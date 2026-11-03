Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Rojnameya Wall Street Journalê ragihand ku Amerîkayê êrişî Girava Qeşmê ya Îranê kiriye.
Li gorî zanyariyan, ev êriş beşek ji operasyonên sînordar ên Washingtonê ye.
Amerîka van operasyonan hefteyên dawî bi dizî li dijî Îranê pêk tîne.
Dengê 5 teqînan hat bihîstin
Ajansa Nûçeyan a Fermî ya Îranê (IRNA) ragihand ku li giravê dengê 5 teqînan hatiye bihîstin.
Her wiha 2 balafir li asmanê navçeyê hatine dîtin.
Rayedarên Amerîkayê diyar kir ku ev êriş roja duşemê hatiye kirin.
Li gorî gotinên wan, ev êriş ji bo "parastinê" ne.
Amerîka dixwaze rê li ber Îranê bigire da ku li Tengava Hurmizê êrişî keştiyên bazirganiyê neke.
Trump behsa "peymanekê" kir
Tevî vê yekê, Pentagonê hîn li ser vê mijarê ti daxuyanî nedaye.
Serokê Amerîkayê Donald Trump roja duşemê diyar kir, dibe ku di navbera Washington û Tehranê de peymanek çêbibe.
Artêşa Pasdaran droneke Amerîkayê xist
Li aliyê din, Artêşa Pasdaran a Îranê vê sibehê dîmenên xistina droneke Amerîkayê belav kirin ku dron ji cureya MQ-9an e.
Li gorî daxuyaniya Artêşa Pasdaran, vê dronê li rojhilatê Tengava Hurmizê "sînor binpê kiriye".
Piştî binpêkirina sînor, dron ji aliyê hêzên Îranê ve hatiye şopandin û xistin.
Heta niha aliyê Amerîkayê li ser vê daxuyaniya Supaya Pasdaran ti daxuyaniyek fermî nedaye.
Your Comment