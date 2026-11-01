Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) bi weşandina daxuyaniyekê, cudakariyê, zordestî û binpêkirina maf û azadiyên şagirtên mekteba Ehlu’l-Beyt (aleyhimusselam) şermezar kir û li ser girîngiya parastina dadmendiyê, rûmeta mirovî û yekîtiya îslamî tekez kir.
Ev civat di daxuyaniya xwe de ragihand ku bi fikarek kûr raporên derbarê cudakariyê, azar û
eziyetê û muameleya li ser bingeha nasnameya olî li hin welatên herêmê, bi taybetî Behreyn, Erebistana Siûdî û Kuweytê, dişopîne û her kiryarekê ku li dijî rûmeta mirovî û mafên bingehîn ên welatiyan be, şermezar dike.
Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) di beşek ji daxuyaniya xwe de ji hikûmeta Kuweytê, rayedarên dadweriyê û berpirsiyarên têkildar ên vê welatê xwest ku bi venêrîneke lezgîn û dadmend, biryarên ku li dijî komek ji kesayetiyên olî û civakî yên navdar hatine dayîn, ji nû ve binirxînin û bingeha betalbûna van biryaran û garantîkirina mafên qanûnî û dadwerî yên tawanbaran amade bikin. Ev daxwaz bi taybetî ji ber fikarên cidî yên derbarê nebûna dadweriya dadmend, neparastina tam a mafên parastinê yên tawanbaran û nezelaliyên di pêvajoya lêkolîn û darizandinê de tê kirin.
Herwiha, ev civat biryara îdamê ya li dijî yek ji kesayetiyên olî û neteweyî yên navdar, alimê hêja Cenabê Ayetullah Şêx Husên Metûq, mamosteyê dersên bilind ên medreseyên zanistên olî û endamê çalak û bandorker ê Encumena Bilind a Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (s.x), û herwiha li dijî du kesayetiyên din ên navdar û çalak ên vê qadê, bi tundî şermezar kir û daxwaza betalkirina vê biryarê û ji nû ve vekolîna dozê di çarçoveya dadweriyeke dadmend û serbixwe de kir.
Nivîsa tam a vê daxuyaniyê wiha ye:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَکَذَٰلِکَ أَخْذُ رَبِّکَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَیٰ وَهِیَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌ»
«Ev e awayê cezakirina Xwedayê te, dema ku bajar û civakan di rewşeke zordestiyê de digire. Bêguman, ceza û girtina Wî êşdar û pir giran e.» [Hûd: 102]
Rast got Xwedayê Mezin.
Di ronahiya hînkirinên bilind ên Îslamê de, bi piştgirîya hînkirinên resen ên Qur'ana Pîroz û Sunneta Pîroz a Pêxemberî, û bi berçavgirtina berpirsiyariya olî û mirovî ya parastina mafên misilmanan û piştgiriya kesên bindest, li ser bingeha vê prensîba bingehîn ku misilman nikare li hember zilm û zordestiya ku li birayê wî yê olî tê kirin bêdeng bimîne;
Bi baweriya ku ol tiştekî din ji dilsozî, şîret û xêrxwaziyê nîne û bi bîranîna fermana eşkere ya Pêxemberê mezin (silav û selama Xwedê li ser wî û malbata wî be), ku gotiye: «Her kes ji we kiryareke xerab bibîne, divê ew bi destê xwe biguherîne û heke nikaribe, bi zimanê xwe»; herwiha bi bîranîna gotina wî ya ku dibêje: «Cîhada herî bilind gotina peyva rast e li hemberî desthilatdarekî zordest»;
Bi tekezîkirina berpirsiyariya şer'î û exlaqî ya desthilatdar, xwediyên hêzê û biryarderan di parastina rûmeta mirovî û pîroziya jiyana mirovan de, bi taybetî pîroziya xwîna misilmanan; pîroziyeke ku di hînkirinên Îslamê de cihê wê pir bilind e û ji pîroziya Ka'beyê jî bilindtir hatiye hesibandin. Herwiha bi bîranîna ku rijandina xwîna mirovekî bêguneh û jêstandina jiyana wî ji mezinahîya herî mezin a qedexeyên Xwedayî ye û Qur'ana Pîroz kuştina mirovekî bêguneh wekî kuştina hemû mirovan dinirxîne;
