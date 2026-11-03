Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA –Di rivayetên Şîeyan de, sernavê «Emîrê Mû’minan» wekî sernavekî ku ji fermana Xwedê derketiye û nîşana cihê taybet ê Îmam Elî (s.x) ye, hatiye nasandin. Li gorî van rivayetan, berî ku ev sernav di nav gel de bi awayekî giştî were bikaranîn, di cîhana milyaketan de dihat nasîn û Pêxemberê Xwedê (s.x.a) jî tekez li ser taybetbûna wê ji bo Îmam Elî (s.x) kirine.
Seyîd Ibn Tawûs di pirtûka xwe ya El-Yeqîn de rivayetekê ji Huzeyfe vediguhezîne ku tê de Cebrâîl (S) di şeklê kesekî bi navê «Dihye el-Kelbî» de, bi sernavê «Emîrê Mû’minan» silavê dide Îmam Elî (s.x). Di rivayetên din de jî ev sernav bi xelîfetiya Pêxember (s.x.a), welayet û bûyera Gadirê ve hatiye girêdan.
Silava Cebrâîl (S) ji Îmam Elî (s.x) re
Li gorî rivayeta Huzeyfe di pirtûka El-Yeqîn de, Pêxemberê Xwedê (s.x.a) destûr nedabû ku hin kes di dema hebûna Dihye el-Kelbî de biçin cem wî. Huzeyfe dibêje: Rojekê ji bo serdana Pêxember (s.x.a) çû, lê gava Dihye el-Kelbî li kêleka wî dît, vegeriya.
Di rê de bi Emîrê Mû’minan, Elî (s.x), re rû bi rû bû û çîroka xwe ji wî re vegot. Îmam (s.x) jê xwest ku bi hev re vegerin.
Dema Hazreta Elî (s.x) ket hundirê malê, Huzeyfe bihîst ku Dihye el-Kelbî ji wî re dibêje:
«Silav li te, ey Emîrê Mû’minan! Rehma Xwedê û bereketên Wî li ser te bin.»
Di berdewamiya rivayetê de, Dihye ji Îmam Elî (s.x) dixwaze ku serê Pêxember (s), ku di xew de bû, di berê xwe de bigire; ji ber ku ew ji her kesî zêdetir ji bo vê karê hêja ye.
Piştî ku Pêxember (s.x.a) ji xew şiyar dibin, eşkere dikin ku ew kes ne Dihye bû, belkî Cebrâîl (ع) bû. Herwiha dibêjin ku berî ku mirovên li ser rûyê erdê bi sernavê «Emîrê Mû’minan» silavê bidin Îmam Elî (ع), milyaketên Xwedê û niştecihên ezmanan jixwe bi vê navê bangî wî dikirin.
Herwiha behsa fermana Xwedê dikin ku divê ev paye û cihê wî ji mirovan re bê ragihandin.
Ev rivayet sernavê «Emîrê Mû’minan» bi nasîna ezmanî ya mezinahiya Îmam Elî (s.x) û ragihandina wê ji mirovan re ve girê dide.
(Binêre: El-Yeqîn, r. 384–387)
Tezkirina Pêxember (s) li ser taybetbûna sernavê «Emîrê Mû’minan» ji bo Îmam Elî (ع)
Rivayetek din ku Seyîd Ibn Tawûs di El-Yeqîn de vediguhezîne, li ser taybetbûna vê sernavê ji bo Îmam Elî (s.x) tekez dike.
Li gorî vê rivayetê, Pêxemberê Xwedê (s.x.a) fermanê hin ji sahabeyan dide ku biçin serdana Îmam Elî (s.x) û bi sernavê «Emîrê Mû’minan» silavê bidin wî.
Ebûbekir, Omer û Osman dipirsin ka ev ferman ji aliyê Xwedê ve ye an ji aliyê Pêxember (s.x.a) ve. Hazret bersivê dide ku ev ferman ji aliyê Xwedê û Resûlê Wî ve hatiye.
Ew diçin cem Îmam Elî (s.x) û bi heman sernavê silavê didin wî.
Paşê Pêxember (s.x.a) ji Îmam dipirsin ka ew çawa silav dane wî. Piştî ku bersiva wî dibihîzin, dibêjin:
«Ev navekî ye ku Xwedê ew daye Elî (ع), û ji bilî wî tu kesî din ne xwediyê vê sernavê ye.»
Di vê rivayetê de, sernavê «Emîrê Mû’minan» ne tenê wekî gotineke rêzgirtinê, lê wekî navekî xwedî çavkaniya îlahî û taybet ji bo Îmam Elî (s.x) hatiye pêşkêşkirin.
(El-Yeqîn, r. 312)
Emîrê Mû’minan (ع) di peymana îlahî de; girêdana sernavê bi Cihgir û rêbertiyê re
Di rivayetek din de, ku ji Pêxemberê Xwedê (s.x.a) hatiye veguhastin, wiha tê gotin:
Dema ku ez di şeva Mi’racê de ber bi ezmên ve hatim birin û ji ezmanekê derbasî ezmaneke din bûm, heta gihîştim Sidretul-Munteha, li ber Xwedayê xwe yê Mezin rawestiyam.
