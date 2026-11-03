Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Misilmanên Amerîkayê û saziyên Îslamî yên vê welatê, di demekê de ku hilbijartinên navîn-demî yên Kongreyê nêzîk dibin, dest bi kampanyayeke berfireh kirine da ku beşdariya siyasî ya misilmanan zêde bikin û di hilbijartinan de li dijî polîtîkayên hikûmeta Donald Trump rawestin. Nerazîbûna li hember piştgiriya Washingtonê ji rejîma Siyonîst re, şerê li dijî Îranê, zêdebûna îslamofobiyê û tundbûna polîtîkayên koçberiyê yên hikûmeta Amerîkayê, ji mijarên sereke yên vê kampanyayê ne.
Herwiha bixwînin: New York Times: Misilmanên piştgirên Trump hatin xapandin / Di hilbijartinên navîn-demî de alîgirên dengê xwe ber bi Demokratên ve diguherin.
Nerazîbûna misilmanên Amerîkayê ji Trump; ji piştgiriya Îsraîlê heta şerê li dijî Îranê
Encûmena Têkiliyên Îslamî û Amerîkî (CAIR), ku yek ji saziyên herî girîng ên parastina mafên misilmanan li Amerîkayê ye, bi weşandina bangewaziyekê ji hemû kesên xwedî mafê dengdanê xwestiye ku di hilbijartinên roja sêşemê de beşdar bibin.
Encamên anketeke vê saziyê ku di 28ê Cotmehê de hat weşandin û 861 misilmanên Amerîkî dihewand, nîşan didin ku ji sedî 84ê bersivderan ji performansa Trump nerazî ne û tenê ji sedî 6 ji performansa serokê Amerîkayê razî ne. Herwiha ji sedî 72ê wan ragihandine ku niyeta wan ew e ku dengê xwe bidin namzetên Partiya Demokrat.
Li gorî heman anketê, ji sedî 89ê misilmanên beşdar di anketê de, helwesta namzetên hilbijartinê ya derbarê Xezzeyê de wekî faktoreke pir girîng an jî gelek girîng di biryara xwe ya dengdanê de nirxandine.
Ev hejmar nîşan didin ku piştgiriya hikûmeta Trump ji rejîma Siyonîst re di şerê Xezzeyê de, herwiha helwestên Washingtonê derbarê şerê li dijî Îranê de, bûne yek ji faktorên herî girîng ên ku helwesta siyasî ya beşeke girîng ji misilmanên Amerîkayê ava dikin.
Encûmena Têkiliyên Îslamî û Amerîkî herwiha ragihandiye ku di sala 2025an de 8 hezar û 683 gilî û şikayetên têkildarî cudakariya li dijî misilmanan û ereban wergirtiye. Ev hejmar ji dema destpêkirina weşandina van daneyan di sala 1996an de, herî bilind e.
Li kêleka saziyên mafên mirovan û civakî, hejmarek ji alimên misilman ên Amerîkayê jî bi tekezî li ser girîngiya beşdariya siyasî, misilmanan vexwendine ku di hilbijartinan de beşdar bibin.
Yasir Qadhi, yek ji alimên navdar ên misilman, di peyameke xwe de ji civata misilmanên Amerîkayê re tekez kir ku misilman divê mafên xwe yên hemwelatîbûnê ji bo piştgiriya wan namzetan bi kar bînin ku piştgirê azadî, dadwerî û dijî qirkirina gelan in.
Wî bi îşaretkirina zêdebûna dijminatiya li hember Îslamê di qada siyasî ya Amerîkayê de, beşdariya hilbijartinê wekî berpirsiyariyeke hemwelatî û civakî ya misilmanan binav kir.
Omer Suleyman, serokê Enstîtuya Îslamî ya «Yaqeen» jî piştî ku di hilbijartinê de zû dengê xwe da, bi rexnekirina bikaranîna êrîşên li dijî misilmanan ji bo armancên siyasî got:
«Dengdan her tişt nîne, lê bêbandor jî nîne.»
Wî bi taybetî ji misilmanên eyaletên Texas û Michiganê xwest ku di hilbijartinan de beşdar bibin.
Suleyman, ku yek ji rexnegirên polîtîkayên hikûmeta Trump di piştgiriya rejîma Siyonîst û şerê li dijî Îranê de ye, bawer dike ku misilman divê destûrê nedin ku êrîşên siyasî û olî li dijî civata wan bêyî bersiveke medenî bên hiştin.
Êrîşên Trump li dijî kesayetiyên misilman û tundbûna îslamofobiyê
Di heman demê de, helwestên dijî Îslamê yên Trump û êrîşên wî yên dubare li dijî kesayetiyên misilman bûne yek ji mijarên sereke yên rexneyên saziyên Îslamî.
Serokê Amerîkayê di van demên dawî de, di mîtîngeke hilbijartinê de li eyaleta Michiganê, êrîşî Abdul El-Sayed, namzetê misilman ê hilbijartinên Senatoya Amerîkayê, kiriye.
Herwiha Trump gelek caran Îlhan Omer, endama misilman a Kongreyê ji eyaleta Minnesota, û civata koçberên Somalî jî kiriye armanca gotinên xwe yên heqaretbar.
Michigan û Minnesota; navendên bandora dengê misilmanan di hilbijartinan de
Michigan û Minnesota ji navendên herî girîng ên bandora dengê misilmanan di hilbijartinên pêşerojê de tên hesibandin.
Li eyaleta Michiganê, bajarên wekî Dearborn, Dearborn Heights û Hamtramck mêvandariya hejmareke girîng ji misilmanan û kesên bi eslê erebî dikin.
Abdul El-Sayed jî di pêşbaziya hilbijartinên Senatoyê de li hember Mike Rogers, namzetê Komarî, beşdar e. Heke ew bi ser bikeve, dikare bibe yekem senatorê misilman di dîroka Amerîkayê de.
Li Minnesota jî hebûna berfireh a civata Somalî û çalakiyên siyasî yên kesayetiyên wekî Ilhan Omar, vê eyaletê kiriye yek ji navendên baldariya hêzên siyasî û saziyên Îslamî.
Ev pêşketin wekî berdewamiya bandora dengê misilmanan û kesên bi eslê erebî di hilbijartinên serokatiya Amerîkayê yên sala 2024an de tê nirxandin. Di wan hilbijartinan de, beşek ji van dengderan ji ber piştgiriya hikûmeta Joe Biden ji şerê rejîma Siyonîst li Xezeyê, dev ji piştgiriya namzetên Demokratan berda.
Niha anketên ku rapor behsa wan dike nîşan didin ku nerazîbûna ji polîtîkayên Trump derbarê Filistîn, Îran, koçberî û mafên misilmanan de, hesabên hilbijartinê yên vê civatê guherandiye.
Li gorî texmîna Encûmena Têkiliyên Îslamî û Amerîkî, zêdetirî sê milyon misilman li Amerîkayê xwediyê mafê qeydkirin û beşdarbûna hilbijartinan in. Ev nifûs dikare di eyaletên pêşbaziyên siyasî yên nêzîk de, di encama hin pêşbaziya hilbijartinê de roleke diyarker bilîze.
……………………
Dawiya peyamê
Etîket:
- Hilbijartinên Amerîkayê
- Hilbijartinên navîn-demî yên Mijdarê
- Donald Trump
- Şerê Îran û Amerîkayê
- Misilmanên Amerîkayê
Your Comment