Li gorî ragihandina Ajansa Neteweyî ya Navneteweyî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) – ABNA –
Pêşkêşkirina sozên aborî yên zêde mezin û xêzkirina dîmeneke nerast ji başbûna rewşa jiyana gel di dema pêşbaziyên hilbijartinên Dewletên Yekbûyî de, li gorî rexnegiran, ji bo kişandina bala dengdêran tiştekî din ji sloganeke vala û xapînok nîne. Ev cure propagandaya hilbijartinê, li şûna pêşkêşkirina planên rêkûpêk û bingehdar, li ser bingeha sozên nerast ava dibe da ku valahiya di navbera rastiya aborî û xeyalên hilbijartinê de dagire.
«Erik Walberg», rojnamevanê Kanadayî û nivîskarê çar pirtûkan li ser jeopolîtîk û Îslamê, di hevpeyvînekê de bi ajansa ABNA re, derbarê soza serokkomarê Amerîkayê ya dayîna 5 hezar dolarî ji her welatiyekî Amerîkî re, di rewşa serkeftina Partiya Komarî di hilbijartinên navdema Kongreyê de, got ku Trump wekî serokkomarekî tevdigere nîne; ew wekî padîşahekî an jî wekî împaratorê Romayê tevdigere. Ew bêyî ku bi kesî re şêwir bike, gotinên wiha zêde mezin û bêperwa dike û di nav kesên pesnê wî didin û li dora wî de ne, dijî. Ramana wî zarokatî ye; mîna ku di hewşa dibistanê de bi hevalên xwe re lîstika împaratoriyê dike.
Mesele heman çîroka «Padîşahê ku cil li xwe nekiriye» ye
Walberg berdewam kir: Dibe ku mentiqa wî ev be ku heke Îranê dagir bike, dikare dest danî ser nefta wê û paşê bi dilovanî û bi comerdî dewlemendî û xêrê bixe para bindestên xwe yên Amerîkî. Ew mîna zarokekî tenê tiştên ku dixwaze bibihîze, dibihîze. Ev rastîya ku ew temenê xwe yê dirêj di bin bandora jiyaneke bêbend û bêpergal de derbas kiriye, tu carî neketiye zindanê û heta du caran bûye serokkomarê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, bûye sedem ku ew xwe bêşikestî û nayê têkbirin bihesibîne.
Ev nivîskarê Kanadayî derbarê pejirandina «Tom Barrack», balyozê Dewletên Yekbûyî li Tirkiyeyê, ya ku Trump di mijara Îranê de tevlihev e, got ku Barrack hişyarî da ku dibe ku di 1ê Mijdarê de êrîşek pêk were; lê Trump got ku ji vê yekê agahdar nîne. Diyare ku Barrack li dijî pêkanîna wiha êrîşekê ye. Ew dibêje ku armanca Dewletên Yekbûyî guhertina rejîmê nebûye, lê kêmkirina gefên herêmî û pêşîgirtina li belavbûna çekên nukleerî bûye. Ew tekez dike ku Trump hîn jî ji bo gihîştina peymaneke dîplomatîk amade ye.
Walberg zêde kir: Di heman demê de, senator «Chris Murphy», endamê komîteyên Têkiliyên Derve û Dabeşkirina Budceyê ya Senatoyê, pêşniyara Trump ya ji nû ve destpêkirina şerê li dijî Îranê wekî «dînbûnekê» binav kir. Nîvê leşkerên di xizmetê de li dijî vê şerê û jenosîdê ne. Mesele mîna heman çîroka «padîşahê ku cil li xwe nekiriye û hemû kes ji gotina vê rastiyê jê ditirsin» e.
Tirsa Amerîkayê ji rûbirûbûna bi hevrikekî wekhev re
Walberg got: Artêşa Dewletên Yekbûyî di gaveke ku wekî nerazîbûneke eşkere tê hesibandin de, ji bo cara yekem piştî Şerê Koreyê, bi beşdariya oldarên leşkerî, tetbîqatên berfireh ji bo veşartina leşkerên ku di qada şerê de tên kuştin, lidar xistiye.
