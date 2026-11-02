Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Di dema ku Erebistina Siûdî piştî têkçûna li ser zevha şer li pêşiya Yemenê û nêvazîkirina xwe ya nebaş di parastina binesaziyên neftî û aborî ya xwe de li hemberî operasyonên hêza Yemenê, hîn jî berdewam dike li hedefgirtina sivîl û binesaziyên ne-sivîl ên vê welatî, Wezareta Derve ya Yemenê şevê duh, roja yekşemê, bi ragihandina beyaniyekê li ser berdewamiya van jinokariyan li hemberî Siûdiyan hişyarî da.
Wezareta Derve ya Yemenê ragihand ku zêdebûna êrîşên Erebistana Siûdî li ser binesaziyên ne-sivîl û sivîlan, dê bi bersivên êşdar li dijî wê û navendên dabînkirina fînanse yên van jinokariyan rû bi rû bibe.
Ev wezareta yekê tekez kir ku daxwazên Yemeniyan mafên reş û nehevdeng in û ji wan nêzîkî nabe.
Di berdewamiya vê beyaniyê de hatiye nivîsandin:
“Gelê Yemenê di demeke niha de di nava şerekî xemgîn de ne, ku ji aliyê rejîma êrîşkar ve, ku hemû norm, qanûn û konvensiyonên diyar hatine paşguhkirin, li ser wan hatî îradekirin.”
Ev beyaniye piştî wê hat ku Erebistiya Siûdî, di berdewamiya tevgerên çolî û binpêkirina eşkere ya qanûnên navneteweyî de, careke din dest bi êrîşên hewayî yên li ser binesaziya krîtîk û ne-sivîl ên Yemenê kir.
Li gorî raporên li cihê şer ên Yemenê, fîgêrên (fighter jet) Siûdî piştî hedefgirtina deşê û bi awayekî nebaş du lehiyên bazirganî, dergeh û kamyonên li bendera bandarê neftê yê “Ras Isa” li parêzgeha Hudeydeh, bi tundî bombarman kirin; di dema vê êrîşa çolî de her herî kêm 7 welatiyên sivîl ên Yemenê birîndar bûn û çûn nav navendên dermankariyê.
Berê vê, Hizam al-Asad, endamê ofîsa siyasî ya tevgera Ensarullah a Yemenê, bi şandina peyameke hişyarî û bi tund li ser serokên rejîma Siûdî ragihand: “Erebistî bi hedefgirtina lehiyên bazirganî, deryayê li ser xwe girtiye, lê wê nekaribe wê bigire.”
Nasredîn Amer, serokê beşê medyayê yê hikûmeta Sana, jî bi baldarî behsa berdewamiya êrîşên hêza Yemenê li ser binesaziyên kompanîya Aramco ya Siûdî kir û got ku kompanîya Aramco di pêşengiya dabînkirina fînanseya şer ên li dijî Yemenê de ye û budjeya vê kompanîyê ji bo dabînkirina fînanseya şer û êrîşên li herêmê, di nav de piştgiriya dijmini Îsraîlî, tê bikaranîn.
Wî ji veberhênerên di Aramco de xwest ku hişyariyên hêzên çekdarî yên Yemenê cîdeyî bigirin; ji ber ku berdewamiya êrîş û dorpârkirina Erebistanê li dijî Yemenê dê bibe sedema wê ku hêzên Yemenê berdewamiyê bidin hedefgirtina berdewam a binesaziyên Aramco û ev yek veberhêneriyê di vê kompanîyê de di bin xetereya zirarên mezin de dihêle.
Dawiya Peyamê/
/
Your Comment