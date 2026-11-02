Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Kontrolkirina dergehên hişî û paqijkirina dil ji fikrên astengker, yek ji girîngtirîn pirsgirêkên kesên li pey rêya تهذیب نفس (paqijkirina nefesê) ye; ji ber ku hişê mirov navenda biryar û tevgerên wî ye. Di vê çarçoveyê de, Hucet-ul-İslâm wel-Muslimîn Riza Muhammadi Şahrodî bersiva vê pirsiyara sereke dide. Nivîsa jêr perçeyek ji van rêberên bi nirx e ku pêşkêşî xwedan nirxên hêja tê kirin.
Pirs:
Ez çawa dikarim çareseriyê ji bo fikrên şeytanî bikim?
Bersiv:
Mirov xwedî «nefes» û «dil» e; ew di rêya çav û guh de dergehên wergir (întîqal) bi xwe re dike û saderkirina wê jî bi rêya ziman pêk tê. Divê mirov van rêyan kontrol bike û hewldê de bide ku bi rêya nazerên günahbar, nebaşî nav dilê xwe neyê.
Wekî ku Îmam Sadîq (s.x) jî gotiye:
«Nazera li ser kesên ne-mahrem, tîrekî zeqmî yê tîrên şeytan e ku di nav dil de dimîne.»
Dema ku ji kesên mezin hat pirsîn ku: «Hûn çi kirin ku we gihîştin vê qadê?»
Bersiv dan: «Em li ber deriyê dilê xwe rûniştibûn û bi dîq û baldarî kontrol dikirin ku tiştên heram nav dilê wan neyê û tiştên heram ji wê der re neçe derve.»
Lê belê, divê mirov çavên xwe neşîte; belê divê çav bi edeb, rastkirin, rêberî û birêveberî bibe. Heke mirov çavên wî nebe, ne xwedî huner e; huner ew e ku bi hebûna amûra dîtinê, çav xwe birêve bibe.
*Piştî ku fikrên metirsdar digihîjin hişî, mirov çawa dikare wan ji hişî derxe û rêyên ketina wan bigire?
Ji bo ku ev fikrên wisa ji hişî derkevin, divê rêyên ketina wan bêgirtin. Di vê mijarê de çend rêkarên girîng hene:
1. Xwendina feydeber: Xwendin, bi taybetî li ser mijarên ku hişê mirov digirin, bi xwe cihê valahiya hişî tije dike û cih ji bo fikrên nebaş nalîze.
2. Zikir û bihîstina Xwedê: Carinan ev fikr bi rêya çav an guhê mirov nayên, lê şeytan wan bi vî rengî diçîne ku pê re «veswesa nazerî», «hedîse-i nefs» an «elqayata şeytaniyê» tê gotin. Di vê rewşê de, mirov divê bi zikra şerîfên wekî «La hawle wala quwwete illa billahil aliyyil azîm», «La ilahe illallah» û bi edayekina namazê, hewdêyê nefsê şeytanî dûr bixe da ku nekaribe van fikran lê bîne.
3. Hişyarî li ser paqijî û xwarinê: Werzîş kirin, bi firaç (fırça) dişewitandin û rêzikirina hişyarî (hygiène) pir bandordar e. Her wiha, li gorî şîretên dînî, xwarina hin tiştan wekî tîq û nar, dikarin fikrên nebaş ji sîneyê mirov dûr bixin û dil paqij bikin.
Etîket (Tags):
- Îman û aramî
- Birêveberiya çav
- Fikrên şeytanî
- Paqijkirina nefesê (Tehzîb-i nefs)
Your Comment