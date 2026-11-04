Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – Mehabad – Li gorî nûçeya IRNA, tewên cuda yên gelê Mehabadê roja Çarşemê, di 4ê Mijdarê da 2026 (13’ê Abanê) de, ku wek Roja Dijî Emperyalîzmê tê naskirin, li Qada Îqbal Lahorî ya vê bajêr kom bûn û ber bi Qada Komara Îslamî ve meşiyan.
Mehabadiyan di civîna xwe de dirûşmên «Mirin ji Amerîkayê re» û «Mirin ji Îsraîlê re» dirêj kirin û careke din soza xwe bi armancên bilind ên Şoreşa Îslamî û şehîdan nû kirin.
Îmamê înê yê Mehabadê di civîna gel de got: «Tecrûbeya Komara Îslamî û guhertinên siyasî yên cîhanê nîşan dane ku serxwebûn tenê bi rêya parastin û têkoşîna li dijî emperyalîzma cîhanî pêk tê û berxwedan li hember zordaran ji teslîmiyetê kêmtir mesrefê heye.»
Mamosta Ebdulselam Îmamî got: «Gelê Îranê vê rojê pîroz dike, di demekê de ku ji bo parastina serxwebûn, azadî û rawestana li hember dijminan, gelek şehîd dane û di serî de rêberê şehîd ê şoreşê ye.»
Wî zêde kir: «13’ê Abanê bîranîna ruhiyeta dijî emperyalîzmê û berxwedana gelê Îranê li hember daxwazên zêde yên hêzên serdest e. Ev boneyet derfeteke ji bo nûxwendina armancên şehîdan û nûkirina soza me bi riya wan e.»
Di dawiya meşê de, piştî xwendina daxuyaniya 13’ê Abanê ya sala 1405’an, beşdaran ala Amerîkayê û rejîma Siyonîst şewitandin.
Li gorî IRNA, di salnameya fermî ya Komara Îslamî ya Îranê de, 13’ê Abanê wek Roja Neteweyî ya Têkoşîna li Dijî Emperyalîzma Cîhanî hatiye binavkirin.
Ev roj bîranîna sê bûyerên girîng ên dîrokî ye:
- Sirgûnkirina Îmam Xumeynî ber bi Tirkiyeyê ve di sala 1343’an de.
- Kuştina xwendekarên xwepêşander li ber Zanîngeha Tehranê di 4ê Mijdarê da 2026 (13’ê Abana) 1357’an de.
- Dagirkirina balyozxaneya Amerîkayê li Tehranê di 4ê Mijdarê da 2026 (13’ê Abana)1358’an de.
Your Comment