Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA –Piştgiriya ku rêberê şehîd ê Şoreşa Îslamî ji bo zêdetir vegeriyana bo pirtûka Nehc'ul-Belaxeyê û girîngiya taybet a ku wî ji bo çalakvanên çandî di derbarê xwendin û hînkirina vê pirtûkê de diyar kir, nîşana cihê taybet ê zanîn û hînkirinên Elawî di nêrîna wî de ye. Ev tekez li roja yekem a sala 1404 ya hijrî-şemsî û di heman demê de bi rojên taybet ên Emîrul-Mu'mînîn (s.x) re hate kirin.
Wî di wê hevdîtinê de, Hz. Elî (s.x) wekî lûtkeya bilind a edalet, teqwa û lêborînê binav kir û eşkere kir ku gelê Îranê û gelên Misilman ji bo sûdwergirtina ji dersên wî Hazretî, divê zêdetir serî li Nehc'ul-Belağeyê bidin.
Ev pêşniyar di rewşeke de hate kirin ku civakên Îslamî, bi taybetî civakên şopînerên Ehl-ul-Beyt ê (s.x) (s.x), bi gelek pirsgirêk û guhertinên girîng ên civakî, siyasî û çandî re rû bi rû ne.
Ji vê aliyê ve, ji nû ve xwendina Nehc'ul-Belaxeyê tenê nikare bi xwendina metneke dîrokî an edebî ve were sînordarkirin; belkî ev berhem dikare bibe bingeheke ji bo nasîna hûrtir a pergala ramyarî û pratîkî ya Emîrul-Mu'mînîn (s.x) û sûdwergirtina ji hînkirinên wî di warên cuda yên jiyana kesane û civakî de.
Ji vê nêrînê ve, tekez li ser xwendin û hînkirina Nehc'ul-Belağeyê girîngiyeke taybet werdigire û dikare bibe destpêka ji nû ve xwendina berfirehtir a mîrata Elawî di civaka Îslamî de.
Bi baldan li ser tekezên rêberê şehîd, Ajansa Nûçeyan a ABNA girîngiyeke taybet dide belavkirina hînkirinên Nehc'ul-Belağeyê. Ji ber vê yekê, Hucetulîslam wel-Mislimîn Mihemed Nemazî, mamosteyê medreseya dînî û lêkolînerê Nehc'ul-Belağeyê, di rêze vîdyoyan de cih û zanînên vê pirtûkê rave dike.
Bi navê Xwedayê Rehman û Rehîm
Hikmeta pêncemîn a Nehc'ul-Belaxeyê: Zanîn, edeb û raman
«Zanîn mîrateke hêja û biqîmet e. Edeb û exlaq xemlên her tim nû ne. Raman jî neynikeke zelal û paqij e.»
Li dû danişînên berê, îro hikmeta pêncemîn a Nehc'ul-Belağeyê pêşkêşî we dikin.
Emîrul-Mu'mînîn (s.x) dibêje:
«ZANÎN MÎRATEKE HÊJA YE, EDEB Û EXLAQ XEMLÊN HER TIM NÛ NE Û RAMAN NEYNIKЕKE ZELAL E.»
Hevoka yekem:
«Zanîn mîrateke hêja û biqîmet e.»
Kesên ku tenê li ser tiştên dinyayê difikirin, nêrîna wan li ser mîratê nêrîneke maddî ye. Ew dipirsin: Çiqas mal û milk ji xwe, kurên xwe û xizmên xwe re hiştiye?
Di Nehc'ul-Belaxeyê de hatiye ku milyaket dibêjin: «Mirov çi pêşî ji bo Xwedê şandiye?» Lêbelê, kesên dinyayî dibêjin: «Ew çi li pey xwe hiştiye?»
Ji ber vê yekê, Hz. Elî (s.x) li vir ji bilî vê nêrîna dinyayî dibêje ku ev zanîn e ku mîrateke hêja û biqîmet e.
Bavê ku zanîna xwe û şîretên xwe ji pey xwe re dihêle, di rastiyê de çêtirîn mîrat ji xwe re dihêle.
Zanyar û rizgarbûyî mîratgirên pêxemberan in; yanî wan mîrata pêxemberan wergirtiye û ew ji kesên din re veguhastiye.
Hevoka duyem:
«Edeb û exlaq xemlên her tim nû ne.»
Edeb pir girîng e. Di rivayetekê de hatiye ku her tiştî hewceyî aqil e û aqil bixwe jî hewceyî edebê ye. Yanî aqil jî bêyî edebê temam nabe.
Dema ku dibêje: «Edeb xemlên her tim nû ne», mîna xemlekê ye ku tu carî kevn nabe û her tim nû dimîne.
Mirovê bi edeb tevgerên wî hemû xweşik in; axaftina wî, rûniştina wî, rabûna wî û têkiliyên wî bi kesên din re hemû bi awayekî xweşik in.
Emîrul-Mu'mînîn (s.x) dibêje:
«Ez perwerdekarê bawermendan im.»
Di cihêkî din de jî dibêje ku Xwedê Pêxember (s.x) perwerde kir û çiqas jî wî bi awayekî xweşik perwerde kir. Wî got:
«Pêxember min bi awayekî herî xweşik perwerde kir.»
Hûn dikarin vê mijarê di dawiya xutbeya 192 ya Nehc'ul-Belağeyê de bibînin; li wir tê ravekirin ka Pêxember (s.x.a) çawa perwerdehiya îlahî û xweşik veguhast Emîrul-Mu'mînîn (s.x).
Hevoka sêyem:
«Raman neynikeke zelal û paqij e.»
Raman û ramanîn mîna neynikeke zelal û paqij in.
Ger mirov ramana xwe bi kar bîne — ji ber ku di hin rivayetan de hatiye ku ramankirina demekê wekî îbadeta heftê salan e — wê hingê raman mîna neynikeke zelal kêmasî û xeletiyên wî nîşanî wî dide û ew fam dike ku divê li gelek rêyan nemeşe.
Lêbelê, gelek kes îbadetê dikin, lê ji bo ramankirinê demekê û tenêbûneke taybet ji xwe re veqetînin.
Em dikarin ji vê gotina Hz. Elî (s.x) sûdê wergirin: «Neynikeke zelal û paqij».
Raman dibe sedem ku kêmasî û xeletiyên mirov bi awayekî rast xuya bibin û mirov wan nas bike.
Bi hêviya Xwedê, em bibin kesên xwedî raman, xwedî edeb û exlaq û di rastiyê de mîrata zanînê ya zanyar û mezinên xwe mîrat bigirin.
Silav û rehmeta Xwedê li ser we be.
.................
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Emîrul Mû'minîn (s.x)
- Nehcû'l-Belaxê
- Pêxember
- Rêberê Şehîd
- Hînkirinên Nehcü'l-Belaxêyê
- Ajansa Nûçeyan a ABNA
- Hucetul Îslam Nemazî
Your Comment