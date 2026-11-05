Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul-Beyt ê (s.x) – ABNA – «J.D. Vance», cîgirê Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, bi gotina «Sedema têkçûna me şer e», sedema têkçûna Partiya Komarî di hilbijartinên navîn-demê yên Kongreya Amerîkayê de eşkere kir. Di van hilbijartinan de Komarîparêzan kontrola her du meclîsên Kongreyê ji dest dan.
Li gorî rapora tora Al Cazîra, Vance roja Çarşemê di peyameke dirêj de li ser tora civakî ya X nivîsî: «Sedema têkçûna me şer e. Serokê Komarê jî şevek berê heman tiştî got.»
Wî di berdewamiya peyama xwe de got: «Heke hûn dixwazin nîqaş bikin ku ev şer hêjayî vê bihayê bûye û windakirina kontrola Senatoyê ji bo şeş salên pêşerojê bihayekî maqûl e, bila wisa be.»
Dengder hatin ser sindoqên dengdanê, lê dengê xwe dan dijberan
Vance beşdariya kêm a dengderan wekî sedema têkçûna Komarîparêzan qebûl nekir. Wî tekez kir ku dengderên vê partiyê beşdarî hilbijartinan bûne û ji bo piştrastkirina vê yekê, eyaleta Florida nîşan da. Li wir, Komarîparêzan di nav beşdarên hilbijartinan de bi cudahiya 9 pûanên rêjeyî pêşiya Demokratan ketin.
Ev cudahî tenê nêzîkî du pûanên rêjeyî ji cudahiya dengên her du partiyan di hilbijartinên sala 2024an de kêmtir bû.
Lê belê, li gorî gotina Vance, pirsgirêka sereke ew bû ku gelek kesên ku di sala 2024an de dengê xwe dabûn Trump û Vance, di sala 2026an de dengê xwe dan Demokratan.
Vance her wiha bi vegotina gotinên pisporê pîvandinên raya giştî ragihand ku Komarîparêzan di giştîya dengên girêdayî kursiyên Kongreya Amerîkayê de bi cudahiya 13 pûanên rêjeyî li paş Demokratan dimînin.
Ev pispor ji wan dengderên ku piştgiriya xwe ji Komarîparêzan kişandibûn, pirsîbû ka kîjan faktor dikare wan careke din vegerîne ser piştgiriya vê partiyê.
Çar bersivên sereke, bi rêza xwe, ev bûn: bidawîanîna şer, girîngîdan bi lêçûnên jiyanê û enflasyonê, sepandina siyaseta «Amerîka pêşî» û guherîna têkiliyên bi rejîma Siyonîst re.
Vance her wiha qebûl kir ku peyama aborî ya Komarîparêzan di rojên dawî yên kampanyaya hilbijartinê de bi têra xwe zelal û biryardar nebû.
Ji Tengava Hurmuzê heta stasyona benzînê; şer çawa gihîşt bêrîka Amerîkiyan?
Rêzbendiya daxwazên dengderan têkiliya rasterast di navbera şer û aboriyê de eşkere dike. Bidawîanîna şer û kêmkirina lêçûnên jiyanê ne du daxwazên cuda ne, belkî her du aliyên krîzeke yekane ne.
Piştî êrîşên Amerîkayê û rejîma Siyonîst li ser Îranê di meha Sibata 2026an de û pêşketinên piştre yên li Tengava Hurmuzê, ku yek ji girîngtirîn rêyên veguhastina neftê li cîhanê ye, bihayê neftê bi awayekî berbiçav zêde bû.
Nefta xav a Brent di 23ê Cotmeha 2026an de, tenê du hefte berî hilbijartinên navîn-demê yên Kongreya Amerîkayê, nêzî 117 dolarî ji bo her bermîlekê bi dawî bû.
Ev şok bi lez gihîşt lêçûnên rojane yên welatiyên Amerîkayê. Li gorî amarên Komeleya Otomobîlê ya Amerîkayê (AAA), navînîya bihayê her galonek benzînê gihîşt nêzî 4,28 dolarî; ev bihayê li gorî sala borî 1,20 dolar zêdetir bû. Bihayê her galonek mazotê jî gihîşt 6,32 dolarî.
Li gorî daneyên Rêveberiya Amarên Karê ya Amerîkayê (Bureau of Labor Statistics), bihayê enerjiyê di nîşandana bihayê xerîdar de, di heyama salekê ya heta meha Îlona 2026an de, 20,4 ji sedî zêde bû.
Di heman heyamê de, navînîya mûçeya rastîn a saetî ya karkeran, piştî hesabkirina bandora enflasyonê, 0,7 ji sedî kêm bû.
Bi gotineke din, malbatên Amerîkî ji bo kirîna sotemeniyê pereyên zêdetir didan, lê di heman demê de nirxa rastîn a mûçeyên wan jî kêm dibû.
Îtîrafa Qesra Spî; Trump jî lêçûna şer qebûl kir
Vance tenê berpirsê hikûmeta Amerîkayê nîne ku encameke wiha ji hilbijartinan derdixe. Wî behsa gotinên Trump di şeva hilbijartinan de kir. Wê demê, Serokê Amerîkayê qebûl kir ku şer û zêdebûna bihayê benzînê di avakirina encama hilbijartinan de roleke wan hebûye.
