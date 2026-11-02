Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Derxistina biryara îdamê li dijî Ayetullah Şêx Huseyn Abdullah Me'tûq, ji alimên Şiî yê Kuweytê, li ser bingeha tawanên bêbingeh û bêdelîl, bû sedema rêzek bertek û protestoyan di nav kesayet û meclisên dînî de. Di bertekên herî nû de, çend alimên Ehli Sunnê bi tundî vê biryarê rexne kirin, wê li dijî edalet û berjewendiyên ummeta Îslamî danîn û li ser encamên xeternak ên biryarên wiha ji bo yekîtiya misilmanan û aramiya welatên herêmê hişyarî dan.
Dadgeha Cezayî ya Kuweytê di 26ê Cotmeha 2026ê de, di dozekê de bi tawanên ewlehiyê, ji bo Şêx Huseyn Me'tûq û du kesên din biryara îdamê derxist; biryarek ku li gorî çavkaniyên nûçeyan, derbarê vî alimê Şiî de bi awayekî xaîb (ne amade) hatiye derxistin. Rexnegirên vê biryarê tawanên pêşkêşkirî red dikin û bawer in ku biryarên wiha dê bibe sedema tundbûna cudahiyên mezhebî li herêmê.
Biryara li dijî Şêx Me'tûq ecêb e
Şêx Xazî Henîne, serokê desteya ewlehiyê ya Civata Alimên Misilman ên Libnanê, bi pesindana helwestên heqperest û berxwedanî yên Şêx Huseyn Me'tûq, alimê navdar ê Şiî yê Kuweytê, ligel îfadekirina ecêbmayîna xwe ji derxistina biryara dadwerî li dijî wî, ji Emîrê Kuweytê xwest ku di vê biryarê de ji nû ve binêre.
Wî bi îşarekirina li ser cihê dînî û têkoşerî yê Şêx Huseyn Me'tûq tekez kir: "Em bawer dikin ku Şêxê fazîletmend, mucahid û berxwedan, Huseyn Me'tûq, ji wan kesayetan e ku Qur'ana Kerîm bi zelalî û eşkere behsa van aliman û mucahidan kiriye; kesayetên ku bi piştgirîya ji rêya resen a Qur'anî û Muhammedî, di xizmeta mirovan de ne, bêyî her cudahiyê, û bi taybetî gelê bindest ê Filistînê; gelê ku îro li welatê Filistînê rastî êş û zilmê tê."
Vî alimê Ehli Sunnê bi pesindana helwestên Şêx Me'tûq di piştgirîya doza Filistînê de zêde kir: "Şêx Huseyn Me'tûq, Xwedê wî biparêze, her tim bi ruhiyeke qayîm û heqperest, di parastina rastiyê de rabûye û bi eşkerayî û wêrekî, kelîma heq li ser ziman aniye."
Wî di berdewamiyê de, bi rexnekirina biryara li dijî vî alimê Şiî tekez kir: "Em ji vê yekê ecêbmayî dimînin ku kesayeteke wiha li hember helwestên xwe yên heqperest, rastî biryarekê ji aliyê saziya dadwerî ya Kuweytê hatiye; welatek ku em ji bo gel û rêberiya wê gelek rêz û qîmetê digirin."
Ev kesayeta dînî her wiha bi daxwaza ji bilindtirîn rayedarê siyasî yê Kuweytê ku di vê biryarê de ji nû ve binêre, got: "Em ji Serokê Dewleta Kuweytê dixwazin ku di vê biryarê de ji nû ve binêre; ji ber ku Şêx Huseyn Me'tûq ji heman gelê resen ê Kuweytê ye ku li kêleka Lubnan û Filistînê rawestiyaye û piştgirî daye her mirovê ku heqê alîkarî û piştgiriyê bû."
Wî di dawiyê de, bi tekezkirina serhişkiya Şêx Me'tûq û pabendbûna wî bi prensîb û nirxên dînî, destnîşan kir: "Şêx Huseyn Me'tûq ji wan zilamên kêm in ku di rêya heq de bi qayîmî rawestiyane."
Divê biryara li dijî Şêx Me'tûq were betalkirin; divê Kuweyt nebe qada cudahî û dubendiyê
Şêx Abdullah Cibrî, sekreterê giştî yê Tevgera Ummetê ya Lubnanê jî bi tundî biryara li dijî Şêx Huseyn Me'tûq şermezar kir û ji rayedar û kesayetên aqilmend ên Kuweytê xwest ku ji bo betalkirina vê biryarê gav bavêjin.
Wî bi tekezkirina cihê bilind ê aliman di civakên Îslamî de, hişyarî da ku destdirêjî li rûmet û payeya kesayetên dînî dikare encamên nebaş ji bo civakê û têkiliyên di navbera misilmanan de hebin.
