Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA –Muhammed Şahidî di gotûbêjê de, bi behskirina nakokiyên siyasî yên piştî hilbijartinên rejîma siyonîst got: Ev valahî berhema komkirina nakokiyan e di nav 78 salên borî de, yanî sala 1948ê damezrandina rejîma sexte û aparteydê ya siyonîst; ji ber vê yekê tiştê ku îro xwe bi zelalî nîşan dide ji strukturа şaş a dewletekê tê ku bi biryara 181 ya Neteweyên Yekbûyî li Filistîna dagirkirî hat ser desthilatê. Îro bi dawîbûna hilbijartinên tûra 26em a Knesetê (parlamenê), mijara desthilatê ya paşerojê di kesayeta serokwezîriyê de hê jî nehatiye çareser kirin; ne Netanyahu ewqas têk çûye ku bikaribe dawiya karê wî were ragihandin, û ne jî Eisenkot bi ser ketiye ku bikaribe hikûmetê pêk bîne.
Partiyên ereb di pey kêmkirina fişarê de
Ev şirovekarê qada Filistînê zêde kir: Hilbijartineke ku serkevtî wê bêtir ereb bûn, bi beşdariya 80 sedî, tiştek e ku dewletvan û siyasetmedarên Îsraîlê nîgeran kiriye; bi berçavgirtina ku 22 sedî nifûsa herêmên dagirkirî ereb pêk tînin, bê guman amadebûn û beşdariya wan di hilbijartinên piştî 7ê Oktoberê de bersiveke zelal e ji bo vê mijarê ku wan hîsa xetereya heyînê kir; ji ber ku civaka siyonîst rastgirtir bûye an jî herî kêm rastgira li ser desthilatê ne. Bi taybetî piştî Tofana Eqsa, erebên 48 (niştecihên herêmên dagirkirî) şahidê kuştargeh û cinayetên berfireh li Xezzeyê, Kenara Rojavayî, kolonîsazî û fişara zêde ya kolonînişînan bûn; ji ber vê yekê bi amadebûna di Kneset û kabîneyê de li pey wergirtina îmtiyaza herî kêm, yanî kêmkirina fişarê û zindî hiştina riya du dewletan in.
Netanyahu di çavên civaka siyonîst de tawanbar
Wî bi gotina ku her çend partiya Likûd bi 27 kursî karîbû partiya yekane ya herî mezin bi dest bixe, lê bi giştî kampanyaya wê têk çû, got: Yanî ji 64 kursiyên hilbijartina 2022yê daket 53 kursiyên niha, û ev tê wateya ku bi berçavgirtina encamên 7ê Oktoberê (15ê Mehrê 1402 – Tofana Eqsa) û ku civaka siyonîst hê jî Netanyahu tawanbarê vê bûyerê dibîne, û ev di rewşekê de ye ku şertên şer û krîzên cihêreng di warên leşkerî, aborî, civakî û siyasî de, şertan ji bo Netanyahu xerabtir kiriye.
Ev analîstê herêmê bi behskirina bidestxistina 53 kursiyan ji aliyê hevpeymana Netanyahu û 48 kursiyan ji aliyê opozisyonê got: Ew bi tenê nikarin hikûmetê pêk bînin, û ev di rewşekê de ye ku partiyên ereb 19 kursî bi dest xistine û bûne hêzeke sereke ku bi her blokê re (Netanyahu an opozisyon) bin dikarin hikûmetê pêk bînin, yanî herî kêm 61 kursî bi dest bixin; lê partiyên ereb jî bi tenê nikarin hikûmetê pêk bînin. Îro kêşeya hikûmeta siyonîst aşkera bû; yanî bi paşguhkirina partiyên ereb tevî hebûna 19 kursiyan ji 120 kursiyên giştî û astengkirina wan ji amadebûna di hevpeyman û pêkhatina kabîneyê de nîşan da ku ev sîstema aparteydê ye û ne demokratîk e.
Senaryoya hevpeymanê bi partiyên ereb re
Şahidî 3 senaryo ji bo pêkhatina hikûmeta nû ya Tel Avîvê mumkin zanî û got: Senaryoya yekem hevpeymana opozisyonê bi partiyên ereb re ye. Her çend opozisyon bi zêdekirina van partiyan ji aliyê hejmarî ve dikarin bigihîjin piraniya 61 kursiyan, lê hesasiyet di nav hevpeymana guhertinê de li hember ereban pir bilind e. Lieberman, serokê partiya rûsîbûyî «Îsraîl Mala Me» (bi 7 kursiyan) gelek caran dijberiya xwe ya bi amadebûna ereban di hevpeymana guhertinê de ragihandiye. Ev tê wateya ku serkevtina opozisyonê di vê gavê de tenê di hejmara kursiyan de ye û di pêkhatina kabîneyê de asê maye; lê Golan serokê partiya «Demokrat» axaftinên li ser hevpeymanê bi ereban re kiriye, û di heman demê de lîsta «Lîsta Hevbeş a Erebî» bi serokatiya «Yûsuf Cebarîn» jî axaftinên li ser hevpeymanê ji bo têkçûna Netanyahu kiriye. Bê guman nûçe jî derbarê civîn û axaftina Eisenkot serokê opozisyonê bi partiyên ereb re belav bûne.
