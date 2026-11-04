Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlu’l- Beytê (s.x) – ABNA –Encamên dawîn ên hilbijartinên navdemî yên Kongreya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê nîşan didin ku Partiya Demokrat di gelek eyaletên girîng ên vî welatî de serkeftinek berfireh bi dest xistiye û Partiya Komarparêz rastî têkçûnek mezin hatiye. Ev hilbijartin bûye sedema guherîna kontrola Senayê û, li gorî texmînên medyayê, Meclîsa Nûneran jî ketiye bin kontrola Demokratan. Ev encam bertekên Donald Trump, Serokê Komarê yê Amerîkayê, û gelek berpirsiyarên payebilind ên her du partiyan li pey xwe aniye.
Hilbijartinên navdemî yên Amerîkayê roja sêşemê, 3ê Mijdara 2026an (12ê Abana 1405an), pêk hatin. Di vê hilbijartinê de, pêşbaziya ji bo diyarkirina pêkhateya nû ya Kongreyê, hilbijartinên walîtiyê û meclîsên eyaletan bûbû yek ji girîngtirîn ceribandinên siyasî yên ji bo hikûmeta duyemîn a Donald Trump.
Li gorî nûçeyên herî nû yên ajansên Associated Press û Reuters û tora CBS, Demokratan bi bidestxistina hejmarek kursiyên ku berê di destê Komarparêzan de bûn, kontrola Senayê bi dest xistine. Tora CBS jî ragihandiye ku Demokratan di hilbijartinên Meclîsa Nûneran de serkeftine û piraniya kursiyên wê meclîsê bi dest xistine.
Li gorî encamên ragihandî û texmînên medyayê, Komarparêzan piraniya xwe di her du meclîsên Kongreyê de winda kiriye. Lê dîsa jî hejmartina dengên hin navçeyan berdewam e û pêkhateya dawîn a kursiyan hîn bi tevahî nehatîye zelalkirin.
Têkçûna Komarparêzan di eyaletên girîng û kevneşopî de
Yek ji taybetmendiyên herî girîng ên hilbijartinên dawî, serkeftina namzetên Demokrat di hejmarek eyaletên ku di hilbijartinên berê de wekî bingeha sereke ya Partiya Komarparêz û Donald Trump dihatin hesibandin, bû.
Li gorî rapora Associated Press, Demokratan di pêşbaziyên Senayê de karîbûne hin kursiyên Komarparêzan di eyaletên Texas, Karolînaya Başûr, Kansas, Karolînaya Bakur û Ohio de bi dest bixin.
Li Texasê, James Talarico, namzetê Demokrat, karîbû Ken Paxton, namzetê Komarparêz ê ku piştgiriya Trump jê re hebû, têk bibe. Ev encam ji ber wê yekê girîng e ku serkeftina Demokratan di hilbijartinên Senaya vê eyaletê de piştî çend dehsalan pêk hatiye.
Demokratan di hilbijartinên walîtiyê de jî destkeftiyên girîng bi dest xistine. Li Texasê, Gina Hinojosa karîbû Greg Abbott, walîyê Komarparêz ê vê eyaletê, têk bibe. Her wiha namzetên Demokrat li eyaletên Ohio, Iowa û Georgia jî karîbûne postên walîtiyê bi dest bixin.
Ev encam nîşan didin ku guherîna meyla dengdanê tenê bi navçeyên pêşbaziyê re sînordar nebûye; hin deverên ku bi kevneşopî piştgirî didan Komarparêzan jî zêdebûna piştgiriya Demokratan dîtine.
Berteka Trump: Ji rexnekirina namzetên têkçûyî heta ragihandina amadebûna hevkariya bi Demokratan re
Donald Trump di yekemîn bertekên xwe yên li hember encamên hilbijartinê de hewl da ku têkçûna Komarparêzan ji performansa xwe ya kesane cuda nîşan bide.
Serokê Komarê yê Amerîkayê di peyamekê de li ser tora civakî ya Truth Social nivîsî:
«Navê min di lîsteya dengdanê de tunebû; heke hebûya, me bi cudahiyeke mezin serdiket.»
Trump piştî têkçûna Greg Abbott, walîyê Komarparêz ê Texasê, ew bi dûrketina ji prensîbên Partiya Komarparêz tawanbar kir û îdia kir ku ev yek di têkçûna wî ya hilbijartinê de rolek lîstiye.
Ji aliyekî din ve, Trump di dema ragihandina encamên hilbijartinê de rexne li tora Fox News û anketên vê torê jî girt.
Digel vê yekê, Serokê Komarê di hevpeyvînekê de bi rojnameya New York Times re ragihand ku ew ê encamên hilbijartinê qebûl bike û ji bo hevkariyê bi Demokratan re amade ye.
Wî got ku ew bi tevahî amade ye encamên hilbijartinê qebûl bike û dê hewl bide bi nûnerên Demokrat re ji bo gihîştina lihevhatinan hevkariyê bike.
Berteka rêberên Demokrat: Dengê gel ji bo guherandina rêça siyasî ya Amerîkayê
Serkeftinên hilbijartinê yên Demokratan bi pêşwaziya rêberên vê partiyê re rû bi rû bûne.
Chuck Schumer, rêberê Demokratan di Senayê de, piştî ragihandina encaman got ku gelê Amerîkayê dengê xwe daye guherînê û pêkhateya siyasî ya Senayê rastî veguherînek ji nifşekî nû re hatiye.
Schumer ji hemwelatiyên Amerîkayê re got:
«Alîkarî di rê de ye.»
Hakeem Jeffries, rêberê Demokratan di Meclîsa Nûneran de, jî di berteka xwe ya li hember destkeftiyên hilbijartinê yên partiya xwe de behsa destpêkirina qonaxeke nû di siyaseta Amerîkayê de kir.
