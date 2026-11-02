Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Rayedarên dadwerî yên Fransa ragihandin ku zilamekî 39 salî, ku di êrîşeke bi çekê de li derûdora rojavayê Parîsê kesek kuşt û çend kesên din birîndar kir, îtîraf kiriye ku bi qestî kesên ku li gorî wî xwedî xuyangeke misilmanî, Afrîkî an jî bi eslê xwe ji Afrîqaya Bakur bûn, kirine armanca xwe.
«Olivier Christen», dozgerê neteweyî yê Fransa yê şerê li dijî terorîzmê, got ku tawanbar bi navê «Kevin T.» cihê êrîşê ji ber vê yekê hilbijartiye ku ew wekî «navendeke Îslamîst» dîtiye.
Ev êrîş li bajarên Trappes û La Verrière, li herêma Yvelines, li derûdora rojavayê Parîsê qewimî.
Li gorî rapora Euronewsê, êrîşkar bi otomobîlê li herêmê digeriya û hem ji hundirê otomobîlê hem jî bi piyan li hember gelê sivîl gule reşand.
Qurbaniya ku di vê bûyerê de jiyana xwe ji dest da, «Pengo Bussieu Wangi», xortekî 26 salî û ji Komara Demokratîk a Kongoyê bû.
Ajansa Nûçeyan a Fransa (AFP) ragihand ku di vê bûyerê de pênc kes birîndar bûne. Dozgerê Fransa jî ragihand ku sê ji birîndaran hîn di nexweşxaneyê de ne û rewşa yek ji wan giran e.
Dozgeriya Fransa ragihand ku ji bo vê êrîşê planeke berfireh hatiye kirin.
Li gorî dozgerê neteweyî yê şerê li dijî terorîzmê, tawanbar di lêpirsînan de îtîraf kiriye ku berê êrîşê plan kiriye û bi awayekî rêkûpêk gulebaran kiriye.
Lêkolînan jî nîşan daye ku wî ji meha Îlonê ve amûrên ji bo zêdekirina karîgeriya çekê xwe, ku mitralyozeke destan a cureya «Sten» û ji serdema Şerê Cîhanê yê Duyem e, peyda kiriye.
Polîs di 23ê Cotmehê de wî girt. Di lêgerîna otomobîla wî de çekeke otomatîk û gazê hêsirê hat dîtin.
Her wiha, di lêgerîna mala wî de li bajarê Plaisir, şarjêrên çekan, du cot qefesên destan (panç), şûrêkî polayî, dengxweker û amûrên din ên wiha hatin dîtin.
Di nav tiştên ku di mala tawanbar de hatin dîtin de nusxeyên Qur'anê, Încîlê û pirtûka «Şerê Min» a Adolf Hitler, her wiha etîketên ku sloganên neteweperestî û piştgiriya partiya rastgir a tundrew «Rassemblement National» (Civîna Neteweyî), bi serokatiya Marine Le Pen, dihewandin, hebûn.
Tawanbar gotiye ku etîketan bi xwe sêwirandine û zêdetirî salek berê bi riya înternetê fermana çêkirina wan daye. Lê wî endametî an piştgiriya tu partiyeke siyasî red kiriye.
Her wiha wî her cure motîvasyona terorîstî red kiriye û kiryarên xwe «rewa» binav kirine. Çavkaniyên nûçeyan ragihandine ku wî di lêpirsînan de gotiye ku ji kiryara xwe poşman nîne!
Dozgeriya Neteweyî ya Fransa yê şerê li dijî terorîzmê dosyeyeke dadwerî bi tawanên kuştin û hewldana kuştinê vekiriye. Her wiha ji ber eslê etnîkî an olê ku ji qurbanî re hatibe texmînkirin, daxwaza girantirkirina cezayê kiriye û xwest ku tawanbar di bin girtina demkî de were hiştin.
Di bersiva vê bûyerê de, Emmanuel Macron, serokkomarê Fransa, rexne li atmosfera nijadperestî û normalîzekirina tundûtûjiyê girt û tevgerên siyasî yên rastgir ên tundrew û aliyên nêzî wan kirin berpirsiyarê çêbûna vê atmosferê. Ev gotinên wî bertekeke tund a Partiya Civîna Neteweyî pêk anîn.
Her wiha, hikûmeta Fransa ragihand ku ji bo bîranîna qurbanîyan merasîmeke neteweyî dê were lidarxistin.
Dawiya nûçeyê/
Etîket:
- Misilmanên Fransa
- Îslamofobî li Fransa
- Emmanuel Macron
Your Comment