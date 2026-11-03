Li gorî agahiya Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlu’l-Beyt (s.x) –ABNA– Berpirsên Amerîkî sibeh zû ya roja Sêşemê ji rojnameya «The Wall Street Journal» re ragihandin ku artêşa Amerîkayê êrîşî Girava Qeşmê kiriye.
Çavkaniyên ku navên wan nehatine eşkerekirin, îdia kirin: «Amerîka çend hefte ye ku êrîşên sînorkirî li dijî Îranê dike.»
Di vê raporê de hatiye îdiakirin: «Êrîşên Amerîkayê xwedî armanceke parastinê ne û armanca wan ew e ku rê li ber êrîşa Îranê ya li ser keştiyên bazirganî di Tengava Hurmuzê de bigirin.»
Rojnameya «The Wall Street Journal» bi vegotina ji berpirsên Amerîkî nivîsî: «Rêveberiya Waşingtonê her tim bi gefên ku hêzên Amerîkî li herêmê rastî wan tên, mijûl e û hewl dide wan kontrol bike.»
Çavkaniyek din jî zêde kir ku Amerîka êrîşên xwe yên dawî li ser Îranê eşkere nepejirandibû, da ku nîşan nede ku ji nû ve destpêkirina şerê li dijî Îranê dike plan.
Ji aliyekî din ve, tora televîzyonê ya «NewsNation» jî bi vegotina ji berpirsêkî Amerîkî ragihand: «Di dema êrîşan li ser Girava Qeşmê de, dezgehên radarê û cihên avêtina mûşekên Îranê hatin armancgirtin.»
Ev çavkanî îdia kir: «Me ev êrîş di bersiva bikaranîna mûşekên erd-hewa ji aliyê Îraniyan ve li dijî amûr û milkên Amerîkayê pêk anî.»
Çend deqeyan piştî vê yekê, malpera «Axios» jî nivîsî ku hêzên Îranê êvara roja Duşemê ber bi balafireke şer a Amerîkî ve mûşek avêtine. Piştî vê yekê, balafira şer a Amerîkî ji bo parastina xwe, cihê avêtina mûşekan kir hedef.
Trump çend saetan berî êrîşê behsa îhtîmala gihîştina peymanekê bi Îranê re kir û îhtîmala êrîşeke leşkerî piştî hilbijartinên navdemê red kir
Ev di demekê de ye ku Donald Trump çend saetan berî vê kiryara êrîşkar, di çarçoveya îdiayên xwe yên nakok û gotinên dijber de, careke din û di pragenda hilbijartinên navdemê yên Kongreyê de, dema ku îhtîmala têkçûna Komarparêzan zêde xuya dikir, bi dayîna sozê îdia kir: «Îran dixwaze bigihîje peymanekê û dibe ku ev peyman pêk were!»
Ev berpirsê Qesra Spî, bi dubarekirina îdiayên xwe yên nakok, îdia kir: «Îro bihayê petrolê 10 dolar ketiye û ev mezintirîn daketina rojane ya di dîrokê de ye. Tu carî di yek rojê de bihayê petrolê wiha neketiye. Bihayê petrolê dê dîsa gelekî kêm bibe, ji ber ku em di şer de serkeftinê bi dest dixin.»
Wî careke din gotinên xwe yên dubarekirî yên derbarê bernameya nukleerî ya aştiyane ya Îranê de dubare kir û îdia kir: «Ez nikarim bihêlim Îran bigihîje çekên nukleerî.»
Trump careke din, bi dubarekirina îdiayên xwe yên ji bo xwe ji berpirsiyariya êrîşê li ser Îranê rizgar bike, got: «Bêguman, ez ewqas jê bawer nînim ku em bikaribin navê wê şer bikin, ji ber ku em çend mehan e ku di rastiyê de pevçûneke taybet me nebûye û em bi hêz kontrola Tengava Hurmuzê di destê xwe de digirin!»
Serokkomarê Amerîkayê rojek berî hilbijartinên navdemê yên Kongreyê, ji Amerîkiyan re got: «Hêvî dikim ku gel dema dengdana xwe dike, kêm bûna bihayê petrolê jî li ber çavan bigire!»
Trump di beşeke din a axaftina xwe de, bi behskirina veberhênanên ku li vî welatî hatine kirin, got ku di dema rêveberiya wî de avakirina kargehên cuda, di nav de navendên hilberîna zîrekiya çêkirî ya pir pêşketî, kargehên çêkirina otomobîlan û navendên dermanan, berfireh bûne.
Wî got: «Niha jî kargeh tên avakirin. Heta niha 22,5 trîlyon dolar li Amerîkayê hatiye veberhênan. Em kargehên çêkirina otomobîlan, kargehên hilberîna zîrekiya çêkirî ya pir pêşketî, her wiha navendên hilberîna dermanan û laboratuwaran ava dikin.»
Trump her wiha, di çarçoveya îdiayên xwe yên nakok de, piştî axaftina xwe û di bersiva pirsa rojnamevanekî de, îhtîmala êrîşeke leşkerî piştî hilbijartinên navdemê red kir.
«Garett Haake», rojnamevanê NBC News, di tora civakî ya Xê de nivîsî: Trump piştî axaftina xwe ya li Washingtonê, di bersiva pirsekê derbarê îhtîmala êrîşeke din li dijî Îranê piştî hilbijartinên navdemê yên Kongreyê de, got: «Na.»
Li gorî gotina vê rojnamevanê, Trump dema ku ji civînê derdiket, bersiva pirsêke din neda.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Girava Qeşmê
- Amerîka
- Tengava Hurmuzê
- Benderên başûrê Îranê
- Şerê Îran û Amerîkayê
- Donald Trump
- Hilbijartinên navdemê yên Amerîkayê
- Hilbijartinên Amerîkayê
- Danûstandinên Îran û Amerîkayê
Your Comment