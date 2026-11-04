(dron)Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Serheng Yehya Serî', berdevkê Hêzên Çekdar ên Yemenê ragihand ku berevaniya asîmanî ya vî welatî yek balafira bêfirokevaniya keşfê ya çekdar a Wing Loong 2 ya girêdayî Erebistana Siûdî dema ku li asîmana parêzgeha Taizê kiryarên dijminane pêk dianî, armanc kir û xist.
Wî roja Çarşemê di peyamekê de li ser torên civakî ragihand ku Hêzên Çekdar ên Yemenê bi kerema Xwedê bi ser ketin ku yek balafira bêfirokevaniya keşfê ya çekdar a Wing Loong 2 ya girêdayî Erebistana Siûdî, ku li asîmana parêzgeha Taizê bi kiryarên dijminane mijûl bû, bixinin.
Serî' zêde kir ku ev balafira bêfirokevan bi bikaranîna çekeke guncaw hatiye armanc kirin.
Li gorî vê raporê, balafira bêfirokevaniya hatiye xistin, hevdemî 28em balafira ye ku Hêzên Çekdar ên Yemenê di navbera 3ê Tîrmehê û 4ê Mijdarê 2026an de bi ser ketine wê bixinin. Ev balafira bêfirokevan herwiha 10em heb a ji cureya Wing Loong 2 ya çêkirina Çînê ye ku piştî dawiya serdema kêmbûna aloziyê di navbera Yemen û Erebistana Siûdî de hatiye xistin.
Balafira bêfirokevaniya Wing Loong 2 ku li Çînê ji aliyê Şîrketa Balafirçêkirinê ya Chengdu ve hatiye sêwirandin û hilberandin, yek ji balafirên bêfirokevaniya pirarmanc ên berbiçav li cîhanê tê hesibandin. Ev balafira bêfirokevan şiyana pêkanîna operasyonên keşfê yên asîmanî yên rast û çavdêriya berdewam heye û bi saya xwedîbûna pergalên çekdarî yên pêşkeftî, dikare êrişên şerî yên bilez jî pêk bîne.
...........
Dawiya peyamê/
Etîket
(dron)Balafira bêfirokevan
Yemen
Erebistana Siûdî
Your Comment