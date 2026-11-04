Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehli-Beyt (s.x) – ABNA – Li ser bingeha encamên ku ji aliyê medyayên Amerîkayê ve hatin ragihandin, Ebdul Seyîd, berendamê Demokratan, di pêşbaziya hilbijartinê ya nêzîk a eyaleta Mîşîganê de karî li hember Mike Rogers, nûnerê berê yê Komarîxwazan ê Kongreyê, bi ser bikeve û kursiya pêşbazkirî ji bo Demokratan biparêze.
El-Seyîd ku berê di warê tenduristiya giştî de çalak bû, piştî serkeftina di pêşbaziyên navxweyî yên Demokratan de, ji bo bidestxistina kursiya senatoyê ya ku bi îstifaya Gary Peters vala bûbû, ket pêşbaziyê bi berendamê Komarîxwazan re.
Serkeftina wî di kampanyayeke de pêk hat ku tê de baweriyên wî yên îslamî bûne yek ji sereke tewereyên nakokiyê. Donald Trump û kesayetên din ên Komarîxwaz gelek caran êrîşî paşxaneya wî ya olî kirin.
Ev serkeftin ji ber vê yekê girîng e ku Mîşîganê di hilbijartinên serokatiyê yên sala 2024an de bi cudahiyeke hindik deng da Donald Trump. El-Seyîd bi vê encamê kursiya girîng a Demokratan li Senatoyê parast û bû yekem Muslimê hilbijartî ji bo endamtiya di Senatoya Amerîkayê de.
Li gorî rapora medyayên Amerîkayê, El-Seyîd bi destpêkirina xebata Kongreya nû di Çileya 2027an de, çalakiya xwe li Senatoyê dest pê dike; bûyerek ku wek xaleke veguherînê di amadebûna Musliman de di bilindtirîn saziya qanûndanînê ya Amerîkayê de tê hesibandin.
...............
Dawiya peyamê
Your Comment