Bi piştgirîkirina prensîbên bingehîn ên mafên mirovan di şerîeta pîroz a Îslamê de û belge û pîvanên mafên navneteweyî, di nav de mafê jiyanê, ewlehiya kesane, azadiya takekesî, azadiya bawerî û derbirînê û mafê beşdarbûna di jiyana giştî de; û bi tekezîkirina pêwîstiya li hember her cure sînordarkirina neqanûnî, binçavkirina bê sedem, bêparhiştina kesan ji mafên parastinê û dadweriya neadilane;
Bi berçavgirtina peywir û nêzîkatiya domdar a Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (aleyhimusselam) di bangkirina misilmanan de, bi taybetî şagirtên mekteba Ehlu’l-Beyt (aleyhimusselam), bo rêzgirtina qanûn û normên civakî, girêdayîbûna bi prensîbên lihevhatina neteweyî û yekîtiya Îslamî, xurtkirina hevjiyana aştiyane di astên neteweyî û navneteweyî de, berfirehkirina diyalogê di navbera ol, çand û şaristaniyan de û redkirina tundûtûjî, tundrewî û belavkirina nefretê;
Bi berçavgirtina êrîş û kiryarên dijminane yên sîyonîstî-emperyalîstî li dijî gelên herêmê û cîhana Îslamê, bi taybetî gelê bindest ê Filistînê, Îranê, Lubnanê û welatên din; herwiha hewldanên serdestiyê ji bo êrîşa çandî, lawazkirina nasnameya gelan û talankirina çavkanî û dewlemendiyên wan; em li ser pêwîstiya parastina yekîtî û hevbendiye, xurtkirina yekrêziya gelan li hember dijminê hevpar û dûrketina ji zêdekirina nakokî û pevçûnên navxweyî tekez dikin;
Bi tekezîkirina naskirina cihêrengiya bawerî, mezhebî, ramanî û siyasî di civakên Îslamî de û pêwîstiya parastina azadiya ol, mezheb, bawerî, raman û helwesta siyasî; herwiha mafê hemû kesan ji bo pêkanîna azad a ayîn û merasîmên olî;
Û bi berçavgirtina ku Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (aleyhimusselam) parastina nasname, civak, sazî û mafên şagirtên mekteba Ehlu’l-Beyt (aleyhimusselam) di çarçoveya yekgirtina civakî, hevbendiye neteweyî û hevjiyana aştiyane ya Îslamî de, wekî yek ji berpirsiyariyên bingehîn ên xwe dizane;
Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (aleyhimusselam) helwest û daxwazên xwe wiha radigihîne:
1. Xurtkirina yekîtiya neteweyî di welatên cîhana Îslamê de, bi taybetî li herêma Rojhilata Navîn û nîvgirava Erebistanê, pêwîstiyeke nayê înkarkirin e. Pêkanîna vê armancê, rêzgirtina tam ji mafên hemû civakên Îslamî, di nav de şagirtên mekteba Ehlu’l-Beyt (aleyhimusselam), û dûrketina ji her cure muameleya li ser bingeha taassuba mezhebî, cudakariya olî û nêzîkatiyên cudaxwaz dixwaze.
2. Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (aleyhimusselam) bi fikarek kûr raporên derbarê cudakariyê, azar û eziyetê û muameleya li ser bingeha nasnameya olî li hin welatên herêmê, bi taybetî Behreyn, Erebistana Siûdî û Kuweytê, dişopîne û her kiryarekê ku li dijî rûmeta mirovî û mafên bingehîn ên welatiyan be, şermezar dike.
Di vê çarçoveyê de, em binçavkirinên bê sedem ên welatiyên Şîe, alimên olî, xetîb, waîz û rewşenbîrên li herêmê, bi taybetî kesayetiyên civakî yên navdar û endamên Meclîsa Neteweyî ya Kuweytê, herwiha kiryarên zordestane yên li ser bingeha nêzîkatiyên mezhebperestî, bi tundî şermezar dikin.
