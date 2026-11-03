Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Navenda Ragihandinê ya Hêza Deryayî ya Sipahê ragihand ku du tankerên neftê yên binpêker di rêya neqanûnî ya Tengava Hormizê da, ji ber lêketina bi mayîneke deryayî teqiyan. Yek ji van tankeran ji cureyê supertanker bû ku piştî teqîneke giran, rastî agirpêketinê hat. Van tankeran bi vemirandina sîstemên navîgasyon û naskirinê, dixwestin bi awayekî veşartî ji rêya neqanûnî derbas bibin.
3 November 2026 - 11:38
News ID: 1886045
Source: Sahar TV
Tankereke neftê di nav sînorê qedexe û ne-ewle yê rojhilatê Tengava Hormizê da, ji ber lêketina bi mayîneke deryayî rastî bûyerê hat û agir pê ket.
Your Comment