Armanca van tetbîqatan amadebûna ji bo veşartina demkî û komî ya termên miriyan di dema pevçûnên giran de bi hevrikekî hêz û qewetê wekhev re ye. Li gorî texmîna artêşê, yekîneyeke endezyarî ya ku bi heşt buldozeran û çar ekskavatorên leşkerî ve hatiye amade kirin, dikare di nav 24 saetan de gorên demkî ji bo heta 2400 leşkeran bikole û wan dagire.
Gelo gelê Amerîkayê dê rabe û Trumpê neçar bike ku dawî li vê dînbûneyê bîne?
Walberg di bersiva pirsêkê de derbarê gotinên hin berpirsên Amerîkî yên ku dibêjin hevalbendên herêmî xwe ji bo îhtîmala ku li hemberî Îranê tenê bimînin amade dikin, û gelo ev yek di rastiyê de wekî daxuyaniyeke fermî ya dawîbûna serweriya herêmî ya Amerîkayê tê hesibandin, got:
Trump careke din xwe wekî zorbayê dibistanê nîşan dide û ji xortên piçûktir hişyarî dide ku dijminê wan yê rastîn kî ye. Trump heman derewên medyayê bawer dike ku 43 sal in bi Amerîkîyan têne vegotin; derewên derbarê gefa civaka olî ya Îranê, qedexekirina alkolê û zilm û zordariya li ser jinan.
Ev yek tam mîna gotina heman zorbayê ye ku dibêje: «Heke Îran bibe zorba û bombeyek nukleerî bixe serê we, êdî neyên cem min gilî û gazincan bikin.»
Îran garantorê aramiyê ye
Walberg berdewam kir: Lê rastî ew e ku Îran garantorê aramiyê ye. Ne hewce ye ku Dewletên Yekbûyî deh hezaran leşkerên xwe li herêmê bicîh bike û bibe sedema fesada misilmanên xwecihî. Qedexekirina alkolê, girêdana bi kevneşopiyên Îslamî yên derbarê malbatê de û parastina jinan, tam tiştên ku welatên Kendavê û tevahiya ummeta Îslamî pêdiviya wan pê heye.
Îran tu carî êrîşî kesî nekiriye. Ya ku bûye sedema bêîstiqrariyê, hebûna Amerîka û Îsraîlê di nav me de ye. Ji ber vê yekê, heke ew zorba difikire ku kukleyên wê yên şanoya xeyalî divê berî ku dereng be birevin ba wê, ew bi awayekî mezin şaş e û hîn jî guhertina arasteya bûyeran fam nekiriye.
Walberg derbarê gotinên «Barack Obama» de, ku tê de behsa hêza Îranê ji bo sepandina mafê vetoyê li Tengava Hurmuzê û pejirandineke neyekser ya vê rastiyê tê kirin ku Dewletên Yekbûyî desthilatdariya xwe ya operasyonî di qada şerê de winda kiriye û niha tenê bi amûrên darayî û propagandayê vê windabûnê veşartî dike, got:
Obama îdiaya Trump ya derbarê kontrolkirina Tengava Hurmuzê ji aliyê Dewletên Yekbûyî ve red kir û wiha nîqaş kir ku şerê heyî bi Îranê re, destê Tehranê li ser vê rêya avî ya stratejîk xurttir kiriye û Dewletên Yekbûyî nikare tiştekî bike da ku vê rewşê biguherîne. Ew ji bilindbûna bihayê cîhanî yê petrolê û kelûpelan ji ber şer xemgînî nîşan da û got ku ev pevçûn, ji ber valabûna depoyên mûşekan û êrîşên li ser baregehên Amerîkî, Dewletên Yekbûyî bêtir xist bin metirsiyê.
Ev nivîskarê Amerîkî tekez kir ku Obama şerê Trump û Netanyahu bi peymana nukleerî ya rêveberiya xwe ya sala 2015an (Bercam) re berawird kir û ew wekî serkeftineke dîplomatîk pênase kir; serkeftineke ku bêyî avêtina mûşekekê pêşî li belavbûna çekên nukleerî girt. Ev daxuyanî hêzdar bû; serokkomarê berê bi aramî rewşa heyî nirxand. Di gotinên wî de ne zimanekî tevlihev û ne jî xeyalperestiyeke bêaqilane ya mîna Trump hebû.
