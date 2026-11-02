Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Mûsa Muwehhidî Tebar, berpirsê Pêşangeha Sersaxiyê ya Dîtbarî ya "Kolanên Dayiktiyê", bi daxuyandina destpêkirina xebatên sêzdehemîn dewra vê çalakiyê got: Ev komela çandî-hunerî bi armanca nûnertî û ravekirina aliyên cuda yên mazlûmiyet û xerîbiya Hezretî Fatime Zehra (S) xebata xwe ji 9ê Ava 1405an (31ê Çiriya Pêşîn a 2026an) dest pê kiriye û dê heta 22ê Ava 1405an (13ê Çiriya Pêşîn a 2026an) mêvanperwerê serdankeran be.
Wî bi ravekirina ku ev pêşangeh li bajarê pîroz ê Qumê, herêma Pardîsan û li tenişta Musallaya Emîrul Mû'minîn (s.x) hatiye sazkirin, zêde kir: Di sêwirana îsal de, 6 qad di yek qadê de hatin komkirin û du qadên alî jî hatin pêşbînîkirin. Komên serdankeran bi awayê komên 400 heta 500 kesî dikevin nav komelê û bi xweşbextî, sînorên ji ber kêmbûna cih ku di salên borî de rastî wan dihatin, hatin çareserkirin.
Muwehidî Tebar bi îşarekirina li ser baştirbûna relativ a mercên avhewayê got: Îsal pirsgirêka germbûnê dê tune be û qada zarokan jî li gorî salên borî berfirehtir û temamtir hatiye sêwirandin.
Wî bi îşarekirina li ser naveroka qada duyem bi sernavê "Sahraya Mehşerê" tekez kir: Ketina kesên di bin 10 salî de bo vê beşê qedexe ye. Bê guman, naveroka vê pêşangehê di qalibekê de li gorî ziman û têgihîştina zarokan, di qada zarokan de ji bo wan hatiye pêşbînîkirin da ku ligel sûdwergirtina ji qada lîstikê, bi hînkirinên Fatimî jî nas bibin.
Berpirsê komela çandî ya "Kolanên Dayiktiyê" serdanê ji bo giştî azad îlan kir û got: Ji bo beşdarbûnê pêşwext rezervasyon pêwîst nîne; bê guman, her kes bi şerî ji du caran zêdetir destûr nîne ku beşdarî vê komelê bibe.
Wî bi îşarekirina li ser rêzikên din tekez kir: Ji bo rêzgirtina li qada pîroz a Hezretî Fatime Zehra (s), beşdarbûna jinan di komelê de tenê bi çadorê temam mimkin e. Her wiha ji bo parastina rêz û sûdwergirtina baştir a muxataban, ketina kesên di bin 16 salî de tenê bi malbatê re mimkin e.
Muwehhidî Tebar di dawiyê de got: Kesên eleqedar dikarin her şev ji saet 18:00 heta 22:00 bi awayê malbatî û dibistan jî her roj ji saet 8:00 heta 12:00ê sibehê (bi hemahengîya pêşwext bi rêya hejmara 09159878651 birêz Mehdî Îmanî) ji vê komelê li herêma Pardîsan serdanê bikin.
................
Dawiya Peyamê/
Etîket:
-
Qum
-
Hezretî Zehra (s)
-
Şehadet
-
Pêşangeha Sersaxiyê
-
Rojên Fatimiyyê
Your Comment