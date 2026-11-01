Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyîp Erdogan li gel Serok Dewletê Ukraynayê Volodîmîr Zelenskiy li Stenbolê civiya.
Serokkomarê Tirkiye Erdogan li Stenbolê bi Serok Dewletê Ukraynayê Zelenskiy re civiya.
Zelenskiy li Ofîsa Dolmabahçe ya Serokkomariyê bi merasîmekê hate pêşwazîkirin.
Erdogan û Zelenskiy ên ku endamên şandeyên xwe li hev dan nasîn û şûnve, heru û dîsa şande bi hev re civiyan.
Di hevdîtinê de ji şandeya Tirkiye Wezîrê Parastinê Yaşar Guler, Serokê Teşkîlata Îstixbaratê (MÎT) Îbrahîm Kalin û ji şandeya Ukraynayî jî Wezîrê Karê Derve Andrîî Sybîha û Serokê Servîsa Îstixbatatê ya Derve ya Ukraynayê Rustem Umerov amade bûn.
Your Comment