Van kiryaran, ji bilî binpêkirina rûmeta mirovî û nasnameya olî û bawerî ya kesan, mafên wan ên siyasî û azadiyên wan ên medenî jî zirar dide û prensîbên bingehîn ên hemwelatîbûnê, wekheviyê li hember qanûnê, azadiya baweriyê û beşdarbûna dadmend di jiyana giştî de dixe bin gefê.
Eşkere ye ku belavbûna taassub, kîn û nefretê ya olî, ne tenê valahiya di navbera desthilatdariyê û gel de kûrtir dike, lê di heman demê de yekgirtina civakî û îstiqrara neteweyî jî dixe xeterê û rûmet û keremeta bawermendan binpê dike.
Di vê derbarê de, em xwediyên hêzê û berpirsiyarên karûbarên giştî bi gotina ronahî ya Pêxemberê mezin (silav û selama Xwedê li ser wî be) tînin bîra xwe:
«Her kes berpirsiyariya yek ji karûbarên vê ummetê, çi biçûk be çi mezin, hilgire û di mafê wan de bi dadmendî tevnegere, Xwedê dê wî bixe agirê dojehê.»
3. Cihêrengiya mezhebî, bawerî û ramanî di civakên Îslamî de rastiyeke nayê înkarkirin û yek ji hêmanên nasnameya dîrokî û civakî ya ummeta Îslamî ye. Li ser vê bingehê, şagirtên mekteba Ehlu’l-Beyt (aleyhimusselam), alim, xetîb, waîz û belavkarên vê mektebê, wek hemû welatiyên din, xwediyê mafên xwezayî û bingehîn in. Di nav wan de mafê azadiya bawerî û derbirînê, pêkanîna azad a ayîn û merasîmên olî û beşdarbûna çalak û wekhev di qadên civakî, çandî û siyasî de heye. Tu yek ji van mafan ji ber girêdayîbûna wan a mezhebî û bawerî nayê standin.
4. Em ji rayedar û saziyên têkildar ên welatên herêmê daxwaz dikin ku bi nêzîkatiyeke dadmend û berfireh, derfetên beşdarbûna bi bandor û guncaw a civakên Şîe di hemû qadên civakî, çandî, siyasî û neteweyî de peyda bikin û ji kapasîteyên wan ên hêja, rola wan a avaker û dîroka wan a berpirsiyar di xizmeta welat û civakên xwe de sûd werbigirin.
5. Em ji hikûmeta Kuweytê, rayedarên dadweriyê û berpirsiyarên têkildar ên vê welatê dixwazin ku bi venêrîneke lezgîn û dadmend, biryarên ku li dijî komek ji kesayetiyên olî û civakî yên navdar hatine dayîn, ji nû ve binirxînin û bingeha betalbûna van biryaran û garantîkirina mafên qanûnî û dadwerî yên tawanbaran peyda bikin. Ev daxwaz bi taybetî ji ber fikarên cidî yên ku derbarê nebûna dadweriya dadmend, neparastina tam a mafên parastinê yên tawanbaran û nezelaliyên di pêvajoya darizandinê de hatine derxistin, girîng e.
Di heman çarçoveyê de, em biryara îdamê ya li dijî yek ji kesayetiyên olî û neteweyî yên navdar, alimê hêja Cenabê Ayetullah Şêx Husên Me'tûq, mamosteyê dersên bilind ên medreseyên zanistên olî û endamê çalak û bandorker ê Encumena Bilind a Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (aleyhimusselam), û herwiha li dijî du kesayetiyên din ên navdar û çalak ên vê qadê, bi tundî şermezar dikin. Em daxwaza betalkirina vê biryarê û ji nû ve lêkolînkirina dozê di çarçoveya dadweriyeke dadmend û serbixwe de dikin.