Malpera «Just the News» ev mijar ragihandiye.
Piştî eşkerekirina encaman, Trump helwesteke nermtir nîşan da û behsa îhtîmala hevkariya bi Demokratan re kir; lê di heman demê de li dijî metirsiya rawestana siyasî jî hişyarî da.
Wî di axaftineke bi malpera «Politico» re got: «Ez naxwazim du salên pêşerojê bi veto kirina her tiştî derbas bikim.»
Vance di gotinên xwe de rasterast rexne li Trump nekir, lê gotinên wî vegot. Lêbelê, berpirsiyariya têkçûna Komarîparêzan di hilbijartinên Kongreya Amerîkayê de xistin ser şerê ku biryara destpêkirina wî ji aliyê hikûmeta ku Vance jî tê de cih digire hatiye girtin, yek ji eşkertirîn nimûneyên dûrketina eşkere ya cîgirê serokê Amerîkayê ji siyasetên Qesra Spî ye.
Ajansa Associated Press (AP) jî di nirxandina xwe de nivîsiye ku xuya ye Vance hewl daye xwe ji encamên hilbijartinê dûr bigire; hilbijartineke ku gelek kes ew wekî referandûmekê li ser performansa Trump dinirxînin.
Ev helwest ji ber vê yekê girîngtir dibe ku Vance yek ji kesayetiyên navdar û îhtîmalî yên Partiya Komarî ji bo hilbijartinên serokatiyê yên sala 2028an tê hesibandin.
Ji ber vê yekê, nakokiya li ser şer êdî tenê di navbera Komarîparêzan û Demokratan de sînordar nabe, lê gihîştiye nava qada siyasî ya Trump jî.
Reaksiyona bazaran; veberhêneran çi peyam wergirt?
Bazarên darayî berî vê yekê jî nîşaneyên pêşbîniya guherîna rêça şer nîşan dabûn.
Li gorî rapora Associated Press, bihayê nefta Brent roja Çarşemê sibehê bi 1,2 ji sedî daket û gihîşt 102,35 dolarî ji bo her bermîlekê.
Di heman demê de, piştî zêdebûna hêviyên derbarê îhtîmala kêmkirina qada şerê li dijî Îranê, nirxa hîseyên pargîdaniyên çalak di pîşesaziya berevaniyê de jî daket.
Ev pêşketin nîşan dide ku veberhêner encama hilbijartinan wekî nîşaneyeke zêdebûna zexta siyasî ji bo ber bi kêmkirina tengezariyan ve çûyinê dinirxînin.
Demokrat dixwazin pêşnûmeyeke qanûnê bixin pêşiya Meclîsê ku li gorî wê, Trump neçar bibe şer bi dawî bike an jî ji bo domandina wî destûra Kongreyê bistîne.
Ev pêşnûme beşek ji rêza pêşengiyên siyasî ye ku «Hakim Jeffries», serokê Demokratan di Meclîsa Nûneran de, ragihandiye.
Lêbelê, Trump hîn jî di warê siyaseta derve de xwedî desthilatên berfireh e û dikare qanûnên ku bi piraniya du ji sêyan neyên pejirandin, veto bike.
Dersa aborî ya şer; dengder lêçûna pevçûnê li stasyona benzînê dide
Gotinên Vance rastiyeke ku ji pêşbaziya di navbera her du partiyan de wêdetir e, eşkere dikin. Şerên ku dûrî sînorên Amerîkayê diqewimin, ne mecbûr e ku encamên wan jî dûrî jiyana welatiyên Amerîkayê bimînin.
Dibe ku dengderek li Florida an Ohio hûrguliyên şeran ên li Kendava Farisî bişopîne an na, lê encamên aborî yên wan şeran her hefte li ser tabloya bihayên stasyona sotemeniyê dibîne.
Li gorî anketeke hevpar a Ajansa Reuters û Enstîtuya Ipsos, rêjeya populerbûna Trump berî hilbijartinan daketiye 31 ji sedî. Ev rêje di heyama serokatiya wî de asta herî nizm bû.
Lêbelê, pirsê ku dikare di mehên pêşerojê de rêça bazaran diyar bike, hîn jî dimîne:
Ma ev îtîraf dê bibe sedema guherînekê ya rastîn di siyasetên hikûmeta Amerîkayê de, an tenê beşek ji pêşbaziya navxweyî ya li ser serkirdayetiya Partiya Komarî di serdema piştî Trump de ye?
Heke Washington bi rastî ber bi kêmkirina tengezariyan ve here, dibe ku yekem cihê ku welatiyên Amerîkayê bandora vê guherînê hîs bikin, stasyonên sotemeniyê bin; heman cihê ku berê lêçûna şer dane.
..............................
Dawiya peyamê /
Etîket
- Partiya Komarî
- Amerîka
- Trump
- J.D. Vance
- Kongreya Amerîkayê
- Şerê li dijî Îranê
Your Comment