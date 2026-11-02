Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Ayatullah Şêx Abdullah Cewādî Âmolî, ji melayên(marcien) mezin ên teqlîdê, di axaftineke xwe de li ser parastina yekîtiyê wiha got: Emîr (s.x) daxuyaniyeke nurlî (nûrî) heye ku -axir de- me yekîtiya civakê kir; û hemû hewlên dijmin ev e ku vê civakê bi awayekî şaşika(erba erba) tewandî bike.
«Wî got: Hûn hişyar bin ku ev civaka yekgirtî neyê parçebûn û belavbûn. Ger kesekî – Xwedê neke – bi zanebûn û bi qest yekîtiya Îslamî xirab dike û wê têk dibe, li hemberî wî rawestin û bi wî re têbikoşin, heta ku ew kes kincê ulêmanî li xwe kiriye û şemla ( şaşika)min li serê wî be!»
Dawiya nûçeyê.
.
Your Comment