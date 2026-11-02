Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) — ABNA — Ji El-Ma'lûme, çavkaniyekî sûrî ragihand ku rêxistina terorîst a Daiş li ser plankirina êrîşên intiharî yên hevaheng li dijî dêrên li welatên erebî, di nav de Iraq, Sûriye û Urdun, di heman demê de bi cejnên mesîhiyan û şahiyên Sersalê re, amadekarî dike.
Wî zêde kir ku raporên istixbaratî yên hatine şandin nîşan didin ku armanca Daiş ji vê çalakiyê kişandina ramana giştî ye, û dêrên parêzgeha Nînewa û parêzgehên din ên Iraqê, ligel Şamê û Urdunê, dê bên hedefkirin.
Vê çavkaniyê ronî kir ku rêxistina Daiş 15 êrîşkarên xwe yên intiharî ji bo pêkanîna van êrîşan amade kiriye û li dû afirandina fîtneya taîfî û hedefkirina aramiya herêmê ye.
............
Dawiya peyamê
Etîket:
- Daiş
- Êrîşa Daiş li şahiyên Kirîsmasê
- Kirîsmas
- Şahiyên Sersalê
Your Comment