Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlu’l- Beytê (s.x) – ABNA – Bi veguhastina ji New York Post:
Hejmarek ji kesayetiyên nêzîkî Donald Trump, Serokê Komarê yê Amerîkayê, şerê li dijî Îranê wekî sedema sereke ya têkçûna Komarparêzan di hilbijartinên navdemî de û windakirina piraniya vê partiyê di Meclîsa Nûneran û Senayê de dibînin.
Ev kesayetî bawer dikin ku lêçûnên aborî yên şer, bi taybetî zêdebûna bihayê sotemenî û enerjiyê, nerazîbûna dengderan zêde kiriye û bûye sedema têkçûna hilbijartinê ya Partiya Komarparêz.
Şerê li dijî Îranê; lêçûneke ku li hesabê Trump hat tomarkirin
Yek ji stratejîstên Partiya Komarparêz, ku di kampanyayên hilbijartinên navdemî de beşdar bûye, di hevpeyvînekê de bi rojnameya New York Post re, bi rexnekirina encamên şerê got:
«Hêvî dikim Chuck Schumer bi Benjamin Netanyahu re têkilî dayne û ji ber serkeftina xwe pêşwazî lê bike; ev şer felaket bû!»
New York Post bi veguhastina ji gotinên stratejîstekî din ê payebilind ê Komarparêzan, bi îşaretkirina zêdebûna bihayê benzînê û mazotê, tekez kir ku sedema sereke ya zêdebûna lezgîn a lêçûnên enerjiyê şerê Îranê bû, ne bacên bazirganî.
Wî got ku heke Partiya Komarparêz dixwaze pozîsyona xwe ji nû ve ava bike, divê di gavê yekem de dawî li şerê Îranê bîne û vegere ser siyasetek derve ya ku berjewendiyên Amerîkayê dixe pêş.
Her wiha, çavkaniyek nêzîkî Trump bi zimanekî tund rexne li rola şêwirmendên serokkomar kir ku ew Trump ber bi şer ve birine û wan bi pêşkêşkirina şîretên şaş tawanbar kir.
Rexne li şêwirmendên Trump; şerê bê stratejiya derketinê
Di domandina van rexneyan de, yek ji şêwirmendên siyasî yên Trump got ku hin kesên nêzîkî serokkomar wî xistine nav şerekî ku ji bo bidawîkirina wî tu plana rastîn û pêkan tunebû.
Wî zêde kir ku şêwirmendan Trump bi vê baweriyê razî kiribûn ku ew dikare her dem bixwaze ji pevçûnê derkeve; lê di pratîkê de, Amerîka ketibû rewşekê ku derketina hêsan ji wê tune bû.
Li gorî gotina wî, ev şêwirmend niha, li şûna ku berpirsiyariya biryara xwe qebûl bikin, hewl didin performansa xwe rewa nîşan bidin.
John Ullyot, berpirsiyarê berê yê Wezareta Parastinê ya Amerîkayê di serdema yekem a serokatiya Trump de jî, bi rexnekirina awayê rêvebirina şerê got ku heke di dema serokatiya yekem a Trump de biryareke wiha bihata girtin, îhtîmal hebû ku berpirsiyarên wê biryarê gelek zûtir ji karê xwe bên dûrxistin.
Wî tekez kir ku dengderan dengê xwe dabû Trump da ku lêçûnên jiyanê kêm bike û soza xwe ya navxweyî pêk bîne; ne ji bo ku bibin şahidê şerekî bêdawî li Îranê û zêdebûna lêçûnên jiyanê.
Tengava Hurmuzê û zexta aborî li ser hemwelatiyên Amerîkayê
Li gorî rapora New York Post, şerê Amerîka û Îsraîlê li dijî Îranê di 28ê Sibatê de û bi teşwîqa Benjamin Netanyahu dest pê kir. Ev di demekê de bû ku Trump berê îdia kiribû êrîşên esmanî yên Amerîkayê bernameya navokî ya Îranê bi tevahî tine kirine.
Wî di destpêka şer de pêşbînî kiribû ku pevçûn dê nêzîkî çar hefteyan bidome; lê ev şer zêdetirî heşt mehan dom kir.
Ev rojnameya Amerîkî nivîsiye ku astengiyên di derbasbûna keştiyan de ji Tengava Hurmuzê, di dema şer de, bûne sedema zêdebûna bihayê cîhanî yê enerjiyê. Li dû vê yekê, lêçûna sotemeniyê, rêjeya enflasyonê û rêjeya faîzê li Amerîkayê jî zêde bûne.
Ev pêşketin zexta aborî li ser malbatên Amerîkî zêdetir kiriye û bûye yek ji mijarên sereke yên rexneyan li hember siyasەتên hikûmeta Trump.
Li gorî nivîsa New York Post, her çend bi zêdebûna hêviyên derbarê danûstandinên aşitiyê û zêdebûna derbasbûna tankêrên petrolê ji Tengava Hurmuzê, bihayê petrolê roja duşemê bi awayekî berbiçav kêm bû jî, lê ev guherîn ji bo ku bandoreke eşkere li ser encamên hilbijartinê bike, pir dereng pêk hat.
Trump: Şerê Îranê beşek ji sedemên têkçûnê bû
Donald Trump di berteka xwe ya li hember têkçûna Komarparêzan de, bandora şerê Îranê li ser encamên hilbijartinê heta radeyekê qebûl kir; lê di heman demê de parastina biryara xwe ya domandina şer jî kir.
Wî di hevpeyvînekê de bi tora Fox News re got:
«Ez difikirim ku beşek ji mijarê têkildarî Îranê bû.»
Lê wî di heman demê de îdia kir ku kiryarên wî yên li dijî Îranê, li gorî encamên hilbijartina wê şevê, xwedî girîngiyeke dîrokî ya mezintir in.
Trump di berteka xwe ya li hember têkçûna namzetên Komarparêz de jî îdia kir ku heke ew bixwe di hilbijartinê de namzet bûya, encam dê cuda bûya û dengderan ji ber beşdarbûna berfireh a xwe di civînên hilbijartinê de piştgirî didan wî.
Ev daxuyanî di demekê de hatin kirin ku hejmarek ji hevalbendên siyasî yên wî, berevajî vê nirxandinê, şerê li dijî Îranê û encamên wî yên aborî wekî hin sedemên sereke yên têkçûna Partiya Komarparêz destnîşan kiribûn.
Dawiya peyamê
Etîket
- Donald Trump
- Amerîka
- Komarparêzan
- Senatoya Amerîkayê
- Meclîsa Nûneran a Amerîkayê
- Demokrat
- Têkçûna Komarparêzan
- Şerê li dijî Îranê
- Bandorên şerê li dijî Îranê
Your Comment