Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA - Navenda Medyayê ya Hêza Dadweriyê — 18ê Rêbendana 1404 (8ê Çileya 2026):
Li Îsfehanê, komela şervanên ku hinek ji wan têkiliya malbatî û naskirina hevdu hebû, sûcekî giran pêk anîn ku bû sedema şehadeta bêguneh a 4 kes ji efserên bêçek ên FARC (Fermandariya Giştî ya Hêza Teybetmendiyê).
Ev komela şervan bi hebûna çekên germ û cûreyên çekên sar, di nav de qeme, kêra, tevir û qedare, her weha madeyên agirpêxistinê û kokteylên Molotov, di heman demê de bi wêrankirina berfireh a malên giştî û taybet, êrîş kirin ser gel û hêzên parastina ewlehiyê, û bi şewitandina avahiyan, qereqola polîs û cihên giştî, hawîrdora herêmê kirin dîmeneke tirs û neewlehiyê.
Li gorî daxuyaniyên tawanbarên hatine girtin, wêneyên ji cihê bûyerê û daxuyaniyên agahdar, tawanbaran piştî kirina sûcê xwe yê hovane, 3 saetan li ser laşê pîroz ê şehîdan berdewam li heqaretê, reqisîn û dansê bûn.
Piştî naskirin û girtina hêmanên sereke yên vê sûcê hovane, dosya bi çend tawanbaran re hat lêkolîn û li gorî biryarên derketî, hinek ji tawanbaran ku di vê sûcê de roleke girîng lîstibûn, bi cezayê îdamê hatin mehkûm kirin.
Xala balkêş di dosya vê sûcê de, itirafa piraniya tawanbaran li hember hevdu ye, bi awayê ku bîst tawanbar di nûavakirina dîmena şehadetê de amade bûn û hemû bûyer şirove kirin.
Emîrhuseyn Îbrahîmî, kurê Resûl, û Emîrhuseyn Melekî, kurê Ebulfazl, ji hêmanên sereke yên vê sûcê bûn ku li gorî belgeyan, itirafên xwe yên mehkûman û itirafên tawanbarên din, bi çek li cihê bûyerê amade bûn û kiryarên tawanbar ên cihêreng pêk anîn.
Li gorî rapora FARC, Emîrhuseyn Îbrahîmî 18ê Rêbendanê li Meydana Elîxanî bû û bi çefiyeke sor rû û serê xwe girêdabû.
Li gorî tawanbarên din ên dosyayê ku bi mehkûm li cihê bûyerê amade bûn, Emîrhuseyn Îbrahîmî li cihê bûyerê qedareyek bi xwe re hebû û dest bi wêrankirina cih û malên giştî û lêdana efserên parastina ewlehiyê kir.
Îbrahîmî piştî qewimîna sûcê, reviya û li mala hinek ji xizmên xwe xwe veşart, lê yekser hat naskirin û bi birayê xwe re ku di şervanan de beşdar bûbû, hat girtin.
Di heman dema girtinê de, ji tawanbar cûreyên çekên sar hatin dîtin, di nav de çend tûjikên qeme û qedare, çend kêr, tevir, şokera elektrîkê, penceyê boksê û hwd.
Emîrhuseyn Melekî bi navê "Dayîçî" jî, li gorî belgeyên dosyayê li cihê bûyerê bi awayekî çalak amade bû û di tevahiya demê de çekê sar bi xwe re hilgirt.
Delîl û belge, şopandina têlefona mobîl, vegotina tawanbar ji karesata qewimî û her weha daxuyaniyên tawanbarên din nîşan didin ku navborî li cihê bûyerê amade bû û di kuştina hovane ya efserên Hêza Teybetmendiyê de role lîst.
Piştî girtina Emîrhuseyn Melekî û Emîrhuseyn Îbrahîmî, dosya di saziya dadweriyê de hat lêkolîn. Tawanbar bi tawanê muharebe (şerê li dijî Xwedê) û efsad fîl-erd (xerabkarî li ser rûyê erdê) bi rêya kiryaran li dijî ewlehiya neteweyî, bi awayê ku bû sedema tevliheviyeke giran a di nizama giştî de û afirandina neewlehiyê bi pîvaneke berfireh, û bi rêya kişandina çek û afirandina tirs û neewlehiyê di hawîrdorê de, bi îdamê hatin mehkûm kirin.
Biryarnameyên derketî piştî temyîza tawanbaran li Dadgeha Bilind a Welêt jî hatin lêkolîn ku li gorî belgeyên heyî û sûcê hovane yê pêkhatî, ji aliyê dadwerên Dadgeha Bilind a Welêt ve jî hatin piştrastkirin û sibeha îro hatin bicihanîn.
- Etîket
- Îdam
- Îsfehan
- Hêza Dadweriyê
Your Comment