Elî (s) wekî mîsala «canên me» bi xwe re bir [8].
Ev hilbijartin ne biryareke kesane, lê li gorî vê nivîsê, bi fermana eşkere ya Xwedê bû.
Amadebûna Hz. Fatima (S) di vê bûyerê de wê ne tenê wekî jineke hilbijartî, lê wekî «hûceteke Xwedê li ser risaleta pêxemberî» pêşkêş dike; ji ber ku Xwedê wê di bangewaziya xwe de şirîk kir û wê kir delîla rastiya risaleta Pêxember (s) [9].
3. Xelata risaletê: «El-Mewedetu fil-Qurba»
Sûreta Şûrayê yek ji ayetên girîng ên din e ku maqama Hz. Fatima (S) di pergala qanûndariya dînê de piştrast dike: «قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ» [۱۰
«Bêje: Ez ji we ji bo vê peyamê ti xelatekî naxwazim, ji bilî hezkirina xizmên nêzîk.» [10]
Dema ku ev ayet hat xwarê, hevalên Pêxember pirsîn:
«Ey Resûlê Xwedê! Ew xizmên nêzîk kî ne ku hezkirina wan li ser me ferz e?»
Pêxember (s.x.a) got:
«Elî, Fatima û her du zarokên wan.» [11]
Ev ayet nîşan dide ku hezkirin û welayeta Ehli Beytê, di nav wan de Hz. Fatima (s) jî, ne tenê tiştekî pêşniyarkirî ye; li gorî vê şîroveyê, ew «xelata risaletê» ye û di pergala baweriyê de girîngiyeke bingehîn heye [12].
Di rastiyê de, ev hezkirin ne xelateke ku ji Pêxember re vegere, lê rêyek e ku ummetê bi xwe ber bi Xwedê ve rêberî dike [13].
4. Maqamek ku hêrsbûna wê hêrsbûna Xwedê ye
Li kêleka van ayetan, Sunneta Pêxember jî maqama Hz. Fatima (S) bi awayekî din nîşan dide ku wê ji asteke mirovekî asayî derbas dike.
Di hedîseke navdar de ji Pêxember (s.x.a) hatiye vegotin:
«Bêguman, Xwedê bi hêrsbûna te hêrs dibe û bi razîbûna te razî dibe.» [14]
Ev hedîs, ku di çavkaniyên wekî El-Mustedrek ʿela Sahiheyn û El-Muʿcem el-Kebîr a Tebaranî de hatiye vegotin [15], li gorî vê şîroveyê nîşan dide ku razîbûn û hêrsbûna Hz. Fatima (s) bi razîbûn û hêrsbûna Xwedê ve girêdayî ye.
Ev jî tê wateya ku ew gihîştiye maqameke îsmet û zanîna Îlahî, ku daxwaza wê bi daxwaza Xwedê re li hev tê [16].
Maqameke wisa tenê ji bo kesekî tê fêmkirin ku gihîştiye rastiya bendetiyê û paqijiya tam [17].
5. Mushafa Fatima: Navbeynkariya zanistî ya feyza Îlahî
Yek ji aliyên herî kûr ên maqama Hz. Fatima (S) di rivayetan de, behsa «Mushafa Fatima» ye.
Li gorî gelek rivayetan, piştî wefata Pêxember (s.x.a), Cebraîl li ser Hz. Fatima (S) dihat xwarê, wê di xemgîniya windakirina bavê wê de teselî dikir û di derbarê bûyerên pêşerojê û çarenûsa zarokên wê de agahî dida wê. Îmam Elî (s.x) jî wan agahiyan dinivîsî [18].
Ev mushaf Qur’an nîne; ew tê de zanist û agahiyên Îlahî hene û di nav çavkaniyên zanistê yên Îmamên Paqij (silav liwanbin) de tê hesibandin [19].
Ev yek nîşan dide ku Hz. Fatima (S) di veguheztina zanistê de di navbera Xwedê û Îmaman de roleke taybet heye; wekî ku Pêxember (s) navbeynkarê wergirtina Qur’anê bû [20].