Herwiha em têne bîra rayedarên Kuweytê ku civaka Şîe ya vê welatê her dem di parastina serxwebûn, serweriya neteweyî û yekparçetiya axa Kuweytê de roleke berpirsiyar, bi rûmet û welatparêzî lîstiye. Fedakariyên wan û helwestên wan ên di parastina welatê xwe û hevbendiya bi hemwelatiyên xwe yên din re, bi taybetî di dema dagirkeriya leşkerî ya Iraqê ya li ser Kuweytê de, beşeke nayê înkarkirin a dîroka vê welatê ye. Divê ev paşxaneya bi rûmet bibe bingeha danûstandineke dadmend, rêzgirtina hevdu û xurtkirina hevbendiya neteweyî.
6. Em ji alimên navdar ên cîhana Îslamê, ramanwer, kesayetiyên çandî û medyayî, saziyên olî û mafên mirovan, gel û hikûmetên cîhanê dixwazin ku berpirsiyariyên xwe yên qanûnî, exlaqî û mirovî di piştgiriya kesên bindest de, di parastina mafên şagirtên hemû mezheban de û di têkoşîna li dijî hemû cure cudakariya olî, ramanî û siyasî de bi cih bînin û li hember binpêkirina maf û azadiyên bingehîn ên mirovan bêdeng nemînin.
7. Ev bang herwiha ji bo saziyên navneteweyî yên mafên mirovan, rêxistin û mekanîzmayên wan, bi taybetî Neteweyên Yekbûyî û saziyên girêdayî wê jî ye. Em ji wan dixwazin ku bi girtina helwesteke berpirsiyar, van cure kiryarên bêbingeh û binpêker ên mafên bingehîn ên mirovan şermezar bikin û ji hikûmeta Kuweytê û hikûmetên din ên têkildar bixwazin ku bi venêrîna biryar û hukmên neadilane, rêzgirtina prensîbên dadweriya dadmend, garantîkirina mafên welatiyan û dûrketina ji siyaset û nêzîkatiyên li ser bingeha cudakarî û taassuba mezhebî, tevbigere.
Bêguman, parastina maf û azadiyên bingehîn ên welatiyan, rêzgirtina cihêrengiya mezhebî û bawerî û têkoşîna li dijî her cure cudakariyê, ji şertên herî girîng ên pêkanîna dadmendî, îstiqrar, hevbendî û aştiya domdar di civakan de ne.
Di dawiyê de, em hemûyan bang dikin ku vê fermana herdemî ya Xwedayê Mezin di parastina emanetê û damezrandina dadmendiyê de bi cih bînin:
«إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا»
«Bêguman, Xwedê ji we re ferman dide ku emanetiyan bidin xwediyên wan û dema ku di navbera mirovan de biryar didin, bi dadmendî biryar bidin. Çiqasî baş e ew şîret û hînkirina ku Xwedê bi wê we şîret dike! Bêguman, Xwedê bihîzkar û dîtbar e.» [Nîsa: 58]
Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (aleyhimusselam)
..............................
Dawiya nûçeyê /
Etîket:
Civata Cîhanî ya Ehli-Beytê (s.x.)
Mafên mirovan
Şîe
Kuweyt
Erebistana Siûdî
Ayetullah Me'tûq
Şîeyên Kuweytê
Daxuyanî
Daxuyaniya Civata Cîhanî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x)ji bo şermezarkirina binpêkirina maf û azadiyên peyrewên mezheba Ehl-ul-Beyt ê (s.x)
Civata Cîhanî ya Ehle-Beytê (s.x) bi belavkirina daxuyaniyekê cudakarî, tepisandin û binpêkirina maf û azadiyên peyrewên rêbaza Ehle-Beytê (s.x) şermezar kir.
Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Civata Cîhanî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) bi weşandina daxuyaniyekê, cudakariyê, zordestî û binpêkirina maf û azadiyên şagirtên mekteba Ehlu’l-Beyt (aleyhimusselam) şermezar kir û li ser girîngiya parastina dadmendiyê, rûmeta mirovî û yekîtiya îslamî tekez kir.
Your Comment