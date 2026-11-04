Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Di beşên berê yên vê rêzenivîsê de, şîretên Serokê Şehîd yê Şoreşa Îslamî di dirêjahiya salekê beriya şehadetê de ji bo gelê hatî şandin, berpirsyarên sîstemê, rêveberên bilind ên saziyên îcrayî û nûnerên Meclîsa Şûraya Îslamî hatin lêkolîn kirin. Di vê beşê de, dawîn şîretên Serokê Şehîd ji berpirsyarên Hêza Dadweriyê re tên lêkolîn kirin.
Dawîn hevdîtina Serokê Şehîd yê Şoreşa Îslamî bi serok û berpirsyarên Hêza Dadweriyê re, di 25ê Tîrmeha 1404an de pêk hat. Ev hevdîtin, ku yekem hevdîtina wî ya gelemperî piştî şerê 12 rojan bû, bi van gotinan dest pê kir: "Her çend ev civîn ji ber sedemên diyarkirî bi derengî pêk hat, lê bi îzna Xwedê dibe ku civîneke bi kêr û bi bandor be, hem ji bo Hêza Dadweriyê û hem jî ji bo welat; bi îzna Xwedê."
Serokê Şehîd di vê hevdîtinê de, digel spaskirina karên ku di Hêza Dadweriyê de hatine kirin, gotinên "ji cureyê wesyetê" got: "Di derbarê Hêza Dadweriyê de ez her sal bi berfirehî lêkolîn dikirim û bi berfirehî jî axivîme. Bi dîtina xwe, hemû gotinên ku divê derbarê Hêza Dadweriyê de werin gotin û divê li wan were xwedîkirin ji Hêza Dadweriyê re hatine gotin û me gelek caran vegotiye; her tiştê ku em bêjin dubare ye. Ez tenê dixwazim du xalan binivîsim."
Şîreta wî ya yekem di vê hevdîtinê de, mijara lêkolînkirina tawanên şer ên dijminên Îrana Îslamî bû: "Mijara teqîbkirina Hêza Dadweriyê di dadgehên hiqûqî de, hem dadgehên hiqûqî yên navxweyî, hem dadgehên hiqûqî yên navneteweyî, derbarê lêkolînkirina van tawanên nûjen ên ku hatine kirin; ev ji wan karên pir pêwîst û pir girîng e."
Serokê Şehîd yê Şoreşa Îslamî bi gilîyeke kurt ji kêmasîyên di vê mijarê de got: "Di gelek dozên berê de di salên borî de diviya me vî karî bikira û me kêmasî kir; vê carê em kêmasî nekin. Heke teqîbkirina vê mijarê û çûna dadgehên navneteweyî û hiqûqî û her wiha dadgehên navxweyî, bîst sal jî bidome, ne xerab e; divê ev kar were şopandin. Divê yaxeya tawanbar were girtin. Di dawiyê de dibe ku mirov dadgeheke navneteweyî tawanbar bike û bi rastî jî wisa be ku ew girêdayî hêzeke filan be, baş e, rojek wisa ye, rojek jî ne wisa ye, rojek jî tu dibînî ku dadwerek li wir tê dîtin ku dadwereke serbixwe ye. Ev xala yekem ku vê dozê pir ciddî bigirin, pir bi hêz, bi hişyariya tam, bi berçavgirtina hemû aliyan."
Girîngiya vê mijarê bi qasî wê ye ku di peyama Ayetullah Seyîd Mûçteba Huseynî Xameneyî bi munasebeta Hêza Dadweriyê di Tîrmeha 1405an de jî hatiye tekezkirin: "Ji nav girîngtirîn pirsgirêkên hiqûqî û dadwerî yên têkildarî hemû neteweya Îranê di vê serdemê de, teqîbkirin û bidestxistina mafên wan ên ku bi tawanên tawanbarên navneteweyî û mustekbaran û destdirêjkerên cîhanî, bi taybetî di salên 1404 û 1405an de, hatine winda kirin e... Ya diyarkirî ev e ku divê yaxeya tawanbaran were girtin û ew bigihîjin cezayê kiryarên xwe yên tawanbar... Pêwîstiya baldariyê bi bicihkirina fermanra Serokê Şehîd yê Şoreşê di dawîn hevdîtina berpirsyarên dadwerî bi wî re di Tîrmeha sala borî de derbarê lêkolînkirina tawanên di şerê ferzkirî yê duyem de, ew e ku were veguhastin bo şerê ferzkirî yê sêyem û bi berdewamî were şopandin heta gihîştina hukmê û radestkirina bicihkirina wê ji kesayetên salih re."
Serokê Şehîd yê Şoreşa Îslamî, duyem şîreta xwe di vê hevdîtinê de bi vê gotinê kurt kir: "Mijara duyem ev e ku berhema hemû fermanan ji Hêza Dadweriyê re yek gotin e û ew jî ev e ku gel bi Hêza Dadweriyê bawer bikin; heman. Min gelek caran di vê civînê de gotiye."
Ayetullah Seyîd Mucteba Huseynî Xameneyî jî di peyama xwe de, bi tekezkirina van şîretan, got: "Ji bo serkeftinê di rêya guherîna hemûalî ya dadwerî û lezkirina zêdetir di gihîştina armancên hatî gotin de, amadekarî û pêwîstiyên cuda pêwîst in ku bi piranî di hevdîtinên salane yên berpirsyarên dadwerî û şîret û tekezên berfireh ên Serokê Mezin ê Şehîd — Xwedê giyanê wî yê paqij pîroz bike — de gelek caran hatine vegotin û bala ciddî li wan û hewla ji bo pêkanîna wan, ku kilîda serkeftina berpirsyarên birêz ên Hêza Dadweriyê tê hesibandin, bi tekez û daxwaza ciddî ya min e."
Di beşên bê yên vê nivîsê de, şîretên din ên Serokê Şehîd yê Şoreşa Îslamî ji berpirsyarên hukûmetî û komelên cuda yên gelêrî di sala dawîn a jiyana wî ya rêzdar de dê werin lêkolîn kirin.
Seyîd Elî Asxer Huseynî/ Ajansa Nûçeyan a ABNA
………………..
Dawiya peyamê
Etîket:
- Serokê Şehîd
- Şîretên Serokê Şehîd
- Tawanbarên şer
- Hêza Dadweriyê
Your Comment