Vî alimê Ehlê Sunnêt biryara li dijî Şêx Me'tûq weke biryareke nepîvan û çewt danasîn kir û ji rayedarên Kuweytê xwest ku bi ji nû ve lê nerînê, pêşî li belavbûna cudahî û aloziyên navxweyî bigirin.
Şêx Abdullah Cibrî bi îşarekirina li ser mercên hesas ên cîhana Îslamê, tekez kir ku gelên misilman li hember gef û dijwariyên hevpar in û danîna biryarên ku dibin sedema tundbûna perçebûn û dubendiyê, di dawiyê de dê tenê bi kêrî dijminên ummeta Îslamî were.
Wî bi bîranîna tecrubeya hin welatên erebî di derxistina biryarên wiha li dijî kesayetên dînî û civakî de, hişyarî da ku biryarên wiha di hin rewşan de bûne sedema cudahî û pevçûnên navxweyî û firsend daye dijminan ku sûdê jê bigirin.
Şêx Abdullah Cibrî di berdewamiyê de, parastina jiyana aştiyane ya hevbeş di navbera çîn û mezhebên cuda yên civaka Kuweytê de pêdiviyeke bingehîn danî û tekez kir ku divê gelê vî welatî, ligel cudahiya mezhebî û civakî, di atmosfereke tijî biratiya, hevgirtin û rêzgirtina hevdu de li kêleka hev bijîn.
Wî di dawiyê de, betalkirina biryara li dijî Şêx Huseyn Me'tûq weke gaveke di rêya parastina yekîtiya neteweyî ya Kuweytê û xurtkirina rûmet û hêza ummeta Îslamî nirxand.
Biryara îdamê ya Şêx Me'tûq gaveke ji bo çêkirina tirsê û lawazkirina piştgiriyê ji Filistînê ye
Şêx Hesan Abdullah, serokê desteya rêveberiyê ya Civata Alimên Misilman ên Libnanê jî bi şermezarkirina biryara îdamê ya Şêx Huseyn Me'tûq û mazûmên din ên vê dozê, wê biryareke zordar û neadil danasîn kir û tekez kir ku derxistina biryareke wiha bi awayekî xaîb, bêyî ku firsenda parastina qanûnî ji tawanbar re were peydakirin, pirsên cidî li ser pêvajoya dadweriyê derdixe holê.
Wî bi îşarekirina ku Şêx Me'tûq di nav sê salên borî de li derveyî Kuweytê bûye, vê pirsê rakir: "Çawa mimkin e ku bêyî dayîna mafê parastinê ji tawanbar re, cezayeke wiha giran li dijî wî were derxistin?"
Vî alimê Ehli Sunnê di berdewamiyê de, derxistina biryara îdamê ji biryareke dadwerî wêdetir zanî û îdia kir ku armanca wê çêkirina atmosfereke tirs û xofê di civaka Kuweytê de û pêşîgirtina li piştgirîya gelê vî welatî ji dozên gelên bindest, bi taybetî doza Filistînê, ye.
Şêx Hesan Abdullah her wiha vê gavê weke peyameke siyasî ji bo rejîma siyonîst danasîn kir û got ku biryarên wiha di rêya lawazkirina sazî û herikînên ku ji bo azadiya Filistînê dixebitin de ne.
Wî bi tekezkirina ku ciwanên Kuweytî yên piştgirê doza Filistînê jî dê ji encamên vê nêzîkatê xelas nebin, derxistina vê biryarê weke destdirêjiyeke eşkere li herikînên gelêrî yên parêzvanên dozên adil danasîn kir.
Li gorî wî, ev biryar her wiha dikare peyamekê ji Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re hilgire ku tê de berdewamiya hevkariya hikûmeta Kuweytê bi siyasetên Washingtonê li herêmê re tê xuyakirin; siyasetên ku bi baweriya wî li dijî Komara Îslamî ya Îranê û herikînên piştgirê berxwedan û Filistînê tên meşandin.
Şêx Me'tûq ji kesayetên navdar û rastgo di rêya yekîtiya Îslamî de ye
Şêx Maher Mezher, berpirsê têkiliyên derve yê Civata Alimên Misilman ên Libnanê jî di bertekê de li hember biryara li dijî Şêx Huseyn Me'tûq, bi vegirtina ayeta şerîf "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ" (Û tu qet nefikirî ku Xweda ji tiştên ku zilimkar dikin bêxeber e), li ser encamên zilm, tehmdan û bikaranîna hêz û cih ji bo windakirina mafên kesên din hişyarî da.
Wî bi rexnekirina tawanên pêşkêşkirî li dijî vî alimê Şiî yê Kuweytê, bawer e ku gavên wiha di bin bandora siyasetên Amerîkayê de û di rêya berjewendiyên rejîma siyonîst de tên kirin.