Walberg berdewam kir: Balkêş e ku Clinton êdî diaxive nîne, lê rabirdûya wî ya bi Epstein û Trump re ew aciz dike. Ya balkêş ev e ku dixuye ku di çîna Epstein de kesên rengîn tune ne. Obama, tevî ku bi karanîna sûcdarane ya dronan di kuştinên armancgirtî de cih girtibû, serokkomarê «Teflon» ê Amerîkayê ye. Ew di hin mijaran de aqilmend bû, lê di hin mijarên din de bi awayekî tirsnak bêaqil bû.
Ew di ziyafeta rojnamevanên Qesra Spî ya sala 2010an de, derbarê bikaranîna dronên şerker li dijî «Birayên Jonas» henek kir. Niha Dewletên Yekbûyî û Îsraîl bi awayekî birêkûpêk kiryarên terorîstî pêk tînin û zanayên Îranî, Ayetullah Xamineyî û malbata wî dikin hedef û terorîze dikin.
Walberg zêde kir: Di demên dawî de jî, serhildanên li Ceuta ya Spanyayê bi gotegotên medyaya civakî hatin teşwîqkirin; tiştek ku Îsraîl bi wê navdar e. Di wan bûyeran de 150 kes mirin. Her wiha qezaya trênê ya li Spanyayê 69 kesan kuşt. Nermalava trênê ji aliyê Pîşesaziya Hewayî ya Îsraîlê ve hatiye peyda kirin.
Netanyahu çend meh berê hişyarî dabû ku Spanya dê ji ber ambargoya li ser Îsraîlê û qedexekirina keştiyên ku çek ji bo Îsraîlê hildigirin, zû cezayê vê yekê bibîne. Amerîka û Îsraîl di destpêka vê salê de li Îranê jî sabîtaj kirin.
Dewletên Yekbûyî peymanşikên e û partiyên Îsraîlî piştgirên jenosîdê ne
Walberg tekez kir ku Dewletên Yekbûyî aktorekî cîhanî û welatekî peymanşikên e; rastiyek ku Obama bi danîna navbeynkariya xwe li hember xiyanetên Trump eşkere kiriye.
Mîna ku Obama serokkomarê rastîn be û li şûna wî dînbûyê pîr û bêaqil ku tenê bi nav serdestiyê di destê xwe de digire, têkçûna wî qebûl dike. Niha berpirsiyariya Îranê ye ku bi sebir dawîbûna vê têkçûna dîrokî ya Amerîkayê li benda wê bimîne û di vê demê de bi tevahî hişyar be û li hemberî hemû hîle û planên qirêj baldar bimîne.
Ev nivîskarê Kanadayî di dawiya hevpeyvînê de, derbarê encamên hilbijartinên Îsraîlê, paşeroja Netanyahu û çarenûsa damezrandina hikûmeta koalîsyonê, got:
Her du partiyên sereke yên Îsraîlê piştgirên jenosîdê ne. Beşdariya berbiçav a Erebên Îsraîlê dikare hevsengiya hêzê di destê wan de bihêle. Heke Eisenkot ewqas wêrek be ku wan bike beşek ji avahiya desthilatdariyê, dibe ku hêviyek ji bo Filistîniyan çêbibe; lê ev yek dê bi hemû prensîb û bingehên Siyonîzmê re di nakokiyê de be.
Walberg zêde kir: Ez nafikirim ku Trump di rewşekê de be ku bikaribe di karûbarên Îsraîlê de destwerdanê bike. Ew piştî têkçûna xwe li hemberî Îranê û li ber têkçûnekê li Dewletên Yekbûyî, êdî wê pozîsyon û baweriya berê ya xwe li wir winda kiriye.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Amerîka
- Barack Obama
- Qesra Spî
- Siyonîzm
- Donald Trump
- Senato
- Tom Barrack
- Chris Murphy
- Îran
- Bercam
- Kendava Farisî
- Îsraîl
Your Comment