Hevpeymana Likûd bi opozisyonê re senaryoya duyem
Wî derbarê senaryoya duyem got: Bi berçavgirtina ku Netanyahu di lawaztirîn rewşa siyasî ya xwe de ye, lê dijminên wî jî têra xwe bi hêz nînin ku wî yekcar bidin alî, û niha di civaka siyonîst de gelek propagande li dijî partiyên ereban hatine kirin, û îhtîmala afirandina hikûmeta yekîtiyê ya Likûd bi partiyên opozisyonê re bi armanca neketina partiyên erebî û mayîna Netanyahu li ser textê desthilatê ji bo 2 salên bê jî hatiye mîmalkirin.
Hikûmeta birêvebirina karî
Ev şirovekar senaryoya sêyem ne pêkhatina hikûmeta nû di heyama qanûnî de, yanî 42 roj (28 roj û dirêjkirina 14 rojan) piştî ragihandina encamên fermî zanî û got: Di vê rewşê de Netanyahu dikare wekî serokwezîrê hikûmeta demkî ya birêvebirina karî li ser desthilatê bimîne. Di strukturа herêmên dagirkirî de, hikûmeta demkî sînorkirineke qanûnî ya zêde ji bo girtina biryarên mezin, di nav de kiryarên leşkerî, tune ye. Ev rewş wê bêtir bêîstîqrar û xeternak dike. Ev senaryo, bi taybetî bi berçavgirtina dosyayên gendeliyê û dadgehkirina Netanyahu, dikare xeternaktirîn vebijêrk be; yanî Netanyahu bi awayekî praktîkî dikare heta hilbijartinên pêşwext ên din ên nêzîkî 3 mehan din li ser textê desthilatê be.
Girêka siyasî û zêdebûna aloziyê
Wî derbarê perspektîva pêvajoya siyasî li rejîma siyonîst got: Ev rejîm di demeke kurt de bi heyameke dirêj a girêka siyasî û zêdebûna aloziyên navxweyî re rûbirû dibe ku tê de Netanyahu wekî serokwezîrê derbasdar dimîne û Eisenkot û yên din ji bo pêkhatina kabîneyê hewl didin lê bi gelek astengan re rûbirû ne. Dawiya serdema Netanyahu bi vê ve girêdayî ye ku gelo opozisyon dikare li ser tabûya hevkariyê bi partiyên ereb re bi ser bikeve, an Netanyahu dikare bi tawanbarkirina yên din, manevraya siyasî an ferzkirina şertên nû yên ewlehiyê, berdewamiya xwe biparêze.
Ketina bêhempa ya Amerîkayê bo hilbijartinên rejîma Îsraîlê
Ev şirovekarê qada Filistînê derbarê plankirina serokê dewleta terorîst a Amerîkayê ji bo pêkhatina hikûmeta yekîtiyê li herêmên dagirkirî got: Di dîroka hilbijartinên rejîma siyonîst de me tunebûye ku serokomarê Amerîkayê bi vê zelalî bikeve hilbijartinên Îsraêlê û bi awayekî bê şert û merc piştgirî ji kesekî re bike. Trump di peyamekê de ku li ser tora civakî ya «Truth Social» hat belavkirin, Netanyahu wekî serokwezîrek şerker û hevparê mezin di şerê li dijî Îranê de bi nav kir û nivîsand: Heke Îsraêl serokatiyeke şaş hebe, yanî kesek ji bilî Benjamin Netanyahu, Amerîka wê neçar bimîne berpirsiyariya pêkanîna mîsyonê li Îranê bi xwe li ser xwe bigire. Her weha Trump di îdiayekê de, Netanyahu wekî hevparê berbiçav bi nav kir ku Amerîka li bendê ye; ji ber vê yekê bi tevahî piştgirî ji wî re kir.
Zêdetir bixwîne
Hevkarî di dîmena siyasî ya Îsraîlê de.. Gelo Netanyahu amade ye ji bo têkçûnê?
Wî zêde kir: Derxistina Netanyahu piştî şerê bi Îranê re û bi taybetî hatina ser kar a kesên ku hêviya wan a şerê tam li dijî Îranê kêmtir e, vê meseleyê tîne bîra mirov ku Amerîka û rejîma siyonîst di şerê bi Îranê re têk çûne. Trump jî hemû hewla xwe daye ku xwe wekî aliyê serkevtî yê şer bi nav bike; ev di rewşekê de ye ku bi tu armancên xwe yên vî şerî negihîştiye û pêdivî bi wê heye ku heta dawiya serokomariya xwe bi alîkariya Netanyahu vê rêyê berdewam bike; ji ber vê yekê piştî hilbijartinên Knesetê îdia kiriye ku piştgiriya wî ya ji Netanyahu re bandoreke berçav li ser pêvajoya hilbijartinê hebûye.
Xeyalbûnên Trump û Netanyahu
Wî di bersiva pirsa dawî de ku «di rewşa ne pêkhatina hikûmeta nû û ser kar bûna hikûmeta birêvebirina karî bi serokatiya Netanyahu, gelo ev hikûmet dikare biryarên stratejîk ên wekî beşdarbûnê di şer de bigire?» got: Ew şerê li dijî Îranê netemam dibîne û gotiye xetereya heyînê ya Komara Îslamî ya Îranê ji bo Îsraîlê berdewam e; ji ber vê yekê li ser berdewamiya şerê westîner li dijî Tehranê tekez dike, û ev di rewşekê de ye ku hevparê wî yê stratejîk, yanî Trump amade ye bi rêberiya wî rêyê berdewam bike da ku bi gumana wan karê Îranê yekcarî biqedînin. Bê guman hemû ev mesele ji bilî xeyalbûn û xweşxeyaliyên Netanyahu û Trump tiştek din nînin.
Dawiya peyamê/
Your Comment