Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Rêberê Giranqedr ê Şoreşê di peyameke bi munasebeta Roja Neteweyî ya Tekoşîna li dijî Desthilatdariya Gerdûnî de tekez kir: Heke hîn kes hebin ku hêviyeke kêm a guherîna tevgerê an guheztinên partî û komî di pergala serdestiyê de heye, an jî difikirin ku bi danîna îmtiyazan ji Amerîkayê re dikarin wî ji dijminatiya li dijî gelê Îranê bizivirînin, ew bi giranî di xeletiyê de ne.
Nivîsa peyama Hazret Ayetullah Seyed Mucteba Huseynî Xamineyî bi munasebeta Roja Neteweyî ya Tekoşîna li dijî Desthilatdariya Gerdûnî wiha ye:
«Îro, roja neteweyî ya tekoşîna li dijî desthilatdariya gerdûnî ye û rojek e ku komek xalên girîng ên rêzûpêkê yên eniya heq li hember eniya batil, û eniya zordar li hember eniya zordarî, di xwe de kom kiriye. Dibe ku were gotin sêzdehem ya Abanê îsal, gelê Îranê erkê xwe bi Amerîkaya cangirî re ji her salekê din zelaltir û şefaftir dizane, lê venihêrtina kok, sedem û xalên girîng ên dijminatiya roj bi roj a Amerîkayê û rêzûpêka xurt a gelê Îranê li hember wê, çiraya rêya pêşeroja vê rê ye.
Xala destpêkê ya zilmê Amerîkayê li dijî gelê Îranê, zêdetirî heftê û bidehan salan berê vedigere; wê demê ku derbeya bîst û heştem ya Mirdadê rakir da ku talankirina çavkanî û sermayeyên neteweyî, bi taybetî neftê, berdewam bike. Dehan salên paşê heta serkeftina Şoreşa Îslamî jî demek bû ku hakimên Amerîkayê hewleke mezin da ku mal û milkên gelê Îranê talan bikin. Di vê rê de bi damezrandina SAVAK û serdestkirina atmosfereke giran a ewlehiyê li ser civakê, destê hikûmeta zordar a wê demê ji bo kirina her tevgera protestoyî vekirîtir kirin. Di ber deriyê serkeftina bi heybet a Şoreşa Îslamî de jî her cure hîle bikar anîn da ku hikûmeta destnîşankirî ya xwe biparêzin. Ji tevgera dijminane ya wan di serdema piştî serkeftina şoreşa mezin a gelê Îranê re jî dikare lîsteyeke dirêj a kiryarên dijî-gelî were pêşkêş kirin, ku tê de: piştgirî ji komên cudaxwaz û derbeker û munafiqên dilreş re ku ji bilî elîtan zanistî, siyasî û civakî, gelek mirovên asayî jî bi dilhişkî şehîd kirin; piştgiriya rasterast û giştgir a ji Partiya Baas re di şerê ferzkirî yê yekem de; kuştina sivîlan a balafira rêwiyan; embargoên berfireh ên dirêj û giran ên aborî; plansazî û piştgirî ji aloziyan û fîtneyên cihêreng re û heta piştgiriya çekî ji wan re; terora Serdar Silêmanî qehremanê neteweyî yê Îranê û ummeta Îslamî; dizîna mal û milkên gelê Îranê li welatên cihêreng; û di dawiyê de êrîşa rasterast a leşkerî di şerên ferzkirî yên duyem û sêyem de û şehîdkirina komeke mezin ji elîtan û zanyar û fermandar û gelek mirovên zordar ên Îranê ji zarokên nûbûyî û pitikan heta pîr û kalan, û li serê hemûyan jî Rêberê mezin ê Şoreşê quddisellahu nefsehu z-zekiyye heye.
Di hemû van qonaxan de, serokên desthilatdar ên Amerîkayê û şopînerên wê her tim li dû ferzkirina serdestiya xwe û teslîmkirina Îranê bûn û heta di guhertoyên dawî yên vê zordariyê de, hemû edeb û xuyangên derewîn û xapînok ên navneteweyî danîn aliyekî û bi rûreşî li dû parçekirina welat, çokdanîna gel, hilweşandina pergalê û tune kirina şaristaniya resen û kevnar a Îranê bûn. Û bê guman di her qonaxê de bi dîwarê hişk ê rastiya meydanê û zinarên xurt ên îradeya gelê bi xîret ê Îranê rast hatin û encama hesabên xwe yên çewt û xeyalên desthilatdarî yên xwe danîn selika lêçûnên giran li ser milên gelê Amerîkayê û hikûmetên destnîşankirî yên dewleta Amerîkayê.
