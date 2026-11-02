Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Di serdema bandora kûr a medyayê de, zarok berî ku şarezayiyên cîhana rastî fêr bibin, di nav daneyên dijital de winda dibin. Ev rewş dê û bav di nav du rêyan de dimîne: bikaranîna ekranan wekî rêyek easy ji bo aramkirina zarokan, û fikar li ser encamên xerab ên wê li ser tenduristiya derûnî û tevgera zarokan.
Dr. Meryam Şahverdî, pispora psikolojî ya klinîkî ya zarokan, di axaftineke xwe ya bi ABNA re bersiva vê fikarê ya girîng dide.
Ji bo perwerdekirina nifşê nû ku xwarina wan ji hawza medyayê tê, divê em çi bikin?
“Divê em ji perwerdeya li ser bingeha qedexeyê, ber bi perwerdeya li ser bingeha hişyariyê û xurtkirina hêzê ve hilawizin. Divê em ji zarokên xwe re şarezayiya medyayê, ramanfikirkirina rexneyî û hêza qeydkirin û nasîna naveroka rast ji yên xerrab qewimînin. Di heman demê de, bi afirandina têkiliyên hestiyarî yên ewle û dabînkirina derfetên balkêş di cîhana rastî de, divê em alîkar bibin ku medya ne tenê çavkaniya ezmûn û hînbûna wan bibe.”
2. Çima divê em medyayê bi rê ve birin? Gelo medya wextê zarokan tije nake û wextê dê û bav jî azad nake?
“Belê, medya dikare hem ji bo zarokan çand û hînbûnê ava bike, hem jî ji bo dê û bav dewindan bide ku dikarin balê bidin berpirsiyariyên xwe; lê pirsgirêk ev e ku her naverok ne mîna qanûnî (faydeber) ye û bikaranîna bêxuyayî dikare xewa, bîr û tirs (konsantrasyon), çalakiyên laşî û têkiliyên civakî yên zarokê bixe bin bandorê.”
“Lewma, armanca me jêbirina medyayê nîne; lê belê, birêvebirina aqilmend a dem, naverok û şêwazê bikaranîna wê ye.”
Samîra Gulkar / Ajansa Navneteweyî ya ABNA
………………..
Dawiya Nûçeyî/
Nav (Tag):
- Hawza Dijital
- Demên Wextê Fadî (Vak) / Demên Fadî
- Perwerdekirina Zarokan
- Zirarên Civakî
Your Comment