Xwedê ji min re got: «Ey Mihemed! Min afirandiyên xwe ceribandine; ji wan kî ji hemûyan zêdetir guhdarê fermana Min bû?»
Min got: «Ya Rebbê min, Elî.»
Xwedê got: «Rast gotî, ey Mihemed! Ma ji bo xwe cîgirêk hilbijartiye ku karên te bike û tiştên ku bendeyên Min ji pirtûka Min nizanin, hînî wan bike?»
Min got: «Ya Rebbê min, Tu ji bo min hilbijêre, ji ber ku hilbijartina Te, hilbijartina min e.»
Xwedê got: «Min Elî ji bo te hilbijartiye; ji ber vê yekê, wî wekî cîgir û wesiyê xwe destnîşan bike. Ez zanîn û sebira xwe didim wî. Ew bi rastî Emîrê Mû’minan e; ew paye ye ku berî wî tu kes negihîştiye wê û piştî wî jî tu kes nagihîje wê.»
(Menâqib el-Xwarezmî, r. 304)
Ev rivayet Îmam Elî (s.x) wekî ala rêberiyê, pêşewayê kesên guhdarê fermana Xwedê û ronahiya weliyên îlahî pêşkêş dike. Herwiha hezkirina wî bi hezkirina Xwedê û dijminatiya wî bi dijminatiya Xwedê ve girê dide.
Di vê rivayetê de herwiha tekez li ser ceribandin û zehmetiyên taybet ên ku Îmam dê rû bi wan re bibe hatiye kirin.
Naveroka vê rivayetê sernavê «Emîrê Mû’minan» di çarçoveya hilbijartina îlahî, wesayet û rêbertiya olî de datîne.
Gadir; ragihandina giştî ya welayet û serweriya li ser bawermendan
Di nivîseke din de derbarê xutbeya Gadirê de, Pêxemberê Xwedê (s.x.a) Quran û Ehl-ul-beytê(s.x) xwe wekî du emanetên hêja pêşkêş dikin ku ew ê ji hev qet neyên veqetandin heta ku li ser Hewza Kevserê werin cem wî.
Paşê derbarê Îmam Elî (s.x) de dibêjin:
«Emîrê Mû’minan ji bilî birayê min kesek din nîne û piştî min jî serweriya bawermendan ji bilî wî tu kesî din re ne rewa ye.»
Di berdewamiya xutbeyê de, Pêxember (s.x.a) destê Elî (s.x) bilind dikin û wî wekî birayê xwe, wesiyê xwe, parêzvanê zanista Pêxember û cîgirê xwe di nav bawermendan de nas dikin.
Li gorî vê rivayetê, şîrovekirin û ravekirina Quranê piştî Pêxember (s), kar li gorî razîbûna Xwedê kirin, rêberiya mirovan ber bi guhdariya Xwedê ve kirin û wan ji serhildan û Fermana Xwedê dûr xistin, di nav berpirsiyariyên Emîrê Mû’minan Elî (s.x) de têne hesibandin.
Herwiha ji wî wekî pêşewayê rêberiyê tê behskirin û îşareta şerê li dijî Nâkisîn, Qâsitîn û Mâriqîn bi fermana Xwedê tê kirin.
Xutbe bi duakirinê derbarê hezkirin û dijminatiya li hember Îmam û tekezîkirina mafê wî de berdewam dike.
Ev rivayet sernavê «Emîrê Mû’minan» bi ragihandina giştî ya welayet û cîgiriya Îmam Elî (ع) di bûyera Gadirê de ve girê dide.
(El-Yeqîn, Seyîd Ibn Tawûs, r. 352)
Encam
Di rivayeta Huzeyfe de, Cebrâîl (S) vê sernavê bi kar tîne; di rivayeteke din de, Pêxember (s.x.a) sahabeyan ferman dide ku bi vê sernavê silavê bidin Îmam Elî (ع); û di rivayeta Gadirê de jî taybetbûna serweriya li ser bawermendan ji bo Îmam Elî (s.x) di çarçoveya cîgirtiya wî de tê pêşkêşkirin.
Bi giştî, ev rivayet wêneyeke cihê Îmam Elî (s.x) di kevneşopiya rivayetên Şîeyan de pêşkêş dikin û girêdana sernavê «Emîrê Mû’minan» bi payeya olî û welayeta wî re eşkere dikin.
(Binêre: Îrşad el-Qulûb, c. 2, r. 185–198)
Çavkanî:
- Îrşad el-Qulûb, Deylemî, Hesen ibn Ebî el-Hasen Mihemed, lêkolîn: Seyîd Haşim el-Mîlanî, c. 2.
- El-Menâqib, Xwarezmî, Muweffeq ibn Ehmed, lêkolîn: Malik Mehmûdî, Muessesetu'n-Neşri'l-Îslamî, çapê duyem, 1411 H.Q.
- El-Yeqîn, Seyîd Ibn Tawûs.
Nivîskar: Tahire Nedîmî Tehrânî, lêkolîner û vekoler.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Şîe
- Pêxemberê Mezin (s.x.a)
- Cebrâîl (s.x)
- Emîrê Mû’minan (s.x)
- Îmam Elî (s.x)
Your Comment