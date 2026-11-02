Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA –Yekîtiya Alimên Ehl-ul- Beytê (s.x) ya Tirkiyeyê (EHLADER) û yekîtiyên alimên Ehl-ul- Beytê (s.x) yên bajarên Qers û Îdirê yên vê welatê, bi weşandina daxuyaniyekê ya hevbeş, sînordarkirinên li ser hicabê di navendên perwerdehiyê yên Komara Azerbaycanê de rexne kirin û xwestin ku ev pratîk di zûtirîn demê de were rawestandin.
Îmzekarên vê daxuyaniyê, li ser encamên gengaz ên van sînordariyan hişyarî dan û girîngiya parastina têkiliyên biratiyê yên di navbera her du gelan de û dûrketina ji tawanbarî û sûcdarkirina civaka Caferî tekez kirin.
Nivîsa daxuyaniyê ya ku ji raya giştî re hatiye şandin wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn.
Pêxemberê mezin Hz. Mihemed (Silav û selamên Xwedê li ser wî û malbata wî bin) dibêje:
«Mumin di hezkirin, dilovanî û piştgiriya hevdu de mîna yek laşî ne. Gava organek ji laşê diêşe, organên din jî bi bêxewî û ta dikevin êşa wê organê de.»
Em ku xwe bi şopandina pêxemberekî wiha serbilind dibînin, li her devera cîhanê bin, birayên xwe û xwişkên xwe yên bawermend li her aliyê dinyayê wekî parçeyeke veqetandinênediyar a hebûna xwe dibînin. Em bi kêfxweşiya wan kêfxweş dibin û bi êş û zehmetiyên wan jî xemgîn dibin.
Wekî ku em ji sûc û zilmên Ermeniyan li Qerebaxê xemgîn û şînwar bûn, ji rizgarkirina Qerebaxê û axên din ên îslamî yên dagîrkirî ji aliyê leheng, mîcahid û mêrxasên Komara Azerbaycanê ve, ku dilên wan tijî îman û cesaret bûn, jî şahî û kêfxweşiyeke bêhempa dîtin û ji Xwedayê Mezin re spas kirin.
Lê di van rojên dawî de, qewimîna bûyereke xemgîn li heman axan, careke din bû sedema xemgîniya kûr a hemû me. Sînordariyên li ser hicabê yên ku di navendên perwerdehiyê yên Komara Azerbaycanê de hatine sepandin, ne tenê binpêkirina erkeke îslamî ne, lê di heman demê de li gorî pîvanên maf û azadiyên mirovî yên qebûlkirî jî nînin.
Em wekî birayên we yên li Tirkiyeyê, ku berê bi pirsgirêkên wiha re rû bi rû mayin û bîranînên tal ên wê serdemê di hişê me de mane, hêvî dikin ku gelê wê welatê xweşik berî ku rastî van êşan were, dawî li vê pratîka bêaqil û bêmaneyê were anîn.
Em pêşniyarê li berpirsên hêja yên Komara Azerbaycanê dikin ku bûyer û qewimînên rabirdûyê yên li Tirkiyeyê, tecrûbeyên tal ên ku di wê serdemê de çêbûn û poşmaniya kûr a kesên ku bûne sedema wan bûyeran, bi baldarî lêkolîn bikin.
Gelek ji keç û mamosteyên ku îro ji ber van sînordariyan rastî zirarê hatine, ji malbat û zarokên heman mêrxasên ku duh li Qerebaxê bi cesaret li dijî dijminê dagîrker şer kirin, bi xwîn û canê xwe berxwe dan û kêfxweşiya serkeftinê ji me hemûyan re anîn, ne.
Ger, Xwedê neke, di pêşerojê de ew welat careke din rastî gefên wiha were, dîsa zarokên van malbatan, bav û birayên van keçan dê di rêza pêşîn a parastina welat de cih bigirin. Ji ber vê yekê, ew ne hêjayî van tevger û neheqiyên ku îro bi her nav û hincetekê li hember wan tên kirin in.
