Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Serokomarê xeyalperest ê Amerîkayê şeva Duşemê bi saeta Dewletên Yekbûyî careke din Çiyayê Kolang tehdîd bi êrîşê kir.
Trump di gotûbêjê de bi nûçegihanê torê ya Fox News re, bi behskirina îhtîmala êrîşa Amerîkayê li ser Çiyayê Kolang li Îranê, îdia kir: «Dibe ku mecbûr bibin biçin ser Çiyayê Kolang, lê ev mesele ne mezin e. Em dikarin wê di nav saetekê de pêk bînin; kengî ku em bixwazin, di her demekê de ku em bixwazin.»
Serokomarê Amerîkayê di gotinên xwe yên bi awayekî jarî ji bo revandina têkçûna komarîxwazan di hilbijartinên navdemî de got ku tiştê di navbera Dewletên Yekbûyî û Îranê de diqewime, berevajî ya ku hin rexnegir dibêjin, şerxwaziyeke tam û berdewam nîne, ji ber ku Îran di rewşeke aborî û leşkerî ya pir dijwar de ye û bi tundî dixwaze bi Washingtonê re bigihîje lihevhatinê.
Trump, ku dixwest balê ji encamên gerdûnî yên şer li dijî Îranê bizivirîne, got: «Şer çi ye? Şer tê wateya şerkirinê. Li Şerê Cîhanê yê Yekem û Şerê Cîhanê yê Duyem binêrin. Cara dawî kengî we dît ku em bi wan re şer bikin? Meh û meh derbas dibin û em diaxivin. Ev şerekî nerm e.»
Serokomarê Amerîkayê careke din gotinên xwe yên xeyalperestane dubare kir û îdia kir: «Me derbeyeke mezin lê da wan û pir dijwar êrîşî wan kir. Van êrîşan hêza wan a deryayî tune kir. 159 keştî hatin tunekirin.»
Trump di gotinên xwe yên nakok de, dema ku behsa îhtîmala lihevhatinê dikir, Îranê tehdîd bi êrîşê kir û got: «Heke ew li hev neyên, dibe ku wusa çêbe. Lê ew bi tundî dixwazin li hev bînin. Îhtîmala pir baş heye ku em bigihîjin lihevhatinê.»
Serokomarê Amerîkayê, ku hê jî di berjêriya tund a ketina populeriya xwe li Amerîkayê de ye, ji bo vegotina wêneya xwe ya xeyalperestane got: «Ew di rewşeke baş de ne ji bo danûstandinê. Aboriya wan ji ber me hilweşiyaye. Enflasyona wan 301 e. Pere nînin. Meaşê leşkerên wan nadin. Meaşê polîsên wan nadin.»
Trump her weha di xeyalbûnê de li ser rewşa hêza leşkerî ya Komara Îslamî ya Îranê îdia kir: «Hêzên wan ên çekdar hilweşiyane, hêza wan a deryayî hilweşiyaye, hêza wan a hewayî hilweşiyaye û parastina wan a hewayî hilweşiyaye. Hê jî hin moşek hene, lê ne gelek in û kapasîteya wan a çêkirina moşekên bêtir pir kêm e. Dron hene, lê hejmara wan ne gelek e û kapasîteya wan a hilberîna bêtir pir sînorkirî ye.»
Trump careke din di gotinên xwe yên dubare de got ku ew ê destûrê nade Îranê ku bigihîje çekên nukleerî.
Çend saet beriya vê, Donald Trump di peyamekê de li ser torê ya civakî Truth Social, bi behskirina daketina bihayê neftê, nivîsand ku bihayê neftê «wek kevir» daketiye «ji ber ku mirov hîs dikin ku şer bi Îranê re çê nabe.»
Serokomarê Amerîkayê di vê peyamê de îdia kir ku Îran dixwaze di zûtirîn dem de bigihîje lihevhatinê. Wî zêde kir ku îhtîmala qewimîna wusa heye.
...............
Dawiya peyamê
Etîket
Donald Trump
Çiyayê Kolang
Êrîş li ser Çiyayê Kolang
Şerê Îran û Amerîkayê
Bihayê neftê
Lihevhatina Îran û Amerîkayê
Your Comment