Şêx Maher Mezher, Şêx Huseyn Me'tûq weke kesayeteke hezkirî, rastgo û heqgo danasîn kir ku bi salan di rêya xurtkirina yekîtiya ummeta Îslamî, hevgirtina di navbera misilmanan û bangeşandina nirxên dînî de xebitiye.
Wî bi îşarekirina li ser hewldanên Şêx Me'tûq ji bo pêkanîna hînkirina Qur'anî "Û hemû bi werîsê Xweda bigirin û belav nebin", tekez kir ku ji vê kesayeta dînî pêve rastgo, heqgo û hewldana dilpak ji bo nêzikkirina misilmanan li hev nedîtiye.
Vî alimê Ehli Sunnê her wiha bi rexnekirina hin rayedar û rûyên siyasî yên Kuweytê, tawanên pêşkêşkirî li dijî Şêx Me'tûq neheq û nimûneya zilmê zanî û hişyarî da ku kiryarên van reftaran dê li ber Xweda berpirsiyar bin.
Şêx Maher Mezher di dawiyê de hêvî xwest ku rastiya vê dozê eşkere bibe û raya giştî bikaribe li ser rastbûn û neheqiya helwestên pêşkêşkirî dadwerî bike.
Biryara Şêx Me'tûq bi armanca lêdana berxwedan û yekîtiya Îslamî hatiye derxistin
Şêx Mu'min El-Rifayî, şêwirmendê têkiliyên dîplomatîk li Libnanê jî bi girtina helwesteke eşkere di şermezarkirina biryara îdamê ya Şêx Huseyn Me'tûq de, ji gelên erebî û Îslamî xwest ku li hember tiştê ku wî "biryarên zordar" û gavên dadwerî yên lihevhatî bi berjewendiyên Amerîka û rejîma siyonîst re binav kir, bêdeng nemînin.
Wî bi rexnekirina tund a dadgeha derxistina vê biryarê, bawer e ku biryara navborî di çarçoveya projeyeke berfirehtir de ji bo lawazkirina herikîna berxwedanê û lêdana yekîtiya ummeta Îslamî tê nirxandin.
Vî alimê Ehli Sunnê tekez kir ku armanca gavên wiha ne tenê kesayeteke dînî ye, lê belê jîngeha civakî û fikrî ya ku alimên berxwedanê perwerde dike, û her wiha gelê ku li pey fikr û rêbernameyên wan dimeşe, jî tê armanc kirin.
Şêx Mu'min El-Rifayî bi îşarekirina li ser roleya alimên dînî di belavkirina hînkirinên Îslamê û xurtkirina ruhiyeya berxwedanê de, tekez kir ku kesayetên weke Şêx Me'tûq di rêya agahdarkirina gelan, ravekirina Îslama resen a Muhammedî (s) û rêberkirina civaka Îslamî ber bi berxwedan û azadiyê ve dixebitin.
Wî ligel daxuyandina piştgirî û hevgirtina tam bi Şêx Huseyn Me'tûq û piştgirên wî re, biryara derxistî bi tundî şermezar kir û ji gelên erebî û Îslamî xwest ku bi girtina helwestên zelal û qethî, dijberiya xwe bi siyasetên serdestîxwaz ên Amerîka û rejîma siyonîst re eşkere bikin.
Li gorî Şêx El-Rifayî, mercên niha yên herêmê pêdivî dikin ku gelên Îslamî li hember gavên ku dibin sedema lawazkirina berxwedan û yekîtiya misilmanan, helwesteke hevpar bigirin.
Di çend rojên borî de, Hawza Îlmiyeya Qumê, Civata Cîhanî ya Ehli Beyt (a.s.), Civata Mamosteyan a Hawza Îlmiyeyê û gelek sazî û kesayetên dînî û çandî û çalakvanên dînî ji welatên cuda, ligel şermezarkirina biryara li dijî Ayetullah Me'tûq û her wiha zordestî û binpêkirina maf û azadiyên Şiîyan û şopînerên dibistana Ehli Beyt (a.s.) li hin welatên herêmê, di nav wan de li Behreyn û Kuweytê, van gavan û girtinên bêserûber ên welatiyên Şiî, alimên dînî, xetîb, waiz û ronakbîrên herêmê, bi taybetî kesayetên navdar ên civakî, weke gavên zordestî yên li ser bingeha nêzîkatên mezhebperest danasîn kirine.
..........................
Dawiya Peyamê
Etîket:
-
Şiî
-
Kuweyt
-
Civata Cîhanî ya Ehli Beyt (a.s.)
-
Hawza Îlmiyeya Qumê
-
Şêx Hesan Abdullah
-
Şêx Abdullah Cibrî
-
Ayetullah Me'tûq
-
Filistîn
-
Rejîma Siyonîst
-
Behreyn
-
Libnan
-
Filistîn (dubare)
-
Your Comment