Ji rojên destpêkê yên destpêkirina van bûyeran ve, li Tirkiyeyê jî ji ber hezkirin û hestiyariya beşên cuda yên civakê li hember Azerbaycana hêja û biratî, bi awayekî xwezayî gelek peyamên xemgînî û fikarê hatine weşandin.
Bêguman, wekî mijarên din, di vê mijarê de jî hin kes derketin holê ku bêyî rêzgirtina ji edeb û zimanê guncaw, bi gotinên neexlaqî û heta heqaretkar, nefretên hundirîn ên xwe eşkere kirin û xwestin têkiliyên dostane û biratiyê yên di navbera her du gelan de têk bibin.
Lê divê em nehêlin ku ev tevger, şîrove û pêşniyarên biratiyane yên piraniya mezin a kesên ku ji dilovanî û dilsozî diaxivin, di bin siya xwe de bihêlin û bibe sedema acizbûna berpirsên Komara Azerbaycanê.
Berevajî vê yekê, em bawer dikin ku ev gotin divê wekî nîşana hestiyariya biratiyane û fikarê li ser encamên neyênî yên gengaz bên dîtin û bibin sedema ramandin û ji nû ve nirxandina vê mijarê.
Di vê çarçoveyê de, em tevgerên hin kesên welatê xwe ku bi tawanbarîkirina kesên ku li hember vê mijarê hestiyariyê nîşan dane, nirx û rêza xwe paşguh kirine û ji sînorên edeb û rêzdariyê derbas bûne, şermezar dikin.
Her wiha em bi tundî hewldanên hin kesên din jî şermezar dikin ku bi sûîstîfada van gotinan, hewl didin nêrîn û helwestên kesane yên kesekî bikin hinceteke tawanbarîkirina civaka Caferî û vê civakê bixin bin guman û tawanbarî.
Em ev nêzîkatî ji dadperwerî û merivahiyê dûr dibînin û bi tundî şermezar dikin.
Bêyî ku girîngî bidin vê yekê ku kesek xwediyê kîjan nav, unvan an jî pozîsyonê ye, gotinên wî ne mecbûrî ne ku nêrînên mezheba me û civaka şopînerên Ehli Beytê (Selamên Xwedê li ser wan bin) nîşan bidin.
Her wiha, ger endamekî vê civakê xeletiyekê bike an jî gotineke şaş bibêje, berpirsiyariya wê tenê li ser milê wî kesî ye û divê ev xeletî neyê girêdan bi tevahiya civaka me.
Em ji dergehê Xwedayê Mezin dixwazin ku ji hemû ummeta îslamî re, bi taybetî ji her du welatên biratî, Komara Azerbaycanê û Tirkiyeyê, ku di gelek mijaran de xwediyê çarenûseke hevpar in, û gelên wan ên hêja, bextewarî, rûmet, serbilindî û serkeftinê bide.
Her wiha hêvî dikin ku pirsgirêka ku li Komara Azerbaycanê derketiye holê, ji aliyê gel û dewleta vê welatê ve, bi dûrnişînî, hikmet, dadperwerî, aqil û hişmendiyê were nirxandin û di zûtirîn demê de çareserî lê were dîtin.
Em ji Xwedayê Mezin dixwazin ku hemû şehîdên Îslamê, bi taybetî şehîdên hêja yên ku di riya rizgarkirina Qerebaxê û axên din ên me de canê xwe feda kirine, bi şehîdên Bedir, Uhud û Kerbelayê re bi hev re biresîne.
Silav û rehmeta Xwedê li ser wan kesan be ku di riya hidayetê de dimeşin.
Daxuyaniya hevbeş a:
- Yekîtiya Alimên Ehl-ul- Beytê (s.x) ya Tirkiyeyê (EHLADER)
- Yekîtiya Alimên Ehl-ul- Beytê (s.x) ya Qersê
- Yekîtiya Alimên Ehl-ul- Beytê (s.x) ya Îdirê
Dawiya nûçeyê
Etîket:
- Tirkiye
- Komara Azerbaycanê
- EHLADER
- Hicab
- Îdir
- Qers
Your Comment