Niha çîroka dijminatiya kevnar a Amerîkayê bi gelê misilman ê Îranê re, û berxwedana bi xîret a hemû Îraniyan li hember vî dijmin, gihaştiye wê cihê ku ne tenê sêzdehem ya Aban, lê hemû roj û saet, bûne rojên berxwedan û tekoşîna li dijî Şeytana Mezin. Niha sehneya Kendava Farsê, bi taybetî Tengava Hurmuzê, her ku derewderketina efsaneya têkneçûna Amerîkayê tomar kiriye, lawazî û rezîliya hikûmetên ku xwe dispêrin hêzeke ji gelê xwe pê ve, û bêwefayî û kêmasiya hêzên mezin di parastina hikûmetên xwe yên destnîşankirî de nîşan dide. Sepandina rêveberiya Îranê li ser Tengava Hurmuzê û tune kirina baregehên leşkerî yên Amerîkayê li welatên herêmê, her çend berteka li dijî destdirêjî û cînayeta Amerîkayê di şerê ferzkirî yê sêyem de bû, lê di heman demê de wek cihadekî destpêkê li dijî desthilatdariyê di pîvaneke herêmî de jî tê hesibandin ku di rewşa dubarebûna destdirêjiyan de dê pîvanên pir firehtir bigire. Ev nîşana hêzê, ligel yekitiya aliyên eniya heq û qehremaniyên jîr û bi hêz ên eniya berxwedanê ji Filistîn û Libnanê heta Iraq û Yemenê, destpêkeke ron û hêvîdar a bilindbûna ala eniya heq û amadekirina zemînê ji bo nizama nû ya cîhanê ye; ji ber ku her gav eniya heq xwe bispêre û berxwedan û fedakariyê hebe, eniya batil bi her hêz û şiyan û bi her kes û her tiştî be, nikare li ber wê bisekine û paşvekêşîn û têkçûn encama wê ya qethî ye, ku "اِنَّ الْباطِلَ کانَ زَهُوقاً" — bi rastî batil her tim tune bûyî ye.
Sipas ji bo Xwedê, gelê Îranê dersên mezin ji hînayên Îslama resen a Mihemedî (s.x.a) û zanistên Şoreşa Îslamî û dibistana rêberên xwe yên hişmend, Xumeynî yê Mezin û Xamineyî yê Şehîd (Xwedê cihê wan her duyan bilind bike) baş fêr bûye û roj bi roj bi pêkhatina sozên Xwedê, îmana wî bi rastiya vê rê kûrtir bûye. Îro ji ber rûreşiya xwe-sazkirî ya desthilatdaran, hêz û serdestiya Amerîkayê ya ber bi hilweşînê ve di her du rehendên hêza hişk a leşkerî û hêza nerm a navneteweyî de têkçûneke bêvegere dîtiye û pêvajoya hilweşîna wê bilez bûye.
Heke hîn kes hebin ku hêviyeke kêm a guherîna tevgerê an guheztinên partî û komî di pergala serdestiyê de heye, an jî difikirin ku bi danîna îmtiyazan ji Amerîkayê re dikarin wî ji dijminatiya li dijî gelê Îranê bizivirînin, ew bi giranî di xeletiyê de ne. Ev xeyala betal, nankirina li hember serkeftinên mezin e ku gelê misilman ê Îranê di bin siya xwe-spartin û berxwedan û cihadê de bidest xistiye. Arzûya Şeytana Mezin, teslîmbûna bêmerc û bêşert a gelê Îranê ye û kêmtirîn meyla teslîmbûnê ber bi dijminê serdest re, dê sermayeya mezin a ku bi bereketa xwîna şehîdan û bi fedakariya takekesên gel hatî bidest xistin, berba bide û dê dijminê desthilatdar ji bo zêdexwaziya bêtir û şer û wêrekiyên paşê wêrektir bike.
Tenê rêya gihîştina xala astengkirina mutleq, berdewamkirina stratejiya "Îran her ku bihêztir" e di rêya pêşkeftina giştgir de; û yekbûn, yekitî û hevgirtina civakî, hêmana sereke ya serkeftinê di vê rê de ye ku divê li ser her gotar û kirara takekesî û civakî ya gel û berpirsan serdest be. Di vê çarçoveyê de, her ku piştgiriyên gel ji berpirsan pêwîst e, berdewam û bilindkirina bala berpirsan li ser xizmeta zêde û cihadî û dilsoziya bi gel re û peydakirina debara jiyanê û aramiyê û pêşkeftina madî û manewî û parastina rûmet û serxwebûna wan jî xwedî giringî ye.
Qata pêşeng ji bo avakirina pêşeroja ron û bi heybet a Îrana delal, ciwan, xwendekar û şagirtên me ne ku divê bi berdewamî li dû dagirkirin û wêrankirina hêlîna tarî ya "bêhêvî û umêdexistin û nebûnan" û fethkirina mala ron a "hêvî û em dikarin" bin. Pêwîstiya vê mîsyonê, perwerdehiya derasayî û çekdarkirin bi her cure çekên zanist û teqwa û şarezayî û exlaq û îrade û hewla derasayî, û "hevpactî" ji bo gihîştina armancên bilind e.
Hêvî ye ku bi lutfê Xwedê û duaya serwerê me (Xwedê werele xefacê) gelê Îranê serkeftin û bextewarî û pêşkeftina giştgir her ku zûtir tecrûbe bike, û sedemên hilweşîna her ku zêdetir û zûtir a serdestiya Şeytana Mezin were amade kirin. "اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيداً وَ نَراهُ قَريباً" — bi rastî ew wê dûr dibînin û em wê nêzîk dibînin.»
...........
Dawiya peyamê/
Etîket:
- Rêberê Şoreşê
- ( 4Mijdarê )13 Aban
- Amerîka
- Îran
- Ayetullah Seyîd Mûçteba Xamineyî
Your Comment