Bi vê mushafê, ew dibe hûceteke Xwedê li ser Îmaman û delîla îmameta wan [21].
Gotina dawî
Maqamên Hz. Fatima Zehra (s) di Kitêba Xwedê û Sunneta Pêxember de ne tenê komeke fezîletên ji hev cuda ne; ew wêneyeke yekgirtî ya rastiyeke ronahî ne ku ji berî afirandinê dest pê dike û heta Roja Qiyametê berdewam dibe.
Ew kes e ku di ayeta Tet'hîrê de wekî pak û ma'sûm hatiye pênasekirin [22]; di ayeta Mubahileyê de wekî hûceteke rastiya dînê hatiye nîşandan [23]; di ayeta Mewedetê de wekî xelata risaletê hatiye destnîşankirin [24]; û di gotina Pêxember (s.x.a) de razîbûna wê wekî razîbûna Xwedê hatiye hesibandin [25].
Ji ber vê yekê, ew ne tenê jineke ku di dîrokê de şopeke mezin hiştiye; ew «Dayika Îmaman» û «Hûceta Xwedê» ye.
Naskirina vê maqamê ne afirandina fezîleteke nû ye, lê vegerandina rastiyeke ku Xwedê bi xwe di Qur’anê de û bi zimanê Pêxemberê xwe eşkere kiriye [26].
Çavkanî û notên binê rûpelê
[1] Sind Bahranî, Şêx Mihemed, Maqamên Hz. Fatima di Kitêb û Sunneta Pêxember de, wergera Ehmed Xansarî, rûpela 90.
[2] Hemû çavkanî, rûpela 13.
[3] Sûreta Ehzabê, ayeta 33.
[4] Tabatabaî, Seyîd Mihemed Huseyn, El-Mîzan fî Tefsîr el-Qur’an, cilda 16, rûpela 318.
[5] Hemû çavkanî.
[6] Sind Bahranî, Maqamên Hz. Fatima, rûpela 68.
[7] Sûreta Alî Imranê, ayeta 61.
[8] Sind Bahranî, Maqamên Hz. Fatima, rûpela 86.
[9] Hemû çavkanî, rûpela 88.
[10] Sûreta Şûrayê, ayeta 23.
[11] Sind Bahranî, Maqamên Hz. Fatima, rûpela 129.
[12] Hemû çavkanî, rûpela 130.
[13] Hemû çavkanî, rûpela 131.
[14] Hakim Nîşabûrî, El-Mustedrek ʿela Sahiheyn, cilda 3, rûpela 153, hedîsa 4757.
[15] Tebaranî, El-Muʿcem el-Kebîr, cilda 1, rûpela 108, hedîsa 182.
[16] Sind Bahranî, Maqamên Hz. Fatima, rûpela 101.
[17] Hemû çavkanî, rûpela 103.
[18] Kulaynî, Mihemed ibn Ye'qûb, El-Kafî, cilda 1, rûpela 241, beşa Mushafa Fatima.
[19] Sind Bahranî, Maqamên Hz. Fatima, rûpela 19.
[20] Hemû çavkanî, rûpela 21.
[21] Hemû çavkanî, rûpela 29.
[22] Sûreta Ehzabê, ayeta 33.
[23] Sûreta Alî Imranê, ayeta 61.
[24] Sûreta Şûrayê, ayeta 23.
[25] Hakim Nîşabûrî, El-Mustedrek, cilda 3, rûpela 153.
[26] Sind Bahranî, Maqamên Hz. Fatima, rûpela 178.
Nivîskar: Fîroze Deldarî (lêkolîner, çalakvana medyayê û çalakvana cîhana dîjîtal).
Etîket
- Ji axê wêdetir
- Rastiya ronahî ya Hz. Fatima (s)
- Hz. Fatima Zehra (silavên Xwedê li ser wê bin)
Your Comment