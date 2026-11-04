Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Beşa ragihandinê ya Hizbullahê Lubnanê derbarê îdiayên wezîrê navxweyî yê Encûmena Veguherînê ya Yemenê de daxuyaniyek weşand.
Li gorî ajansa En-Neşre, Hizbullahê di vê daxuyaniyê de ragihand ku bi awayekî eşkere û biryardar îdiayên wezîrê navxweyî yê Encûmena Veguherînê ya Yemenê red dike. Di van îdîayan de hatibû gotin ku pisporên Hizbullahê li Yemenê hene û ew di rêvebirina operasyonên leşkerî, pêşxistina şiyanên çekdarî û perwerdehiya hêzên Ensarullahê de beşdar dibin.
Hizbullahê tekez kir ku ev îdiayên li dijî wê hatine kirin, bi tevahî derew in û tu bingeheke rastiyê li pişt wan tune ye.
Beşa ragihandinê ya Hizbullahê Lubnanê di berdewamiya daxuyaniya xwe de got ku gelê Yemenê xwedî şiyan, derfet û ezmûneke xwe ya berfireh e. Ev yek dihêle ku ew bikaribe di hemberî her cure êrîş, gef û dorpêçê de welat û serweriya xwe biparêze û ji bo vê yekê ne hewceyê piştgirî an destwerdana kesên din e.
Hizbullahê diyar kir ku ev yek di dema rûbirûbûna gelê Yemenê bi êrîşên Amerîka û Îsraîlê yên li dijî Yemenê de, ji bo piştgiriya gelê Filistînê yê li Gazzeyê, bi awayekî eşkere hate îsbatkirin.
Hizbullahê di beşeke din a daxuyaniya xwe de tekez kir ku diyaloga cidî û berpirsiyar a di navbera aliyên Yemenê de, tenê rêya rastîn e ji bo çareserkirina her cure nakokî û pirsgirêkên di navbera wan de.
Li gorî Hizbullahê, ev yek dê bibe sedema parastina yekîtiya Yemenê, serwerî û îstiqrara wî û dê rê li ber pîlanên dijminên gelên herêmê bigire; pîlanên ku armanca wan şewitandina agirê pevçûnan di navbera gelan de û parçebûna welatên herêmê ye.
...........
Dawiya nûçeyê /
Etîket: Hizbullahê Lubnanê – Yemen.
Your Comment