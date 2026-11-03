Li gorî rapora Ajansa Nêvneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) – ABNA – Kampanya neteweyî ya «Yek belge, yek dijwarî» bi boneya salvegera dagirkirina balyozxaneya Amerîkayê û bi nêzîkatiyekî cuda ji bo dîsa xwendina belgeyên dîrokî hatiye sêwirandin. Beşdarên vê çalakiyê dikarin bi sûdwergirtina ji derfetên lîstikê, hunerê, medyayê û çalakiyên çandî, belgeyên balyozxaneyê bikin bingehek ji bo danûstandinê, vegotinê û çalakiya civakî.
Di beşa ciwanan de, du lîstikên razberî-casusî, komîkên çîrokî û pêşangeheke virtual hatiye amadekirin. Ciwan dikarin bi serdana malpera game.usdoc.ir beşdarî dijwariyên hatine sêwirandin bibin.
Xelatên vê beşê ji sê kartên diyariyê yên her yek bi nirxa sê milyon toman, ligel lîstika hêja ya «Mîras» ji bo kesên yekem, û pênc kartên diyariyê yên her yek bi nirxa du milyon toman ji bo kesên piştî wan pêk tên. Beşdarên ku di her sê qonaxên lîstikê, komîkê û pêşangeha virtual de herî kêm 70 pûan bistînin, dê bikevin lotikê xelatan.
Di beşa çalakvanên medyayê û kesên eleqedar bi dîroka hevdem de, komek ji 120 belgeyên bijartî yên balyozxaneya Amerîkayê hatiye danîn ber destê beşdaran. Ew dikarin belgeyekê hilbijêrin û bi karanîna şêweyên cuda yên pirmedyayî, wek vîdyo, komîk û stori, naveroka wê vegêrin û nûneratiya wê bikin.
Kesên eleqedar dikarin berhemên xwe yên çêkirî bi rêya peyamgihêna Eita bi jimareya 09961891223 an jî bi rêya rêveberê kanala «Belgeyên Balyozxaneya Casusiyê» di peyamgihên din de bişînin.
Beşeke din a vê kampanyayê ji bo çalakvanên çandî û mamosteyan hatiye veqetandin. Di vê beşê de derfeta lidarxistina pêşangeha «Diyariya Amerîkayê; taybet ji bo Şerê Remezanê» bi mijarên ku ji belgeyên balyozxaneya casusiyê hatine hilbijartin, hatiye peyda kirin.
Çalakvanên çandî û saziyên eleqedar dikarin vê pêşangehê li navendên çandî û perwerdehiyê lidar bixin û wêneyên çawaniya lidarxistina wê bişînin û bi vî awayî beşdarî vê beşê bibin. Ji bo kesên ku di vê beşê de têne hilbijartin, sê kartên diyariyê yên her yek bi nirxa sê milyon toman hatine veqetandin.
Encamên kampanyaya neteweyî ya «Yek belge, yek dijwarî» piştî bidawîbûna meha Abanê, bi rêya kanalên ragihandinê yên «Belgeyên Balyozxaneya Casusiyê» dê bên ragihandin.
Kesên eleqedar ji bo bidestxistina agahiyên zêdetir û beşdarbûna di vê kampanyayê de dikarin serdana malpera belgeyên balyozxaneya casusiyê li navnîşana usdoc.ir/sh/3vq5ob1j û kanalên ragihandinê yên «Belgeyên Balyozxaneya Casusiyê» bikin.
................
Dawiya nûçeyê/
Etîket
- Balyozxaneya casusiyê
- Şerê Remezanê
- Kanala «Belgeyên Balyozxaneya Casusiyê»
- Belge
- Kampanya
- Îran
Your Comment