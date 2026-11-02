Bernî Sendêrs herwiha nivîsî: Di halekî da ku bihayê benzînê ji destpêka şerrê neqanûnî yê Trump li himber sedî 39 zêde bûye, qezenca Eksonê sedî 130, Şêvronê sedî 185 û qezenca Şêlê derdora du qatî bûye. Malbatên karker di tengasiyê da ne, di halekî da ku şirketên mezin ên niftê wan talan dikin. Bersiva Trump: Ji bo min ne girîng e. Ev yek tiştek raserî nayê qebûlkirinê ye.
2 November 2026 - 11:41
News ID: 1885601
Source: Sahar TV
Bernî Sendêrs, senatorê amerîkayî, li rûpela xwe ya torên civakî nivîsî: Di halekî da ku bihayê benzînê ji destpêka şerrê neqanûnî yê Trump li himber Îranê sedî 39 zêde bûye, malbatên karker di tengasiyê da ne, di halekî da ku şirketên mezin ên niftê wan talan dikin.
Your Comment