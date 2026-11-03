Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Piştî mirina keşîşekî Ekuwadorî ji ber ketina xaça mezin a dêrê, rapor destnîşan dikin ku hin dêr ji bo pêşîgirtina li dubarebûna bûyerên wiha, xaçên xwe bi zincîran girêdane û ew bi vî awayî ewle kirine, da ku pêşî li ketina wan li ser serê keşîşan bigirin.
Wekî tê zanîn, du hefte berê, keşîşê Ekuwadorî «Patricio Alfredo Sánchez Molinari», dema pêşkêşkirina merasîma Îşaya Rabbani bi awayê weşana rasterast li dêra «Xatûna me ya Alîkariya Domdar», ji ber ketina xaçekî mezin ji cihê xwe, jiyana xwe ji dest da.
Ev bûyer di dema weşana rasterast a merasîmê de hat tomarkirin. Piştî ku ew birin nexweşxaneyê, nêzîkî çar saetan piştî bûyerê jiyana xwe ji dest da.
Ev bûyer bû sedema derketina nerînan û bertekên cuda derbarê girîngiya ewlekirina alav û avahiyên hundirê dêrê de.
Dawiya peyamê
Etîket:
-
Dêr
-
Xaça Sor
-
Dêra Katolîk
-
Mirina keşîş
Your Comment