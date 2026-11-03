Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Bi veguhastina ji rojnameya Lubnanî Al-Axbar, Es‘ed Şeybanî, wezîrê derve yê desthilatdariya xwe-ragihandî ya Sûriyê, ku rejîma di bin fermana wê de li hember êrîşên rejîma Siyonî bersiveke cidî nade, qebûl kir ku pêvajoya avakirina dewletê li başûrê Sûriyê bi astengiyên hebûnî re rû bi rû ye; ji ber ku di demeke kêmtirî du salan de, zêdetirî hezar êrîşên Îsraîlê li ser vê herêmê hatine kirin.
Wezîrê derve yê Sûriyê ragihand ku welatê wî îhtîmala tevlîbûna Peymana Berevaniyê ya Mekkeyê, ku Erebistana Siûdî, Pakistan û Tirkiye îmze kirine, dinirxîne.
Şeybanî di civîna salane ya «Diyaloga Mename» de, li paytexta Bahreynê, got: «Niha danûstandin ji bo nirxandina tevlîbûna Sûriyê ya Hevbendiya Mekkeyê didomin.»
Wî zêde kir ku Sûriye ji eniya pevçûnan derketiye da ku cih û pozîsyona xwe li ser maseya biryardana derbarê ewlehiya herêmî de bi dest bixe.
Şeybanî di heman demê de, bi paşguhkirina êrîşên rejîma Siyonî li ser axa Sûriyê, got: «Ewlehiya rastîn di wan welatan de xuya dibe ku şiyana parastina gelê xwe hebe; cîranên ku serweriya hevdu rêz digirin û peymanên ku di ceribandinên dijwar de jî xwe diparêzin.»
Wezîrê derve yê Sûriyê destnîşan kir ku parastina sînor pêdivî bi hêzên perwerdekirî û alavên pêşketî heye. Li dijî torên qaçaxçiyê yên derbasî sînor dibin, danûstandina agahiyan û hevrêziya operasyonî pêwîst e; ev yek dikare serweriya welatan biparêze û jiyana sivîlan parastin bike.
Şeybanî careke din daxwaza «vegerê bo xetên berî 8ê Kanûna Pêşîn a 2024ê û çalakkirina peymana veqetandina hêzan a sala 1974an» kir û tekez kir: «Golan axeke Sûriyê ye û biryara 497 bingeha sereke ya vê mijarê ye.»
Her wiha wî tekez kir ku aramiya herêmê girêdayî bidawîanîna karesata Gazayê û afirandina rêyekê ji bo damezrandina dewleteke serbixwe ya Filistînê ye. Wî hişyarî da: «Her peymanek ku mafên Filistîniyan paşguh bike, tiştekî din nîne ji navbereke lawaz di navbera du şeran de.»
Etîket
- Sûriye
- Pakistan
- Rejîma Siyonîst
- Erebistana Siûdî
Esed el- Şeybanî
Your Comment