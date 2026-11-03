Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Li ser bingeha belgeyek fermî, Dadgeha Lêkolînê ya Çemçemalê biryara girtina Mihemed Hacî Mehmûd, serokê Partiya Sosyal-Demokrata Kurdistanê, daye.
Çavkaniyek jî ragihandiye ku ev gilî derbarê navenda Partiya Sosyal-Demokrata Kurdistanê ya li bajarê Tekiyeyê, ku girêdayî navçeya Çemçemalê ye, de ye.
Di belgeya ku ji aliyê Dadgeha Lêkolînê ya Çemçemalê ve hatiye derxistin û ji aliyê dadger Mihemed Settar Ebdullah ve hatiye îmzekirin, fermana girtina Mihemed Hacî Mehmûd hatiye dayîn. Di heman belgeyê de ji hemû endamên destgeha dadwerî û hêzên peywendîdar hatiye xwestin ku wî nas bikin û binçav bikin.
Li gorî vê belgeyê, navê wî yê fermî Mihemed Mehmûd Ehmed Hesen e, ku bi navê Mihemed Hacî Mehmûd tê naskirin. Ew di sala 1953’an de hatiye dinê, niştecihê gundê Gulxane yê parêzgeha Helebceyê ye û serokê Partiya Sosyal-Demokrata Kurdistanê ye.
Dadgeha Lêkolînê ya Çemçemalê di biryara xwe de ragihandiye ku gilîyekî qanûnî li dijî Mihemed Hacî Mehmûd hatiye tomarkirin û ew di wextê diyarkirî de li pêşiya dadgehê amade nebûye. Ji ber vê yekê, dadgehê li gorî maddeya 11’an a Qanûna jimare 3 ya sala 2018’an, ya derbarê rakirina destdirêjiya li ser milk û erdan, biryara girtina wî daye.
Çavkaniyek agahdar jî diyar kiriye ku ev doz girêdayî navenda Partiya Sosyal-Demokrata Kurdistanê ya li herêma Tekiyeyê ye. Ew milk ji aliyê dadgehê ve wekî milkek ku destdirêjî lê hatiye kirin hatiye nirxandin. Ji ber ku serokê partiyê ji bo bersivdana gilîyê li pêşiya dadger amade nebûye, biryara girtina wî hatiye derxistin.
……….
Dawîya Peyamî/
Your Comment