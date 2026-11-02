Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA -Zanîngeha Kobanê roja Duşemê di daxuyaniyeke fermî de ragihand ku ew bi biryara Wezareta Perwerdehiya Bilind a Hikûmeta Demkî ya Sûriyê ya ji bo yekgirtina vê zanîngehê bi Zanîngeha Helebê re razî nîne û daxwaza parastina avahiya xwe ya serbixwe dike.
Li gorî ajansa nûçeyan a Hawar, di daxuyaniya Zanîngeha Kobanê de hat tekez kirin ku her guhertinek di avahiya îdarî, zanistî û nasnameya zanîngehê de divê bi beşdarbûna xwendekar, mamosteyan û karmendên wê pêk were.
Berpirsiyarên Zanîngeha Kobanê her wiha ragihandin ku biryardana li ser paşeroja vê navenda perwerdehiyê bêyî ku raya civaka zanîngehê bê hesibandin, nayê qebûlkirin.
Di beşeke din a daxuyaniyê de li ser pêwîstiya parastina nasnameya zimanî û çandî ya zanîngehê hat tekez kirin û diyar kirin ku hevkariya zanistî bi zanîngehên din re nayê wê wateyê ku serxwebûna Zanîngeha Kobanê were radestkirin.
Ev helwest di demekê de tê ragihandin ku Wezareta Perwerdehiya Bilind a Sûriyê berê biryar dabû ku Zanîngeha Kobanê bi Zanîngeha Helebê re û Zanîngeha Rojava jî bi Zanîngeha Firatê re were girêdan.
Ev biryar di nav berpirsiyarên perwerdehiyê, xwendekar û akademîsyenên herêmên bakur û rojhilatê Sûriyê de bûne sedema bertekên cuda û veguherîne yek ji mijarên sereke yên nakokiyê li ser paşeroja pergala perwerdehiyê ya vê herêmê.
…………
Dawiya Peyamî/
Your Comment