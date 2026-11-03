Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Nerazîbûna xwendekaran li hember siyaseta perwerdehiyê ya Hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê derbarê zimanê Kurdî de, li herêmên cuda yên herêma Cizîrê berdewam dike. Xwendekar û malbatên wan bi lidarxistina civînên nerazîbûnê û weşandina daxuyaniyan, biryara Wezareta Perwerdehiya Sûriyeyê ya ku di sala xwendinê ya 2026-2027’an de tenê sê saet di hefteyê de ji bo hînkirina zimanê Kurdî veqetandiye, rexne kirin û ew li dijî mafên zimanî û perwerdehiyê yên Kurdan nirxandin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Hawarê, di doza herî dawî de, xwendekarên dibistana «Yûsif El-Ezme» ya bajarê Dêrikê, di 8’ê Îlonê de çalakiyeke protestoyî li dar xistin. Xwendekar pêşî li hewşa dibistanê kom bûn û bi stranbêjiya stranên Kurdî, meşa xwe ber bi kompleksa perwerdehiyê ya vê bajarê ve dest pê kirin.
Protestokaran di dema meşê de bi dirûşmeyên wekî «Zimanê me nasnameya me ye»، «Bê zimanê Kurdî jiyan tune ye» û «Em zimanê xwe dixwazin»، daxwaza bihêzkirina cihê zimanê Kurdî û veguherandina wî bo zimanê sereke yê hînkirina hemû dersan li dibistanan kirin.
Piştî civîna li ber kompleksa perwerdehiyê, xwendekar çûn avahiya rêveberiya navçeya Dêrikê û bi Şîro Şero, rêveberê vê navçeyê re hevdîtin kirin. Di vê hevdîtinê de, wan daxwaza naskirina fermî ya zimanê Kurdî, hînkirina hemû bernameyên perwerdehiyê bi vî zimanî û rawestandina beşdarbûna dersan heta pêkanîna daxwazên xwe kirin.
Şîro Şero jî di bersiva daxwazên xwendekaran de, piştgiriya xwe ji mafê perwerdehiya bi zimanê dayikê re ragihand û got: «Em piştgiriya mafê xwendekaran ji bo xwendina bi zimanê dayikê yê xwe dikin û ji bo fermîkirina zimanê Kurdî li Sûriyeya nû dixebitin.»
Wî herwiha tekez kir ku daxwazên xwendekaran bi rêyên qanûnî dê bigihînin saziyên berpirsiyar. Şero bi amaje bi berdewamiya hewldanan ji bo parastina zimanê Kurdî, tekez li ser mafê hemû civakên Sûriyeyê kir ku di hemû qonaxên xwendinê de bi zimanê dayikê xwe bixwînin û bikar bînin.
Di heman demê de, li herêma Girke Legê jî xwendekar û malbatên wan li dijî biryara Wezareta Perwerdehiya Sûriyeyê nerazîbûn nîşan dan. Xwendekarên dibistana Şehîd Sardar ya bajarokê Rimêlanê bi weşandina daxuyaniyekê, veqetandina tenê sê saetan di hefteyê de ji bo hînkirina zimanê Kurdî red kirin û daxwaza misogerkirina mafê xwendinê bi zimanê dayikê kirin.
Di vê daxuyaniyê de, ku ji aliyê xwendekarekî bi navê Hesen Elî ve hatiye xwendin, biryara Wezareta Perwerdehiyê wekî binpêkirina mafên rewa yên Kurdan hate binavkirin û ji aliyê perwerdehî, civakî û demokratîk ve wekî biryareke neguncaw û nayê qebûlkirin hate nirxandin. Di daxuyaniyê de herwiha hat tekez kirin ku sînordarkirina hînkirina zimanê Kurdî li dijî mafên qanûnî yên gelan ji bo bikaranîna zimanê dayikê ye.
Xwendekar û malbatên wan ji Wezareta Perwerdehiya Hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê xwestin ku ev biryar betal bike û sererast bike û derfetê peyda bike ku hemû dersên dibistanan li herêmên Kurdnişîn bi zimanê Kurdî bên dayîn. Wan ragihand ku heta ku zimanê Kurdî wekî zimanê hînkirina hemû dersan neyê pejirandin, ew dê beşdarî dersan nebin.
Li gundê Sekra, li nêzî bajarê Girke Legê jî xwendekarên dibistana Şehîd Şîvan bi weşandina daxuyaniyeke din, nerazîbûna xwe li hember sînordarkirina hînkirina zimanê Kurdî ragihandin. Ev daxuyanî ji aliyê xwendekareke bi navê Sûtelana Heco ve hate xwendin.
Xwendekarên vî gundî jî ji Hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê xwestin ku di biryara xwe de ji nû ve binêre û mafê berdewamiya xwendinê bi zimanê Kurdî misoger bike. Wan tekez kir ku heta mafê perwerdehiya bi zimanê dayikê neyê nasîn, ew dê venegerin dibistanan.
Ev nerazîbûn di demekê de berdewam dikin ku biryara Wezareta Perwerdehiya Hikûmeta Demkî ya Sûriyeyê ya sînordarkirina hînkirina zimanê Kurdî bi sê saetan di hefteyê de, bûye yek ji xalan sereke yên nakokiyê di navbera daxwazên perwerdehî û zimanî yên Kurdan û siyaseta perwerdehiyê ya hikûmeta nû ya Sûriyeyê de.
……….
Dawiya Peyamî/
Your Comment