Jeffries bi îşaretkirina zêdebûna piştgiriya dengderan ji namzetên Demokrat re li eyaletên cuda, tekez kir ku partiya wî ji bo vegerandina piraniya kursiyên Meclîsa Nûneran xebitiye.
Wî her wiha serkeftinên Demokratan ne tenê wekî serkeftineke partî, lê wekî pêşveçûneke xwedî girîngiya neteweyî binav kir.
John Ossoff, senatorê Demokrat ê eyaleta Georgia, ku karîbû careke din bikeve Senayê, jî di civîna bi alîgirên xwe re de got ku gelê Amerîkayê bi dengên xwe nerazîbûna xwe ji performansa Donald Trump re nîşan daye.
Wî encama hilbijartinê wekî nîşaneke nerazîbûna dengderan ji polîtîkayên hikûmeta niha ya Amerîkayê re nirxand.
Berteka Komarparêzan: Destpêkirina rexneyan li ser performansa Trump
Di aliyê din de, encamên hilbijartinê bûne sedema derketina rexneyan di nav hin kesayetî û berpirsiyarên hilbijartinê yên Partiya Komarparêz de.
Associated Press ragihandiye ku hejmarek ji berpirsiyarên Sitadên hilbijartinê yên Komarparêzan, polîtîkayên Trump û performansa hikûmeta wî wekî hin sedemên sereke yên têkçûna partiyê di hilbijartinan de nîşan dane.
Li gorî gotina wan kesan, nerazîbûna dengderan ji rewşa aborî, zêdebûna lêçûnên jiyanê û hin polîtîkayên hikûmetê bûne sedema kêmbûna piştgiriyê ji namzetên Komarparêz re.
Ken Paxton, namzetê têkçûyî yê Komarparêzan di hilbijartinên Senaya Texasê de, jî dema ku pîrozbahî li hevrikê xwe yê Demokrat kir, qebûl kir ku Komarparêzan li seranserê Amerîkayê şevek hilbijartinê ya dijwar derbas kiriye.
Aborî, şerê Îranê û polîtîkayên Trump di navenda bala dengderan de
Nirxandinên destpêkê yên medyayên Amerîkî û anketên ku ji dengderan hatine kirin nîşan didin ku mijarên aborî, lêçûnên jiyanê, polîtîkayên koçberiyê, şerê Îranê û awayê rêvebirina hikûmeta federal di nav mijarên herî girîng ên vê hilbijartinê de bûne.
Li gorî daneyên anketa derketina ji sindoqên dengdanê (Exit Poll) ku ji aliyê Reuters ve hatine weşandin, nêzîkî nîvê dengderan hilbijartinên navdemî wekî derfetekê ji bo nîşandana nerazîbûna xwe ji Trump re dîtine.
Her wiha, nêzîkî ji sedî 70ê bersivderan daxwaza zêdekirina rola çavdêriya Kongreyê li ser performansa serokkomar kirine.
Ev encam nîşan didin ku hilbijartinên dawî, ji bilî diyarkirina pêkhateya Kongreyê, bûne qada nirxandina giştî ya performansa hikûmeta Trump jî.
Bandorên siyasî yên hilbijartinê li ser du salên mayî yên desthilatdariya Trump
Veguhastina kontrola Kongreyê ji Komarparêzan bo Demokratan dikare di du salên mayî yên serokatiya Trump de hevsengiya hêza siyasî li Washingtonê biguherîne.
Bi bidestxistina piraniya her du meclîsan, Demokratan dê derfetên zêdetir hebin ku çavdêriyê li ser performansa hikûmetê bikin, danişînên lêkolînê li dar bixin, polîtîkayên îcrayî binirxînin û bandorê li ser pêvajoya pejirandina qanûnan bikin.
Ji aliyê din ve, kontrolkirina Senayê dikare bandorê li ser pêvajoya pejirandina tayînkirinên hikûmetê, di nav de hin berpirsiyarên payebilind û namzetên postên dadweriyê jî, bike.
Lêbelê, Trump hîn jî xwedî desthilatên qanûnî yên serokkomariyê ye; di nav wan de mafê vetokirina biryarên Kongreyê jî heye. Ev yek dikare bibe sedema zêdebûna nakokiyên siyasî û rawestandina pêvajoya qanûnsaziyê di navbera Qesra Spî û Kongreyê de.
Bi giştî, encamên ragihandî yên hilbijartinên navdemî yên Amerîkayê di sala 2026an de nîşan didin ku Demokratan karîbûne pozîsyona xwe ya siyasî di asta neteweyî de xurtir bikin, lê Komarparêzan rastî kêmbûneke berbiçav a hêza xwe ya hilbijartinê hatine.
Ji girîngtirîn guherînên vê hilbijartinê dikarin van mijaran bin: guherîna piraniya Senayê, ragihandina serkeftina Demokratan di Meclîsa Nûneran de, têkçûna Komarparêzan li hin eyaletên kevneşopî yên vê partiyê, rexneyên hin berpirsiyarên Komarparêz û daxuyaniyên cuda yên Donald Trump li ser encamên hilbijartinê.
Bi berdewamkirina hejmartina dengan li hejmarek navçeyên hilbijartinê, pêkhateya rast û dawîn a Kongreyê hîn di qonaxa zelalkirinê de ye. Lêbelê, encamên ku heta niha hatine ragihandin nîşan didin ku hevsengiya hêza siyasî li Washingtonê rastî guherîneke girîng hatiye.
Dawiya peyamê
Etîket
- Donald Trump
- Hilbijartinên Amerîkayê
- Demokrat
- Senatoya Amerîkayê
- Partiya Komarparêz
Hilbijartinên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê
Your Comment